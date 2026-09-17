Weiss zobral eso zo stredu Slovenska. Za päť minút vie dve geniálne veci, tvrdí

Štyri zápasy za jeden reprezentačný zraz. Na papieri to vyzerá ako poriadna porcia futbalu, pre Vladimíra Weissa st. však zároveň ako vítaný návrat k práci, ktorá mu už chýbala.
„Ja by som bol najradšej, keby sme hrali desať zápasov v kuse, pretože táto práca mi chýba,“ priznal tréner slovenskej reprezentácie.
Slovákov čaká v tretej skupine C-divízie Ligy národov nezvyčajný program. Od 26. septembra do 6. októbra odohrajú štyri stretnutia. Nikdy predtým národný tím neodohral štyri zápasy za sebou v kvalifikácii či Lige národov.
VIDEO: Tréner Weiss k nominácii hráčov na zápasy Ligy národov
Najskôr 26. septembra v Prešove proti Moldavsku, o tri dni neskôr v Košiciach proti Kazachstanu. Druhého októbra nastúpia na Faerských ostrovoch a šiesteho októbra zakončia sériu v Moldavsku.
Weiss na úvodné štyri stretnutia nominoval 30 hráčov, medzi nimi štyroch brankárov.
A hoci hovorí o náročnom programe, zároveň odmieta, aby sa mužstvo na prípadné komplikácie pozeralo ako na ospravedlnenie.
„Musím z hráčov dostať maximum a namotivovať ich tak, aby hodili všetky starosti za hlavu. Bola by to moja hanba aj ich hanba, keby sme túto skupinu nevyhrali.“
Strelec, či Boženík? Minúty im chýbajú
Jednou z tém nominácie je zápasová prax útočníkov. David Strelec, ktorý je podľa Weissa útočníkom číslo jeden, má v Middlesbrough minimálnu minutáž. Tomáš Bobček po prestupe do Frosinone Calcio zatiaľ naskakuje iba z lavičky.
„Viete, že niektorí hráči vo svojich kluboch nehrávajú pravidelne, najmä útočiaci futbalisti. Nenazval by som to problémom, ale verím, že hráči ako Strelec, Boženík, Bobček či Suslov, ktorí navyše počas prestupového obdobia menili kluby, prídu možno s menšou zápasovou minutážou, no o to viac motivovaní a hladní odviesť pre reprezentáciu maximum.“
Weiss ich kvalitu pozná a verí, že reprezentačný dres dokáže zmeniť ich nastavenie.
„Je možné, že im bude chýbať zápasová prax a do úplnej formy sa budú musieť dostať, to je normálne. Verím však, že dokážu prepnúť na reprezentáciu, budú sa na zápasy tešiť a odvedú také penzum práce, aby sme boli úspešní.“
Bobček pritom vlani strelil v poľskej lige 20 gólov a bol jej najlepším strelcom. Do talianskej ligy podľa Weissa výborne naskočil.
„Bobček výborne naskočil do talianskej ligy a oživil hru. Je to veľmi dobrý hráč s veľkou budúcnosťou a je hladný po futbale.
Nie nadarmo stál toľko peňazí, koľko stál. Keď sa presadíte v Poľsku, stanete sa najlepším strelcom ligy a potom vás za veľké peniaze kúpi taliansky klub, určite vás majú dobre odsledovaného. Kvalitu musí mať. Doslova sa naňho teším, pretože na prvom zraze chýbal.“
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie
Brankári: Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
Útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (VfB Stuttgart), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Ivan Schranz (SK Slavia Praha), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
Náhradníci: Ľubomír Belko (Viking FK), Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Dávid Krčík (FK Pardubice) Krisztián Bari (MŠK Žilina), Dominik Javorček (Bohemians 1905 Praha), Matúš Vojtko (KS Wieczysta Kraków), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Filip Lichý (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Ľubomír Tupta (Neftči Baku), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Roland Galčík (Rio Ave FC), Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava), Samuel Mráz (Servette FC), Roman Čerepkai (ŠK Slovan Bratislava), Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
V nominácii je aj Erik Prekop, ktorý podľa Weissa odvádza fantastickú robotu pre trénera Michala Gašparíka v Górniku Zabrze.
„Prekop v Górniku výborne hrá a darí sa aj celému mužstvu. Górnik vedie poľskú ligu, čo určite nie je jednoduché, a odvádzajú tam fantastickú prácu. Určite dostane svoju šancu.“
Trusa dáva góly, Čavrič strieľa v Japonsku
V nominácii však chýbajú dvaja útočníci, ktorí majú vo svojich kluboch veľmi dobrú formu. Každý z iného dôvodu.
