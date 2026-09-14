Tipsport liga štartuje reprízou finále a pokračuje ME vo volejbale. Športový program na dnes (15. september)

Športový program na utorok, 15. septembra
Futbal
- 8:00 Zasadnutie výkonného výboru UEFA
- 15:30 TJ Družstevník Veľké Ludince – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 3. kolo Slovenského pohára
- 19:00 Rayo Vallecano – Espanyol Barcelona, 6. kolo La Ligy 2026/27
- 20:00 Deportivo Alavés – Valencia CF, 6. kolo La Ligy 2026/27
- 21:30 Elche CF – Real Madrid, 6. kolo La Ligy 2026/27
Hokej
- 11:00 HK Skalica – Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HK Poprad – HK Spišská Nová Ves, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
- 17:30 HC Košice – HC Prešov, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
- 17:30 Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
- 17:30 HC '05 TAM Banská Bystrica – HKM Zvolen, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
- 18:00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce, 1. kolo Tipsport ligy 2026/27
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec, predohrávka 1. kola českej extraligy 2026/27
Tenis
- Turnaj WTA v Guadalajare
- Turnaj WTA v Sao Paule
Volejbal
- 15:00 Severné Macedónsko – Portugalsko, B-skupina ME 2026 v Sofii
- 16:00 Grécko – Švédsko, A-skupina ME 2026 v Modene /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 Belgicko – Dánsko, C-skupina ME 2026 v Tampere
- 16:00 Lotyšsko – Švajčiarsko, D-skupina ME 2026 v Kluži
- 18:00 Poľsko – Ukrajina, B-skupina ME 2026 v Sofii
- 19:00 Holandsko – Fínsko, C-skupina ME 2026 v Tampere
- 19:00 Francúzsko – Nemecko, D-skupina ME 2026 v Kluži /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:05 Česko – Taliansko, A-skupina ME 2026 v Modene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 15. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.