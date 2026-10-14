Slovenky na ME postúpili do štvrťfinále štvorhry, zdolali španielsku dvojicu

Slovensko-srbská stolnotenisová dvojica Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová postúpila na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane do štvrťfinále štvorhry.
V osemfinále si poradila so španielskym duom Elvira Radová a Sofia-Xuan Zhang 3:1.
V rovnakej fáze naopak neuspeli medzi mužmi Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom, keď prehrali 2:3 so Srbmi Zsoltom Petom a Urošom Ninkovičom.
ME v stolnom tenise - výsledky
štvorhra - osemfinále:
ženy:
Tatiana KUKUĽKOVÁ, Natalia Bajorová (SR/Srb.) - Elvira Radová, Sofia-Xuan Zhang (Šp.) 3:1 (9, -7, 0, 10)
muži:
Zsolt Peto, Uroš Ninkovič (Srb.) - Jakub ZELINKA, Ľubomír PIŠTEJ (SR) 3:2 (8, -8, 10, -7, 11)