Matej Trusa je so šiestimi gólmi najlepším strelcom Niké ligy. Aleksandar Čavrič zase patrí medzi najlepších kanonierov japonskej ligy. V posledných deviatich súťažných zápasoch skóroval osemkrát, pričom takmer vždy nastupuje ako náhradník.
Obaja sú medzi náhradníkmi.
„Trusa má dobrú formu, za Dunajskú Stredu dáva góly. Rozhodol som sa však pre viac-menej skúsených hráčovi.“
Pri Čavričovi je dôvod osobnejší. Weiss s ním podľa vlastných slov veľa komunikoval.
„Bohužiaľ, rozhodol sa, že z osobných a rodinných dôvodov nepríde. Zvažovali sme všetky okolnosti, on sám si prešiel všetky argumenty za a proti.“
„Samozrejme, máme iný vzťah ako s niektorými inými hráčmi, ale, bohužiaľ, pre mňa aj pre reprezentáciu sa rozhodol zostať v klube a pokračovať v Japonsku.
Musel som to viac-menej rešpektovať. Možno sa k tomu niekedy ešte vrátime, ale momentálne to nechcem viac rozoberať.“
Štyria brankári, žiadny problém
Brankársky post Weiss problémom nevníma. Naopak.
„Brankárov máme veľa a máme ich kvalitných.“
V nominácii sú Martin Dúbravka, Dominik Greif, Jakub Surovčík a Dominik Takáč. Marek Rodák je stále zranený, hoci už trénuje. Keby bol zdravý, podľa Weissa by bol v nominácii.
VIDEO: Nominačná tlačová konferencia Weissa
Dúbravka momentálne chytal pohár a podľa trénera výborne. Tri inkasované góly mu nemožno vyčítať.
„Vôbec na ňom nebolo vidieť, že je momentálne dvojka a nemá pravidelnú zápasovú prax. Verím, že sa presadí. Jeho skúsenosť a kvalita, ktorú má z reprezentácie, sú stále veľmi dôležité.“
Weiss zároveň neplánuje, že by jeden brankár odchytal všetky štyri stretnutia.
„Kto začne, rozhodnem podľa toho, ako bude vyzerať tréningový proces.“
A od svojich brankárov očakáva skôr pokojný priebeh.
„Verím, že tento zraz nebude o tom, že nás budú musieť zachraňovať brankári. Bude hlavne o tom, ako budeme hrať v útočnej fáze a čo ukážeme v útoku.“
Novota skončil, prišiel Čontofalský
Práve tam vidí jednu z dlhodobých slovenských dilem.
„V posledných zápasoch sme mali problém najmä vtedy, keď sme boli favoritmi a museli sme hrať do plných.
Proti outsiderom sa nám hralo ťažko a zápasy často končili 1:0, niekedy aj nešťastne. Proti ťažkým súperom sme dokázali zápasy zvládať lepšie.“
Zmenu urobil Weiss aj vo svojom realizačnom tíme. Tréner brankárov Ján Novota odišiel do Liberca, kde chce pracovať na klubovej úrovni.
„Požiadal ma, aby som ho uvoľnil, pretože chce pracovať na klubovej úrovni. Dostal dobrú ponuku a rozhodol sa ju prijať.“
Nahradil ho Kamil Čontofalský.
„Poznám ho ešte z čias, keď som pôsobil v Rusku a on chytal za Zenit. Je mi veľmi sympatický ako človek aj ako bývalý reprezentant.
Dávam mu šancu na tejto pozícii a verím, že bude prínosom pre kolektív. Má podobný pohľad na futbal ako ja a je to otvorený človek. Teším sa na spoluprácu s ním.“
Haraslín odišiel za ponukou, ktorá sa neodmieta
Weiss počas leta veľa cestoval. Osobne sledoval množstvo hráčov, bol približne trikrát v Slavii, pozrel si Inter Miláno s Neapolom a následne zamieril do Verony.
Tam videl Tomáša Suslova.
„Verona vyhrala 5:0 a Tomáš Suslov odohral druhý polčas. Hral veľmi dobre, dal tri góly a mal obrovskú chuť do futbalu. Verím, že to prenesie aj do reprezentácie.“
Sledoval aj Lea Sauera či Lukáša Haraslína.
