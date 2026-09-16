Slováci spoznali súperov na kontinentálnom šampionáte. Môžu si vybojovať aj účasť na olympiáde

Slovenskí bejzbalisti sa na ME v roku 2027 stretnú v základnej B-skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom.
Šampionát v nemeckých mestách Regensburg a Mníchov bude zároveň súčasťou kvalifikácie na Olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát (2029) bude Slovensko hostiť.
Postup medzi 16 najlepších tímov Európy si slovenskí reprezentanti vybojovali v tomto roku úspechom na turnaji B-divízie a môžu zabojovať o účasť pod piatimi kruhmi.
Na olympiádu sa bejzbal vráti prvýkrát od Tokia 2020. Výsledky európskeho šampionátu sa premietnu do ďalších kôl svetovej kvalifikácie (WBSC Premier12 a záverečný kvalifikačný turnaj), na základe ktorých sa rozhodne o olympijských miestenkách.
Pre Slovensko tak turnaj v Nemecku predstavuje dôležitý test výkonnosti na najvyššej európskej úrovni.
Významný míľnik čaká slovenský bejzbal aj o dva roky neskôr. WBSC Europe verbálne pridelila Slovensku usporiadanie Majstrovstiev Európy mužov A-kategórie, v týchto dňoch sa formálne dolaďuje oficiálna kandidatúra Trnavy ako hostiteľa.
Šampionát by sa mal konať v spolupráci troch krajín — Slovenska, Česka a Rakúska, pričom Slovensko by privítalo zápasy najvyššej európskej mužskej kategórie na domácej pôde po prvý raz v histórii.
„Postup medzi šestnástku najlepších tímov Európy, zážitok z ‚ochutnania' potenciálnej cesty na olympiádu v LA 2028 a najmä výhľad na domáci šampionát v Trnave v roku 2029 — to je pre slovenský bejzbal obdobie, aké sme doteraz ešte nezažili.
Máme na čom stavať, máme sa pred kým ukázať a tešíme sa na nastávajúce dva roky plné výziev pre náš šport aj organizáciu," uviedol prezident Slovenskej bejzbalovej federácie Martin Čerňák podľa tlačovej správy.