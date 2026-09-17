Pod Weissom bol eso, Calzona za ním zabuchol dvere. Prečo Čavrić opäť nepríde?

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. a Aleksandar Čavrič.
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. a Aleksandar Čavrič. (Autor: TASR - Martin Baumann)
Martin Kozinka|17. sep 2026 o 11:40
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Prečo Aleksandar Čavrić opäť nenastúpi v útoku slovenskej reprezentácie?

Ktorý slovenský útočník má aktuálne najlepšiu formu?

Slovenská reprezentácia má pred sebou štyri zápasy v C-divízii Ligy národov (26. septembra doma proti Moldavsku, 29. septembra doma proti Kazachstanu, 2. októbra vonku proti Faerským Ostrovom a 6. októbra vonku proti Moldavsku).

Na prvý pohľad nejde o náročných súperov, no tréner Vladimír Weiss musí vyriešiť problém v ofenzíve. 

V tejto chvíli nemá k dispozícii útočníka, ktorý má skúsenosti s reprezentáciou a na klubovej úrovni pravidelne strieľa góly.

Len jeden skóroval aspoň dvakrát

Róbert Boženík skóroval v drese druholigového anglického Stoke City len dvakrát v ôsmich súťažných dueloch. V oboch prípadoch v ligovom pohári. 

Dávid Strelec vysedáva po zranení na lavičke Middlesbrough, kde má prednosť iný útočník. V tejto sezóne odohral len 81 minút naprieč štyrmi zápasmi.

Róbert Boženík.
Róbert Boženík. (Autor: TASR/PA via AP)

Tomáš Bobček prednedávnom prestúpil do talianskej Serie A. V drese Frosinone odohral doposiaľ len 44 minút.

Samuel Mráz strelil vo Švajčiarsku jediný gól v šiestich súťažných dueloch. Jeden presný zásah má na konte aj Ľubomír Tupta v Azerbajdžane.

Existuje však útočník hrajúci na pozícii krídelníka, ktorý v tejto sezóne strelí gól v priemere každých 42 minút, pričom ich má celkovo na konte osem. V najcennejšom drese sa doposiaľ nepredstavil.

Neprejavil rešpekt, tvrdil Calzona

Aleksandar Čavrić má slovenský pas od prvej polovice roka 2024, no pre nezhody s predošlým reprezentačným trénerom Francescom Calzonom sa na trávniku neobjavil.

„Kto nechce reprezentovať Slovensko, nech radšej zostane doma. Čavrič mal možnosť, odmietol ju," opísal v minulosti incident taliansky kouč. Čavrić v marci 2024 neprišiel na Slovensko napriek pozvánke do reprezentácie.

V tom čase zmenil pôsobisko, keď z bratislavského Slovana zamieril do Japonska.

„Po zavŕšení celého procesu (naturalizovania) som ho nominoval, no on povedal, že po prestupe do nového klubu nepríde, lebo sa chce úspešne adaptovať v Kašime Antlers. 

Nejde o to, že neprejavil rešpekt mne. On tým neprejavil rešpekt Slovensku," tvrdil neskôr Calzona.

Prišiel by o zmluvu, vravel Škrtel

„V klube mi povedali, že sú si vedomí pravidiel, a že mi nikto nezakazuje odísť na zraz národného tímu.

Ale nech si sám zvážim, či už som natoľko etablovaný v tíme, aby som teraz vypadol z tréningového procesu, lebo podľa nich som sa ešte neaklimatizoval," obhajoval sa Čavrić. 

Aleksandar Čavrić.
Aleksandar Čavrić. (Autor: J. Football Now)

Za reprezentáciou však dvere nezavrel: „Celá táto situácia nič nemení na tom, že môj vzťah k Slovensku je silný. Keď bude o mňa aj naďalej záujem, určite si budem s hrdosťou obliekať slovenský dres."

Rozhodnutiu Čavrića v tom čase rozumeli bývalé opory reprezentácie, ako napríklad Róbert Vittek či Martin Škrtel: „Úplne ho chápem, že chcel zostať v klube, v ktorom dostal životnú zmluvu. Prišiel by možno o miesto aj zmluvu," povedal Škrtel.

