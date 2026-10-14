Ferencváros v Európskej lige vyzve Plzeň. Športový program na dnes (15. október)

Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť
Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť (Autor: TASR)
Sportnet|15. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 15. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 15. októbra

Futbal

  • 18:45 Sparta Praha - Lilleström SK, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 AZ Alkmaar - Hapoel Beer Ševa, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Red Bull Salzburg - AC Miláno, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Lech Poznaň - Bayer Leverkusen, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 NK Celje - Omonia Nikózia, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Olympique Lyon - Crystal Palace, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Union Saint-Gilloise - Real Sociedad, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 SC Torreense - AFC Sunderland, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 AFC Bournemouth - Sturm Graz, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 NEC Nijmegen - Levski Sofia, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Olympique Marseille - Olympiacos Pireus, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Celta Vigo - Juventus Turín, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Benfica Lisabon - Celtic Glasgow, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Stade Rennes - OFI Kréta, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 TSG Hoffenheim - Besiktas Istanbul, 2. kolo ligovej fázy Európskej ligy

  • 18:45 FC Lugano - Crvena Zvezda Belehrad, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Hajduk Split - Ajax Amsterdam, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 KAA Gent - Aarhus GF, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 KF Egnatia - FC Midtjylland, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 KuPS Kuopio - Trabzonspor, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Mjällby AIF - Inter Escaldes, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Panathinaikos Atény - Borac Banja Luka, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 CSKA Sofia - AS Monaco, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Riga FC - Kajrat Almaty, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Universitatea Craiova - Getafe CF, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Atalanta Bergamo - Pafos FC, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Brighton & Hove Albion - Kauno Žalgiris, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 FC Kodaň - Sporting Braga, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Twente Enschede - FC Thun, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Heart of Midlothian - FC Nordsjaelland, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Saint-Truidense - Iberia Tbilisi, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 SC Freiburg - FK Jablonec, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Brann Bergen - Lincoln Red Imps, 1. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy

Hokej

  • 1:30 Washington Capitals - Montreal Canadiens, NHL
  • 2:30 Colorado Avalanche - Dallas Stars, NHL

  • 11:00 HK Levice - JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL
  • 17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, predohrávka 11. kola českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA Wu-chan
  • Turnaj ATP Šanghaj

Basketbal

  • 18:00 Nitra Blue Wings - Keravnos Nikózia, Európsky pohár FIBA - D-skupina
  • 18:30 Zastal Zielona Góra - Patrioti Levice, Európsky pohár FIBA - B-skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová, predohrávka 5. kola Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

  • 20:30 MEINS Avenida Salamanca - MBK Ružomberok, ženy - EuroCup - L-skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Stolný tenis

  • 9:00 Hlavná súťaž, ME v stolnom tenise

Kolieskové športy

  • 14:00 kvalifikácia mužov, skejtbording MS – street /R. Tury/, World Skate Games
  • 16:00/17:30/20:30/22:00 osemfinále, inline hokej muži, World Skate Games
  • 20:30 10.000 m bodovacie preteky – finále, inline rýchlokorčuľovanie /J. Klembara, S. Paroulek/, World Skate Games

Strelectvo

  • 11:00 vzduchová pištoľ 10 m ženy - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach 
  • 13:45 rýchlopalná pištoľ 25 m muži - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach 

Futsal

  • 18:00 Slovensko - Estónsko, kvalifikácia MS 2028 – druhá fáza, 9. skupina

Cestná cyklistika

  • 5:10 3. etapa: 3.etapa: Ťing-si - Pa-ma (212,3 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
  • ﻿12:45 2. etapa: individuálna časovka: Tilburg – Tilburg (13,6 km) , Eneco Tour /L. Kubiš/

Dráhová cyklistika

  • 12:00 Muži - stíhacie preteky družstiev, finále, MS
  • 12:30 Ženy - vylučovacie preteky, finále, MS
  • 13:25 Muži - keirin, finále, MS
  • 13:30 Muži - scratch na 10 km, finále, MS
  • 13:48 Ženy - stíhacie preteky družstiev, finále, MS
TV program: streda, 14. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Ferencváros v Európskej lige vyzve Plzeň. Športový program na dnes (15. október)
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