Haraslín prestúpil do saudskoarabského Al-Fatehu. Weiss upozorňuje na klimatické podmienky aj náročnosť tamojšej ligy, no zároveň tvrdí, že slovenský krídelník má stále potrebnú kvalitu.
„V Sparte bol lídrom a kapitánom, takže sa mu odchádzalo ťažko. Dostal však ponuku, ktorá sa neodmieta.“
Podľa Weissa už navyše Haraslín v Sparte nebol úplne v popredí, keďže klub má iné typy krídelníkov.
„Rozhodol sa odísť a ja som to musel akceptovať. Hrá v náročnej lige, kde pôsobia svetoví hráči. Finančné podmienky sú tam, samozrejme, iné. Myslím si, že urobil dobrý krok.“
Weiss mu otvoril náruč
Do reprezentácie sa vracia aj Ivan Schranz. Weiss v ňom vidí hráča, ktorý dokáže byť užitočný na viacerých pozíciách.
„Môže hrať aj pravého obráncu. Keď budeme hrať útočnejšie a otvoríme hru na troch obrancov, môže hrať aj ako pravý wing-back. Túto pozíciu pozná zo Slavie.“
Schranz dal naposledy v zápase českého pohára tri góly.
„Požiadal ma, či sa môže vrátiť do reprezentácie, a ja som mu otvoril náruč. Stále má tomuto mužstvu čo dať.“
Dôležitá je podľa Weissa aj jeho skúsenosť a postavenie v kabíne.
„Starší a skúsenejší hráči ako Ondro Duda, Škriniar, Lobotka či Hancko majú v mužstve svoje miesto a Schranz k nim patrí. To, čo už v reprezentácii dokázal, je minulosť, ale tá sa prenáša aj do prítomnosti.“
Schranz má stále 33 rokov a Weiss tvrdí, že je výborne fyzicky pripravený. Počas minulej reprezentačnej prestávky sa chcel so Slaviou pripraviť na celú sezónu, preto vynechal zápasy s Maltou a Čiernou Horou.
Teraz čaká na svoju šancu.
„Nie je to preňho ľahké, pretože bol hviezdou Slavie aj reprezentácie a bol najlepším strelcom.
Má však veľkú pokoru. Požiadal ma o návrat a ja som mu to umožnil, pretože verím, že stále môže byť pre reprezentáciu platný a môže rozhodnúť zápas.“
Pavek? V mojich očiach je pravý obranca
Pozornosť Weissa zaujal aj Hugo Pavek. Tréner ho osobne sledoval v prípravnom zápase s Ostravou aj v ligových stretnutiach.
„Mám ho dobre zmapovaného ja aj môj tím.“
Pavek hráva pravého obrancu, stopéra a v Trenčíne nedávno zaskočil aj na poste defenzívneho stredopoliara. Weiss však v ňom vidí predovšetkým pravého obrancu.
„Hráč, ktorý dokáže nastúpiť na viacerých postoch, nie je podľa mňa zlá vec. Hugo Pavek je ešte mladý a stále sa môže veľa naučiť. V mojich očiach je však pravý obranca. Moderný pravý obranca, ktorý je útočný a ofenzívny.“
Weiss zároveň vidí pri mladom hráčovi priestor na ďalší rast.
„Vzhľadom na jeho vek a skúsenosti má ešte výkyvy vo výkonnosti. V tom dvojzápase však zaujal ľudí a zaujal aj mňa. Boli tam nejaké chybičky, ale je mladý a dá sa formovať. Pri týchto hráčoch sa môže veľa naučiť a šancu určite dostane.“
Škriniar je lídrom, Hancko sa môže posunúť
Weiss počas leta sledoval aj Milana Škriniara. Bol na troch jeho zápasoch – na prípravnom stretnutí v Rakúsku, v Górniku Zabrze a následne aj v play-off Ligy majstrov.
„Hrá výborne. Je to líder mužstva, má tam veľmi dobré vzťahy a je veľkou osobnosťou tímu. Verím, že zostane zdravý a forma mu vydrží.“
Podobne veľa si tréner sľubuje od Davida Hancka, ktorý v Atléticu Madrid hráva stopéra, ale môže nastúpiť aj na ľavej strane obrany.
„David Hancko je stopér, výborne však hrá aj na ľavom obrancovi. Čiže možno ho budeme potrebovať viac tam, pretože je asi ofenzívnejší v poslednej tretine ako Obert alebo Mesík. Z tohto pohľadu sa s ním o tom budem rozprávať.“
Hancko je podľa Weissa už v Atléticu oporou.
