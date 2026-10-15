Slovenke sa podarilo získať medailu na ME v stolnom tenise, minimálne má bronz

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|15. okt 2026 o 12:49
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Úspech dosiahla vo štvorhre po boku Srbky.

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková si na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane zaistila minimálne zisk bronzovej medaily.

Vo štvrťfinále štvorhry zdolala spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou ruský pár Marija Tailakovová, Elizabet Abraamianová 3:0 na sety.

Slovenská reprezentantka tak obhájila bronz, ktorý získala pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v rakúskom Linzi takisto vo štvorhre po boku Poľky.

V semifinále ich čaká v piatok 16. októbra rumunská dvojica Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samaraová.

Od 15.20 ešte vo štvrtok čakal Kukuľkovú semifinálový súboj vo dvojhre proti Jieni Shao reprezentujúcej Portugalsko.

Rovnako aj jej reprezentačného kolegu Yang Wanga, ten nastúpil v 2. kole večer o 20.05 proti Francúzovi Leovi de Nodrestovi.

ME v stolnom tenise - výsledky:

štvorhra - štvrťfinále:

ženy:

Tatiana KUKUĽKOVÁ, Natalia Bajorová (SR/Poľ.) - Mariia Tailakovová, Elizabet Abraamianová (Rus.) 3:0 (5, 10, 9)

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    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenke sa podarilo získať medailu na ME v stolnom tenise, minimálne má bronz
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