Tipsport liga štartuje reprízou finále a pokračuje ME vo volejbale. Športový program na dnes (15. september)

Hokejisti HK Nitra oslavujú víťazstvo v siedmom zápase finále proti HC Slovan Bratislava a zisk majstrovského titulu.
Hokejisti HK Nitra oslavujú víťazstvo v siedmom zápase finále proti HC Slovan Bratislava a zisk majstrovského titulu. (Autor: TASR)
Sportnet|15. sep 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 15. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 15. septembra

Futbal

  • 8:00 Zasadnutie výkonného výboru UEFA

  • 15:30 TJ Družstevník Veľké Ludince – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 3. kolo Slovenského pohára

  • 19:00 Rayo Vallecano – Espanyol Barcelona, 6. kolo La Ligy 2026/27
  • 20:00 Deportivo Alavés – Valencia CF, 6. kolo La Ligy 2026/27
  • 21:30 Elche CF – Real Madrid, 6. kolo La Ligy 2026/27

Hokej

  • 11:00 HK Skalica – Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 HK Poprad – HK Spišská Nová Ves, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
  • 17:30 HC Košice – HC Prešov, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
  • 17:30 Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
  • 17:30 HC '05 TAM Banská Bystrica – HKM Zvolen, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
  • 18:00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27

  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec, predohrávka 1. kola českej extraligy 2026/27

Tenis

  • Turnaj WTA v Guadalajare
  • Turnaj WTA v Sao Paule

Volejbal

  • 15:00 Severné Macedónsko – Portugalsko, B-skupina ME 2026 v Sofii
  • 16:00 Grécko – Švédsko, A-skupina ME 2026 v Modene /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 16:00 Belgicko – Dánsko, C-skupina ME 2026 v Tampere
  • 16:00 Lotyšsko – Švajčiarsko, D-skupina ME 2026 v Kluži
  • 18:00 Poľsko – Ukrajina, B-skupina ME 2026 v Sofii
  • 19:00 Holandsko – Fínsko, C-skupina ME 2026 v Tampere
  • 19:00 Francúzsko – Nemecko, D-skupina ME 2026 v Kluži /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 21:05 Česko – Taliansko, A-skupina ME 2026 v Modene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 15. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Hokejisti HK Nitra oslavujú víťazstvo v siedmom zápase finále proti HC Slovan Bratislava a zisk majstrovského titulu.
    Hokejisti HK Nitra oslavujú víťazstvo v siedmom zápase finále proti HC Slovan Bratislava a zisk majstrovského titulu.
    Tipsport liga štartuje reprízou finále a pokračuje ME vo volejbale. Športový program na dnes (15. september)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Tipsport liga štartuje reprízou finále a pokračuje ME vo volejbale. Športový program na dnes (15. september)