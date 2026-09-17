Weiss predstavil nomináciu na Ligu národov. Okrem opôr v nej figuruje aj Greif a Valjent

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. nominoval na úvodné štyri zápasy v tretej skupine C-divízie Ligy národov päť hráčov z Niké ligy.
Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi (26. septembra až 6. októbra) sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marcelli.
V nominácii nechýbajú opory Martin Dúbravka, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Stanislav Lobotka či Lukáš Haraslín.
VIDEO: Tréner Weiss k nominácii hráčov na zápasy Ligy národov
Figuruje v nej aj brankár Dominik Greif, nováčikom je Nino Marcelli.
Weiss: Dôsledne som sledoval výkony hráčov
„Tréner má vždy dilemu, koho tam ešte dá, kto by si to zaslúžil. Sú hráči, ktorí z nominácie vypadli, ale rozhodol som sa pre týchto.
S trénerom Kentošom som sa dohodol že Nino Marcelli mu bude k dispozícii na prvý zápas proti Írsku, ktorý je pre dvadsaťjednotku najdôležitejší.
Potom si ho eventuálne stiahnem do prvého mužstva. Dôsledne som sledoval výkony hráčov, veľa som cestoval po zápasoch v domácej lige aj v zahraničí.
Máme veľa analýz, pripravíme sa, rovnako ako naši súperi, a ideme do skupiny, ktorú musíme vyhrať, je to naša povinnosť,“ uviedol Weiss na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Slovákov čakajú najprv v závere septembra dve stretnutia na domácej pôde, keď v sobotu 26. septembra o 20.45 h privítajú v Prešove Moldavsko a v utorok 29. septembra o 20.45 h sa stretnú s Kazachstanom v Košiciach.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie
Brankári: Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
Útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (VfB Stuttgart), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Ivan Schranz (SK Slavia Praha), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
Náhradníci: Ľubomír Belko (Viking FK), Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Dávid Krčík (FK Pardubice) Krisztián Bari (MŠK Žilina), Dominik Javorček (Bohemians 1905 Praha), Matúš Vojtko (KS Wieczysta Kraków), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Filip Lichý (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Ľubomír Tupta (Neftči Baku), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Roland Galčík (Rio Ave FC), Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava), Samuel Mráz (Servette FC), Roman Čerepkai (ŠK Slovan Bratislava), Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
V úvode októbra sa predstavia u súperov, v piatok 2. októbra o 20.45 h na Faerských ostrovoch v Tórshavne a v utorok 6. októbra o 20.45 h v moldavskom Kišiňove.
Mužstvo má stále veľkú kvalitu
„Bol by som najradšej, keby sme hrali desať zápasov za sebou, lebo tá každodenná robota mi chýba.
Všetko bude závisieť od prvých dvoch zápasov, ako vstúpime do skupiny. Letíme na Faerské ostrovy a do Moldavska, čo bude dlhší trip, ale hráči sú na to zvyknutí. Mužstvo má stále veľkú kvalitu, malým problémom je herná prax útočiacich hráčov.
Niektorí hráči budú musieť zostať na tribúne, nominácia je širšia, lebo je na štyri zápasy.
Moja motivácia pre hráčov bude, že túto skupinu musíme vyhrať a potom musíme zabojovať o majstrovstvá Európy,“ pokračoval jediný tréner, ktorý doviedol slovenskú reprezentáciu na majstrovstvá sveta.
Príjemné starosti bude mať bývalý kormidelník Slovana s brankárskym postom. Okrem Dúbravku a Greifa nominoval aj Dominika Takáča a Jakuba Surovčíka.
Marek Rodák je stále zranený
„Máme výborných brankárov, takisto veľa talentovaných. Marek Rodák je stále zranený, už trénuje, bol by tu. Nominoval som týchto štyroch. Maťo Dúbravka chytal v pohári výborne, aj keď dostal tri góly, ale nemohol za ne.
