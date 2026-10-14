Slovenky na ME postúpili do štvrťfinále štvorhry, zdolali španielsku dvojicu

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|14. okt 2026 o 13:13
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V rovnakej fáze naopak neuspeli muži.

Slovensko-srbská stolnotenisová dvojica Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová postúpila na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane do štvrťfinále štvorhry.

V osemfinále si poradila so španielskym duom Elvira Radová a Sofia-Xuan Zhang 3:1.

V rovnakej fáze naopak neuspeli medzi mužmi Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom, keď prehrali 2:3 so Srbmi Zsoltom Petom a Urošom Ninkovičom.

ME v stolnom tenise - výsledky

štvorhra - osemfinále:

ženy:

Tatiana KUKUĽKOVÁ, Natalia Bajorová (SR/Srb.) - Elvira Radová, Sofia-Xuan Zhang (Šp.) 3:1 (9, -7, 0, 10)

muži:

Zsolt Peto, Uroš Ninkovič (Srb.) - Jakub ZELINKA, Ľubomír PIŠTEJ (SR) 3:2 (8, -8, 10, -7, 11)

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    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenky na ME postúpili do štvrťfinále štvorhry, zdolali španielsku dvojicu
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