Kto ovládne ligu? Veľké preview Tipsport ligy! (Hokejový BOSS)

Hráči, pripraviť sa, vhadzuje sa úvodné buly, začíname! Nový ročník hokejovej Tipsport ligy je tu a s ním aj veľké preview Hokejového BOSS-a.
Klasické trio Boris, Ondro a Stano si sadlo na svoje stoličky a pustili sa do debaty o najnovšej sezóne hokejovej ligy. Ako by to mohlo celé vyzerať?
Hneď na úvod udelil Stano primát BOSS Týždňa by Tipsport Nitre a najmä jej novej posile, Dmytro Timašovovi, ktorý sa pripojil k tímu pred dvoma zápasmi vo Fínsku, pričom slovenský majster oba vyhral.
Následne sa už chalani pustili do debaty o možných scenároch našej ligy. „Čaká nás veľmi vyrovnaný ročník, ale jedno je isté. Kvalita ide hore.
Dôkazom je aj Nitra, ktorá hrá svoje zápasy skutočne dobre v Lige majstrov. Bude to veľký boj o prvé miesta,“ zhodnotil Boris Valábik.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Súboj o špicu bude extrémne nabitý. Ja vidím ako najväčšieho favorita Slovan. Spomínam si, ako vlani Branko Radivojevič povedal o Nitre, že je hlavný adept na triumf a môže sa poraziť len sama.
Titul získala, hoci vieme, že to bolo napokon veľmi vyrovnané. Pri Slovane teraz určite takto jasne hovoriť nebudem, ale vravím, že sú pre mňa favorit,“ zhodnotil Ondro Rusnák.
„Špica bude o triu Slovan, Nitra, Žilina,“ doplnil Boris.
O čom všetko chalani diskutovali v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Čo čaká Sama Bučeka v Nitre?
- Prečo bol Boris kritický na vedenie Nitry?
- Kto získal najväčšie posily v rámci leta?
- Kto bude prekvapením sezóny?
- Kto naopak môže byť sklamaním ročníka?
- Ako sa bude dariť veľkým menám a novicom Jurčovi či Ďalogovi?
- Dokáže sa Trenčín odraziť od katastrofálnej minulej sezóny?
- Kto bude hviezdou ligy spomedzi hráčov?
- Kto sa stane prvým odvolaným trénerom?
- Aké poradie ligy určili chalani vo svojej „fantasy tabuľke“?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní realácie Hokejový BOSS.