Vôbec na jeho výkone nebolo vidieť, že je momentálne dvojka. Verím, že sa presadí do zostavy Tottenhamu. Verím, že tento zraz nebude o tom, že nás brankári budú musieť zachraňovať, ale o tom, čo predvedieme v útoku.
Myslím si, že určite nebude všetky štyri zápasy chytať jeden brankár. Uvidíme, kto začne, rozhodnem sa podľa tréningového procesu.“
V nominácii opäť nie je srbský útočník so slovenským občianstvom Aleksandar Čavrič z japonskej Kašimy.
Do národného tímu sa vracia Ivan Schranz, ktorý v Slavii Praha naskakuje z lavičky, ale v stredu sa blysol hetrikom v pohári. Tri góly strelil v úvode sezóny Erik Prekop pod vedením Michala Gašparíka v Górniku Zabrze.
Vracia sa Ivan Schranz
„Niektorí útočiaci hráči nehrávajú v kluboch. Verím, že tí, ktorí nehrávajú, či je to Strelec, Boženík, Bobček, Suslov alebo Sauer, že prídu o to viac motivovaní a hladní odviesť služby pre národné mužstvo.
Prekop hrá výborne v Górniku, Mišo Gašparík tam odvádza fantastickú prácu. Pokiaľ ide o Čavriča, mal som s ním veľa rozhovorov.
Bohužiaľ sa rozhodol, že nepríde z osobných, rodinných dôvodov. Zvažovali sme všetky veci, on zvažoval pre a proti.
Možno sa k tomu ešte niekedy vrátime, ale momentálne nie. Vracia sa Ivan Schranz, ktorý môže hrať aj krídelného obrancu.
Požiadal ma, či sa môže vrátiť a ja som mu otvoril náruč, lebo stále má čo dať reprezentácii.
Má 33 rokov, ale je výborne fyzicky pripravený, čaká na svoju šancu v Slavii, je trpezlivý a má obrovskú pokoru. Verím, že môže niektorý zápas rozhodnúť,“ povedal tréner slovenskej reprezentácie o ofenzívnych hráčoch.
Weiss dal počas svojho prvého zrazu po návrate na reprezentačnú lavičku šancu viacerým nováčikom a hráčom zo slovenskej najvyššej súťaže, ktorí sa objavili aj v jeho ďalšej nominácii.
„Sokoli“ v júnových prípravných zápasoch zdolali Maltu 2:1 v Dunajskej Strede a s Čiernou Horou remizovali 2:2 v Košiciach.
Realizačný tím:
Tréner: Vladimír Weiss st.
Asistent trénera: Ľuboš Benkovský
Asistent trénera: Štefan Markulík
Asistent trénera: Marek Hamšík
Asistent trénera: Vladimír Weiss ml.
Tréner brankárov: Kamil Čontofalský
Kondičný tréner: David Brűnn
Kondičný tréner: Roman Švantner
Videoanalytik: Michal Slyško
Technický vedúci: Jakub Kojnok
Lekár: Zsolt Fegyveres
Lekár: Jozef Almási
Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický
Fyzioterapeut: Marko Kopas
Fyzioterapeut: Marek Mališ
Masér: Mário Prelovský
Masér: Pavel Očoveji
Kustód: Marek Košáň
Kustód: Marek Beseda
Media manažér: Monika Jurigová
Miesto v reprezentácii si pred predošlým zrazom vypýtal stredopoliar Slovana Peter Pokorný, ktorý je taktiež opäť v kádri.
„Lobotka je jeden z najlepších hráčov na svojom poste na svete. Matúš Bero prestúpil do Ferencvárosu, je nenápadný, ale veľmi užitočný, pracovitý a skromný.
'Pokyho' z nich poznám asi najlepšie, aj keď som ho netrénoval dlho, ale išiel výkonnostne hore, je opora tímu, takže určite bude použiteľný,“ doplnil Weiss ohľadom stredopoliarov.