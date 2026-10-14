Ferencváros v Európskej lige vyzve Plzeň. Športový program na dnes (15. október)

Športový program na štvrtok, 15. októbra
Futbal
- 18:45 Sparta Praha - Lilleström SK, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 AZ Alkmaar - Hapoel Beer Ševa, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Red Bull Salzburg - AC Miláno, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Lech Poznaň - Bayer Leverkusen, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 NK Celje - Omonia Nikózia, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Olympique Lyon - Crystal Palace, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Union Saint-Gilloise - Real Sociedad, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 SC Torreense - AFC Sunderland, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 AFC Bournemouth - Sturm Graz, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 NEC Nijmegen - Levski Sofia, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Olympique Marseille - Olympiacos Pireus, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Celta Vigo - Juventus Turín, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Benfica Lisabon - Celtic Glasgow, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Stade Rennes - OFI Kréta, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 TSG Hoffenheim - Besiktas Istanbul, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 FC Lugano - Crvena Zvezda Belehrad, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Hajduk Split - Ajax Amsterdam, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 KAA Gent - Aarhus GF, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 KF Egnatia - FC Midtjylland, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 KuPS Kuopio - Trabzonspor, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Mjällby AIF - Inter Escaldes, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Panathinaikos Atény - Borac Banja Luka, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 CSKA Sofia - AS Monaco, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Riga FC - Kajrat Almaty, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Universitatea Craiova - Getafe CF, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Atalanta Bergamo - Pafos FC, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Brighton & Hove Albion - Kauno Žalgiris, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 FC Kodaň - Sporting Braga, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Twente Enschede - FC Thun, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Heart of Midlothian - FC Nordsjaelland, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Saint-Truidense - Iberia Tbilisi, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 SC Freiburg - FK Jablonec, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Brann Bergen - Lincoln Red Imps, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
Hokej
- 1:30 Washington Capitals - Montreal Canadiens, NHL
- 2:30 Colorado Avalanche - Dallas Stars, NHL
- 11:00 HK Levice - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL
- 17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, predohrávka 11. kola českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Basketbal
- 18:00 Nitra Blue Wings - Keravnos Nikózia, Európsky pohár FIBA - D-skupina
- 18:30 Zastal Zielona Góra - Patrioti Levice, Európsky pohár FIBA - B-skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová, predohrávka 5. kola Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 MEINS Avenida Salamanca - MBK Ružomberok, ženy - EuroCup - L-skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Stolný tenis
- 9:00 Hlavná súťaž, ME v stolnom tenise
Kolieskové športy
- 14:00 kvalifikácia mužov, skejtbording MS – street /R. Tury/, World Skate Games
- 16:00/17:30/20:30/22:00 osemfinále, inline hokej muži, World Skate Games
- 20:30 10.000 m bodovacie preteky – finále, inline rýchlokorčuľovanie /J. Klembara, S. Paroulek/, World Skate Games
Strelectvo
- 11:00 vzduchová pištoľ 10 m ženy - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
- 13:45 rýchlopalná pištoľ 25 m muži - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
Futsal
- 18:00 Slovensko - Estónsko, kvalifikácia MS 2028 – druhá fáza, 9. skupina
Cestná cyklistika
- 5:10 3. etapa: 3.etapa: Ťing-si - Pa-ma (212,3 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
- 12:45 2. etapa: individuálna časovka: Tilburg – Tilburg (13,6 km) , Eneco Tour /L. Kubiš/
Dráhová cyklistika
- 12:00 Muži - stíhacie preteky družstiev, finále, MS
- 12:30 Ženy - vylučovacie preteky, finále, MS
- 13:25 Muži - keirin, finále, MS
- 13:30 Muži - scratch na 10 km, finále, MS
- 13:48 Ženy - stíhacie preteky družstiev, finále, MS
TV program: streda, 14. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.