„Hrá všetky zápasy, čo som rád. On miluje futbal a robí všetko pre to, aby sa presadil. Je vo veľkom klube.“
Pokorný išiel výkonnostne hore
O Stanislavovi Lobotkovi Weiss veľa hovoriť nepotreboval.
„Lobotka je Lobotka, tam netreba veľa rozprávať. Je to, ako som povedal, jeden z najlepších hráčov na Slovensku, vôbec v Európe a vo svete.“
Matúš Bero podľa neho predstavuje iný typ.
„Je to nenápadný futbalista, veľmi užitočný. Je pracovitý, skromný a stále má svoju kvalitu. Aj keď niekedy ho nie je vidieť, pre trénera a mužstvo je veľmi dôležitý.“
A potom je tu Peter Pokorný, ktorého Weiss pozná zo Slovana najlepšie.
„Išiel výkonnostne hore a dnes sa dá povedať, že je oporou tímu. Hráva pravidelne, hrá Ligu majstrov a podáva dobré výkony, takže takisto určite bude použiteľný.“
Weiss nechcel nikoho vláčiť z Ameriky
Jedným z hráčov, ktorých Weiss napokon do nominácie nezaradil, je Albert Rusnák.
Tréner ho pozná odmalička.
„Albert je vecou môjho rozhodnutia, pretože som sa rozhodol pre týchto hráčov, ktorých som nominoval. Alberta poznám od malička, dá sa povedať.
Poznám jeho otca, vyrastal pri Vladovi (Weiss ml. syn a asistent tréner) a rozhodol som sa pre týchto hráčov, ktorých som nominoval do ofenzívy.“
Weiss pritom jeho kvalitu nespochybňuje.
„Albert je výborný futbalista a myslím si, že by mal mužstvu ešte čo dať, ale rozhodol som sa pre týchto hráčov. Je mi to ľúto, ale rozhodol som sa pre tých, ktorých som tu videl a ktorých som sledoval, dá sa povedať, aj naživo a ktorí sú tu už roky.“
Do rozhodovania vstúpilo aj cestovanie.
„Nie je to ľahké, aj prelety a cestovanie sú náročné. Nechcel som ho zase sem vláčiť, keby nebol v základnej zostave. To, čo sa predtým prihodilo Robovi, Makovi. Ale uvidíme, všetko sa môže stať, môže prísť.“
Weiss zároveň vysvetlil, prečo nechce vytvárať osobitné komunikačné kanály s vybranými hráčmi.
„Ja nerád volám hráčom po telefóne. Občas sa to pritrafí, keď je nejaká súrna vec alebo niečo podobné. Nechcem mať nejakých vyvolených, s ktorými si píšem alebo telefonujem. Z tohto pohľadu, aby to bolo spravodlivé, radšej idem pozrieť osobne, pokiaľ sa to dá.“
A práve to počas leta robil.
„Videl som veľa zápasov, nebol som na dovolenke, pracoval som. Dá sa povedať, že sme pracovali, zabezpečili a zariadili kancelárie, technické veci, aby hráči mali všetko. Chodili sme po zápasoch, sledovali sme celú prípravu, celé leto aj začiatok sezóny.“
Suslov môže hrať nižšie. Weiss od neho čaká veľa
Pri Tomášovi Suslovovi Weiss uvažuje aj o zmene jeho pozície.
„Mám jednu myšlienku, že ho posuniem trošku nižšie. Vie hrať futbal v zóne, vie sa otočiť s loptou, má vynikajúci prvý dotyk.“
Tréner však najprv potrebuje vidieť, v akej kondícii Suslov na zraz príde. Šikovný stredopoliar vo Verone naskakuje do hry ako náhradník.
„Nemá to tam ľahké, nemal tie vzťahy v klube nejaké slnečné, ako by som to nazval. Ale teraz šancu určite dostane, lebo je o triedu vyššie ako všetci hráči, ktorých som videl naživo v zápase vo Verone.“
Suslov pritom zažil aj výpadok. Mal prestúpiť, transfer sa napokon nepodaril a Verona zostúpila do druhej ligy.
„Je to takisto rana, pretože on je hráč, ktorý musí hrať prvoligový futbal na vyššej úrovni.“
Weiss s ním o situácii hovoril. „Vysvetlil som mu, že to teraz musí vydržať. Musí dobre trénovať, byť pokojný, aj keď je to ťažké, a musí sa venovať len futbalu. Tri mesiace to musí vydržať a má prísľub od klubu, že eventuálne v zime by mal prestúpiť.“
Rozhodovať však budú aj financie.