S príchodom Vladimíra Weissa na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácia dostáva Čavrić príležitosť vo veku 32 rokov debutovať v seniorskom národnom tíme.

Weissovi vyšiel taktický ťah

Čavrić pôsobil v bratislavskom Slovane od roku 2016. „Do útoku prichádza veľmi talentovaný srbský mládežnícky reprezentant. Počítame s ním na hrot útoku, prípadne môže nastúpiť aj na krídle," predstavil pred desiatimi rokmi akvizíciu viceprezident Slovana Ivan Kmotrík mladší.

V tom čase si obliekal reprezentačný dres Srbska na európskom šampionáte do 21 rokov 2017. Nastúpil do stretnutia s Portugalskom, v ktorom hrali súčasné hviezdy A-tímu Bruno Fernandes, Joao Cancelo či Rúben Neves.

V základnej zostave belasých sa etabloval mimoriadne rýchlo. Brzdili ho však zranenia a výkyvy formy. Striedal svetlé momenty s nevýraznými výkonmi.

Až na jeseň roku 2022 ofenzívne explodoval. Stalo sa z neho útočné eso belasých. Tréner Vladimír Weiss totiž spravil kľúčový taktický ťah, keď Čavrića posunul z krídla na hrot útoku.

Rodák z Vukovaru navyše nestrieľal len dôležité góly v slovenskej lige. Presné zásahy pridával v náročných európskych zápasoch.

Patrí k najgólovejším hráčom na svete

Od februára 2024 je hráčom Kašimy. V Japonsku odohral už deväťdesiat súťažných duelov, v ktorých strelil 24 gólov, z toho osem v prebiehajúcom ročníku.

Dátový portál DataMB pokrýva 55 najprestížnejších líg na svete. V priemere gólov na 90 minút je Čavrič v tejto chvíli 17. najlepší ofenzívny hráč na svete (1,34).

Aleksandar Čavrić v aktuálnej sezóne.
Aleksandar Čavrić v aktuálnej sezóne. (Autor: J.League)

V klube hrá primárne na pozícii ľavého i pravého krídelníka, no vie nastúpiť aj na hrote útoku.

V poslednom súťažnom dueli v Ázijskej Lige majstrov nastúpil po prvýkrát v tomto ročníku v útoku. Výsledok? Hetrik za pol hodinu hry. 

Už v jedenástej minúte stretnutia ukázal fantastické schopnosti zakončovateľa, keď strelou z prvej spoza šestnástky zakrútil loptu do siete.

O päť minút neskôr predviedol okrem skvelej koncovky aj výborné postavenie a excelentnú rýchlosť. 

To isté ukázal aj v závere prvého polčas, keď si prvým dotykom loptu dokázal posunúť okolo obrancu do šestnástky súpera a následne ju poslal do bránky.

Taký rýchly je len málokto

Potvrdil, čo sme o ňom na Slovensku zistili – je možno lepší útočník než krídelník.

Väčšina trénerov ho využíva na kraji pre jeho šprinty. Vie vyvinúť rýchlosť 36 kilometrov za hodinu, pričom má fantastické zrýchlenie.

Aleksandar Čavrič v drese ŠK Slovan Bratislava.
Aleksandar Čavrič v drese ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

„Naživo som také zrýchlenie možno ani nevidel. Tá jeho rýchlosť je obdivuhodná,” tvrdil v minulosti tréner Weiss.

Čavrić je na krídle užitočný a flexibilný, ale na hrote maximálne využíva svoje silné stránky, ktorými sú rýchlosť a zakončenie. Má skvelú stavbu tela, pričom meria 186 centimetrov a váži zhruba 80 kilogramov.

Weiss: Chcel zostať v klube

Weissovi by sa momentálne určite zišiel, ale v nominácii figuruje iba medzi náhradníkmi.

„Mal som s ním veľa rozhovorov. Bohužiaľ sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Nepríde z osobných či rodinných dôvodov.

Zvažovali sme všetky veci pre a proti. Mám s ním iný vzťah ako s inými hráčmi. Bohužiaľ pre mňa, pre reprezentáciu, sa rozhodol zostať v klube, čo som musel viacmenej rešpektovať,” vysvetlil tréner reprezentácie.

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