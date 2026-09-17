    Regenda má nový klub. Pozvánku z NHL nedostal, mieri na sever Európy

    Pavol Regenda sa teší z gólu.
    Pavol Regenda sa teší z gólu. (Autor: X/San Jose Sharks)
    Sportnet|17. sep 2026 o 14:49 (aktualizované 17. sep 2026 o 14:58)
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    S klubom sa dohodol na jeden rok.

    Pavol Regenda podpísal zmluvu so švédskym HV 71. S klubom sa dohodol na ročnej zmluve.

    "Teším sa, že môžem prísť do HV71 a zažiť hokejovú kultúru, ktorá v tomto meste panuje. Chcem prispieť tvrdou prácou, byť spoľahlivým hráčom a dúfam, že sa mi podarí strieľať góly," povedal slovenský útočník, ktorý sa na nový ročník pripravoval v Michalovciach.

    Slovenský útočník hral naposledy v NHL za San Jose Sharks, kde v 24 zápasoch získal desať bodov.

    Ďalšej ponuky z profiligy sa počas celého leta nedočkal a nikto ho nepozval do kempu ani na skúšku. V zámorí strávil štyri roky v organizáciách San Jose a Anaheimu.

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    "Je to veľký a silný hráč, ktorý zlepší našu ofenzívu," povedal generálny manažér klubu Johan Hult.

    "V Pavlovi získavame silného útočníka a uznávaného strelca. Prichádza k nám s bohatými skúsenosťami, ktoré nazbieral počas pôsobenia v Severnej Amerike ako aj na olympijských hrách a majstrovstvách sveta v drese Slovenska. Posilní naše útočné rady a teší ma, že si za svoje ďalšie pôsobisko vybral práve HV71."

    HV71 patrí medzi tradičné kluby švédskej SHL, ktorý sa však v posledných rokoch pohyboval na nižších priečkach.

    V minulom ročníku bojoval o udržanie sa v súťaži a obsadil predposledné 13. miesto. V baráži si však poradil s Leksandom.

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