„Verona za neho nepýta päť korún. Takže aby bolo spokojné naše mužstvo aj on, aby hral, niekedy to nie je jednoduché.“
Weiss s ním počíta aj ako s „desiatkou“, respektíve v systéme 4-3-3 na pozícii ofenzívneho záložníka.
Pališčák pre dvadsaťjednotku
Osemnásťročný Tobiáš Pališčák v nominácii nie je. Weiss však tvrdí, že oňho má veľký záujem a vyšiel v ústrety reprezentácii do 21 rokov.
„Požiadal som trénera a dal som mu priestor, aby mohol pomôcť reprezentácii do 21 rokov. Bol som ho osobne pozrieť minulý týždeň v Plzni.“
Pališčák môže hrať stopéra v trojčlennej obrane alebo pravého obrancu v štvorčlennej.
„Pališčák je veľký talent slovenského futbalu. V Žiline na pravom obrane veľa zápasov neodohral, keďže mužstvo väčšinou nastupuje v trojici. V Plzni však podľa Weissa odohral veľmi dobrý zápas.
Tréner ho videl aj v Hradci Králové a následne v domácom stretnutí s Olomoucom.
„Je to veľký prísľub do budúcnosti slovenského futbalu. Som o tom presvedčený. Má výborné parametre a stále je veľmi mladý. Jev našom širšom okruhu, aj keď momentálne nie je v nominácii.“
Weiss chce zároveň pomôcť slovenskej reprezentácii do 21 rokov dostať sa na majstrovstvá Európy.
„Pališčáka sledujem rovnako ako Timoteja Hranicu. Aj on je veľkým talentom, ešte však musia trochu dozrieť a nazbierať skúsenosti. Určite môžu pomôcť reprezentácii do 21 rokov.“
Pravý obranca? Weiss má viac možností
Na pravú stranu obrany má Weiss viac variantov. Martin Valjent nie je podľa neho čistokrvný pravý obranca, v určitom systéme tam však môže nastúpiť.
„Môže tam hrať v prípade, keď otvoríme hru na troch obrancov. Môže zostať v trojici napríklad so Škriniarom, Hanckom, Robertom alebo Denisom Vavrom a ľavý obranca môže ísť vyššie.“
Ďalšími možnosťami sú Pavek, Valjent, Ivan Schranz či Ivan Mesík.
„Mesík je obojnohý, a aj preto som uprednostnil jeho pred Barim (Žilina). Mrzí ma to, pretože aj Bari si podľa mňa zaslúži byť v nominácii.“
Weiss očakáva ofenzívnejšie Slovensko, zároveň však upozorňuje na nebezpečenstvo protiútokov.
„Verím, že budeme hrať ofenzívne, ale zároveň budeme musieť hrať do plných. Musíme si preto dávať pozor na protiútoky. Kazachstan má rýchlych hráčov a aj Moldavsko má dvoch dobrých a rýchlych útočníkov.“
Úloha je podľa neho jasná.
„Na všetko musíme myslieť, ale v prvom rade sa musíme presadiť v útoku a dostávať sa do šestnástky s väčším počtom hráčov. Na to sa musíme pripraviť.“
Dve zostavy v hlave, rozhodne tréning
Weiss chce byť pripravený aj na variant s dvoma útočníkmi.
„Možno bude môcť hrať aj Strelec s niekým na hrote. Strelec môže byť trochu pod útočníkom a pred ním môže hrať Bobček, Boženík alebo Prekop. Chcem mať pripravené dva varianty zostavy. Uvidíme, ako nám to pôjde, a podľa toho budeme reagovať.“
Základnú zostavu však nebude určovať na papieri.
„Kto bude hrať a na čo máme, uvidím najmä v tréningovom procese. Uvidím, kto je ako pripravený. Tréning je môj najlepší priateľ, pretože tam vidíte o hráčoch najviac.“
Štyria či piati hráči napokon zostanú na tribúne.
„Ja sa vždy na poslednom tréningu rozhodnem o zostave. Budem musieť poslať tých štyroch-piatich hráčov na tribúnu. To bude zase najťažšie pre mňa, ale verím, že hráči to pochopia. Sú tu preto, aby sme hrali dobre a aby sme postúpili.“
Gro mužstva je spolu desať rokov
Weiss tvrdí, že základ tímu je už vytvorený.
