Slovan v pohári a štart Európskej ligy. Športový program na dnes (16. september)

Športový program na stredu, 16. septembra
Futbal
- 18:30 FC Nitra - ŠK Slovan Bratislava, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 18:45 FC Ararat-Armenia - Sparta Praha, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 18:45 Omonia Nikózia - Celta Vigo, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 AC Miláno - Benfica Lisabon, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Bayer Leverkusen - NK Celje, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Hapoel Beer Ševa - Dinamo Záhreb, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympiakos Pireus - Jagiellonia Bialystok, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Anderlecht Brusel - Olympique Lyon, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Sturm Graz - Stade Rennes, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 21:00 Sunderland AFC - AZ Alkmaar, Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
- 19:00 Atlético Madrid - CA Osasuna, 6. kolo La Ligy
- 19:00 RC Deportivo de La Coruña - Sevilla FC, 6. kolo La Ligy
- 21:30 FC Barcelona - Real Racing Club de Santander, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Levante UD - Athletic Club, 6. kolo La Ligy
Hokej
- 17:30 HK Skalica - HK Gladiators Trnava, 1. kolo Tipos SHL
- 17:30 Rytieri Martin - HK Spartak Dubnica, 1. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HC Nové Zámky - HC MUŠLA Topoľčany, 1. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Detva, 1. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK '95 Považská Bystrica, 1. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava - HK Levice, 1. kolo Tipos SHL
- 17:30 Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav, 1. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Litvínov - HC Kometa Brno, 1. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno, 1. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 1. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK, 1. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Sparta Praha, 1. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA v Guadalajare
- Turnaj WTA v Sao Paule
Cyklistika
- 13:10 1. etapa: Košice - Košice (162,6 km), Okolo Slovenska 2026
Basketbal
- 13:15 Patrioti Levice - Salon Vilpas, štvrťfinále kvalifikácie Ligy majstrov
Volejbal
- 15:00 Izrael - Severné Macedónsko, ME 2026 (B-skupina)
- 16:00 Švédsko - Slovensko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Dánsko - Srbsko, ME 2026 (C-skupina)
- 16:00 Turecko - Lotyšsko, ME 2026 (D-skupina)
- 18:00 Poľsko - Bulharsko, ME 2026 (B-skupina)
- 19:00 Holandsko - Estónsko, ME 2026 (C-skupina)
- 19:00 Francúzsko - Rumunsko, ME 2026 (D-skupina)
- 21:00 Česko - Slovinsko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
TV program: streda, 16. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.