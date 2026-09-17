Pod Weissom bol eso, Calzona za ním zabuchol dvere. Prečo Čavrić opäť nepríde?

Ktorý slovenský útočník má aktuálne najlepšiu formu?
Slovenská reprezentácia má pred sebou štyri zápasy v C-divízii Ligy národov (26. septembra doma proti Moldavsku, 29. septembra doma proti Kazachstanu, 2. októbra vonku proti Faerským Ostrovom a 6. októbra vonku proti Moldavsku).
Na prvý pohľad nejde o náročných súperov, no tréner Vladimír Weiss musí vyriešiť problém v ofenzíve.
V tejto chvíli nemá k dispozícii útočníka, ktorý má skúsenosti s reprezentáciou a na klubovej úrovni pravidelne strieľa góly.
Len jeden skóroval aspoň dvakrát
Róbert Boženík skóroval v drese druholigového anglického Stoke City len dvakrát v ôsmich súťažných dueloch. V oboch prípadoch v ligovom pohári.
Dávid Strelec vysedáva po zranení na lavičke Middlesbrough, kde má prednosť iný útočník. V tejto sezóne odohral len 81 minút naprieč štyrmi zápasmi.
Tomáš Bobček prednedávnom prestúpil do talianskej Serie A. V drese Frosinone odohral doposiaľ len 44 minút.
Samuel Mráz strelil vo Švajčiarsku jediný gól v šiestich súťažných dueloch. Jeden presný zásah má na konte aj Ľubomír Tupta v Azerbajdžane.
Existuje však útočník hrajúci na pozícii krídelníka, ktorý v tejto sezóne strelí gól v priemere každých 42 minút, pričom ich má celkovo na konte osem. V najcennejšom drese sa doposiaľ nepredstavil.
Neprejavil rešpekt, tvrdil Calzona
Aleksandar Čavrić má slovenský pas od prvej polovice roka 2024, no pre nezhody s predošlým reprezentačným trénerom Francescom Calzonom sa na trávniku neobjavil.
„Kto nechce reprezentovať Slovensko, nech radšej zostane doma. Čavrič mal možnosť, odmietol ju," opísal v minulosti incident taliansky kouč. Čavrić v marci 2024 neprišiel na Slovensko napriek pozvánke do reprezentácie.
V tom čase zmenil pôsobisko, keď z bratislavského Slovana zamieril do Japonska.
„Po zavŕšení celého procesu (naturalizovania) som ho nominoval, no on povedal, že po prestupe do nového klubu nepríde, lebo sa chce úspešne adaptovať v Kašime Antlers.
Nejde o to, že neprejavil rešpekt mne. On tým neprejavil rešpekt Slovensku," tvrdil neskôr Calzona.
Prišiel by o zmluvu, vravel Škrtel
„V klube mi povedali, že sú si vedomí pravidiel, a že mi nikto nezakazuje odísť na zraz národného tímu.
Ale nech si sám zvážim, či už som natoľko etablovaný v tíme, aby som teraz vypadol z tréningového procesu, lebo podľa nich som sa ešte neaklimatizoval," obhajoval sa Čavrić.
Za reprezentáciou však dvere nezavrel: „Celá táto situácia nič nemení na tom, že môj vzťah k Slovensku je silný. Keď bude o mňa aj naďalej záujem, určite si budem s hrdosťou obliekať slovenský dres."
Rozhodnutiu Čavrića v tom čase rozumeli bývalé opory reprezentácie, ako napríklad Róbert Vittek či Martin Škrtel: „Úplne ho chápem, že chcel zostať v klube, v ktorom dostal životnú zmluvu. Prišiel by možno o miesto aj zmluvu," povedal Škrtel.
S príchodom Vladimíra Weissa na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácia dostáva Čavrić príležitosť vo veku 32 rokov debutovať v seniorskom národnom tíme.
Weissovi vyšiel taktický ťah
Čavrić pôsobil v bratislavskom Slovane od roku 2016. „Do útoku prichádza veľmi talentovaný srbský mládežnícky reprezentant. Počítame s ním na hrot útoku, prípadne môže nastúpiť aj na krídle," predstavil pred desiatimi rokmi akvizíciu viceprezident Slovana Ivan Kmotrík mladší.
V tom čase si obliekal reprezentačný dres Srbska na európskom šampionáte do 21 rokov 2017. Nastúpil do stretnutia s Portugalskom, v ktorom hrali súčasné hviezdy A-tímu Bruno Fernandes, Joao Cancelo či Rúben Neves.
V základnej zostave belasých sa etabloval mimoriadne rýchlo. Brzdili ho však zranenia a výkyvy formy. Striedal svetlé momenty s nevýraznými výkonmi.
Až na jeseň roku 2022 ofenzívne explodoval. Stalo sa z neho útočné eso belasých. Tréner Vladimír Weiss totiž spravil kľúčový taktický ťah, keď Čavrića posunul z krídla na hrot útoku.
Rodák z Vukovaru navyše nestrieľal len dôležité góly v slovenskej lige. Presné zásahy pridával v náročných európskych zápasoch.
Patrí k najgólovejším hráčom na svete
Od februára 2024 je hráčom Kašimy. V Japonsku odohral už deväťdesiat súťažných duelov, v ktorých strelil 24 gólov, z toho osem v prebiehajúcom ročníku.
Dátový portál DataMB pokrýva 55 najprestížnejších líg na svete. V priemere gólov na 90 minút je Čavrič v tejto chvíli 17. najlepší ofenzívny hráč na svete (1,34).
V klube hrá primárne na pozícii ľavého i pravého krídelníka, no vie nastúpiť aj na hrote útoku.
V poslednom súťažnom dueli v Ázijskej Lige majstrov nastúpil po prvýkrát v tomto ročníku v útoku. Výsledok? Hetrik za pol hodinu hry.
Už v jedenástej minúte stretnutia ukázal fantastické schopnosti zakončovateľa, keď strelou z prvej spoza šestnástky zakrútil loptu do siete.
O päť minút neskôr predviedol okrem skvelej koncovky aj výborné postavenie a excelentnú rýchlosť.
To isté ukázal aj v závere prvého polčas, keď si prvým dotykom loptu dokázal posunúť okolo obrancu do šestnástky súpera a následne ju poslal do bránky.
Taký rýchly je len málokto
Potvrdil, čo sme o ňom na Slovensku zistili – je možno lepší útočník než krídelník.
Väčšina trénerov ho využíva na kraji pre jeho šprinty. Vie vyvinúť rýchlosť 36 kilometrov za hodinu, pričom má fantastické zrýchlenie.
„Naživo som také zrýchlenie možno ani nevidel. Tá jeho rýchlosť je obdivuhodná,” tvrdil v minulosti tréner Weiss.
Čavrić je na krídle užitočný a flexibilný, ale na hrote maximálne využíva svoje silné stránky, ktorými sú rýchlosť a zakončenie. Má skvelú stavbu tela, pričom meria 186 centimetrov a váži zhruba 80 kilogramov.
Weiss: Chcel zostať v klube
Weissovi by sa momentálne určite zišiel, ale v nominácii figuruje iba medzi náhradníkmi.
„Mal som s ním veľa rozhovorov. Bohužiaľ sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Nepríde z osobných či rodinných dôvodov.
Zvažovali sme všetky veci pre a proti. Mám s ním iný vzťah ako s inými hráčmi. Bohužiaľ pre mňa, pre reprezentáciu, sa rozhodol zostať v klube, čo som musel viacmenej rešpektovať,” vysvetlil tréner reprezentácie.