„Gro mužstva je dané. Títo hráči spolu hrajú približne desať rokov a veľmi dobre sa poznajú. Ja už preto nemusím toľko vstupovať do taktiky ako možno predtým. Títo hráči by už mali vedieť hrať sami.“
Taktické zmeny však nevylučuje.
„V niektorých zápasoch môžeme hrať s dvoma útočníkmi, môžeme meniť taktické schémy. To však ukáže až samotný vývoj zápasu.“
Pri štyroch zápasoch za sebou bude dôležitá aj rotácia.
„Aj keď je ťažké odohrať dva zápasy po sebe 90 minút, keď nehrávate v klube. Čiže tam budeme určite rotovať hráčov, aj z pohľadu kvality, aj z pohľadu toho, aby neprišlo zranenie.“
Na krídlach vidí Weiss viacero možností – Lukáša Haraslína, Lea Sauera, Tomáša Suslova, Ivana Schranza, Adriána Kaprálika a ďalších.
Potom cesta na sever
Weiss vie, že prvé dva zápasy môžu ovplyvniť náladu v celej skupine.
„Na druhej strane sú pred nami štyri zápasy a viem, že nebude jednoduché byť tak dlho spolu. Všetko bude závisieť od výsledkov. N
ajmä od prvých dvoch zápasov – v Prešove proti Moldavsku a v Košiciach proti Kazachstanu. Od toho sa bude odvíjať, ako vstúpime do skupiny, ako sa bude vyvíjať jej priebeh a kto bude favoritom.“
Potom príde cesta na Faerské ostrovy a následne návrat domov.
„Pre hráčov to znamená, že nebudú dlho doma, ale dá sa na to zvyknúť. Rovnako aj ja.“
„Nálada bude závisieť od výsledkov, od našej hry, od médií aj od divákov a od toho, ako nás budú podporovať. V prvom rade však bude záležať na tom, ako budeme hrať. Od toho sa bude odvíjať všetko.“
Prešov a Košice namiesto Bratislavy
Zápasy Ligy národov sa odohrajú v Prešove a v Košiciach – nie v Bratislave. Weiss to považuje za dobré riešenie.
„Na východe ľudia futbal milujú. Verím, že bude vypredané a že podáme výkony hodné reprezentácie.“
Sústredenie bude mať reprezentácia v Tatrách, trénovať bude v Poprade a prípadne aj v Liptovskom Mikuláši, kde je umelá tráva.
„Podmienky na tréningový proces máme vynikajúce. Urobili sa tam aj nejaké úpravy, čo sa týka posilňovne a regenerácie. Všetko máme na špičkovej úrovni. Boli sme si dvakrát pozrieť Poprad aj hotel v Tatrách. Teraz už treba len hrať.“
Faško? Za päť minút môže rozhodnúť zápas
Do nominácie sa dostal aj Žilinčan Michal Faško, hoci začiatok sezóny nemal podľa Weissa ideálny.
„Po výborných výkonoch niekedy príde útlm alebo tréner od hráča očakáva niečo iné.“
Potom však podľa Weissa prišiel návrat starého Faška.
„Opäť naskočil ten starý Faško, ktorého poznáme z minulej sezóny. Preto som ho nemohol nenominovať.
Je to hráč, ktorý dokáže za päť minút urobiť dve geniálne veci a práve tie môžu rozhodnúť zápas.“
„Faško je veľmi kreatívny futbalista, podobne ako Ondrej Duda alebo Tomáš Suslov. Budem sa na nich spoliehať.“
Weiss nechce príliš meniť mužstvo, ktoré sa podľa neho dobre pozná. Hráči ako Lobotka či Škriniar však stále môžu byť jeho dôležitou súčasťou aj v ďalších kvalifikáciách.
„Takíto hráči môžu odohrať ešte jednu, možno aj dve kvalifikácie. Keď máte 31 či 32 rokov, ako Lobotka alebo Škriniar, dobre sa o seba staráte, máte radi futbal a ste motivovaní, môžete si kariéru predĺžiť.
Videli sme to aj na majstrovstvách sveta pri Messim, Ronaldovi a ďalších starších hráčoch.“
Jeho motivácia je jednoznačná.
„Toto musíme vyhrať a potom musíme zabojovať o majstrovstvá Európy 2028. A títo hráči ešte nie sú takí starí, aby nemohli stihnúť aj ďalšiu kvalifikáciu majstrovstiev sveta.“