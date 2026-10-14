Svetová gymnastická federácia ľutuje rozhodnutie úradov. Tri Rusky preto prišli o MS

Medzinárodná gymnastická federácia World Gymnastics vyjadrila poľutovanie nad tým, že tri ruské gymnastky nedostali víza, a nemôžu sa tak zúčastniť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Rotterdame.
Holandské úrady zamietli vstup do krajiny obhajkyni titulu vo viacboji Angeline Melnikovovej, ďalšej olympijskej víťazke v tímovej súťaži z Tokia Viktorii Listunovovej a Anne Kalmykovovej, ktorá sa spolu s Melnikovovou podieľala na zisku tímového titulu na majstrovstvách Európy.
„Udeľovanie víz všetkým účastníkom je plne v kompetencii holandských úradov. World Gymnastics nemôže objasniť dôvody, prečo boli niektoré žiadosti zamietnuté,“ uviedla federácia vo svojom vyhlásení.
Zároveň dodala, že naďalej rokuje s holandskými úradmi, organizačným výborom a Ruskou gymnastickou federáciou.
„World Gymnastics hlboko ľutuje negatívny vplyv na prípravu ruskej výpravy, ako aj neistotu, ktorá vznikla v širšej komunite spojenej s majstrovstvami sveta.“
Ďalšie štyri Rusky víza dostali. Ruskí a bieloruskí gymnastickí reprezentanti môžu od mája štartovať na medzinárodných súťažiach bez obmedzení.
Svetová federácia vtedy zrušila zákaz, ktorý platil od roku 2022 a začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, a to napriek pokračujúcej vojne.
Dovtedy sa Rusi a Bielorusi mohli zapájať do súťaží iba ako športovci s neutrálnym statusom.
Ich účasť na súťažiach však nie je automaticky zaručená, keďže hostiteľské krajiny sa môžu riadiť vlastnou vízovou politikou.
Problémy mala ruská reprezentácia aj pred majstrovstvami Európy v Záhrebe, kde úrady takisto pôvodne zamietli žiadosti o víza.
Napokon však Melnikovová a spol. mohli štartovať a súťažili pod neutrálnou vlajkou. Majstrovstvá sveta sa začnú v sobotu.
Šampionát v Rotterdame je súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles. Rusi oznámili, že požiadajú Medzinárodný olympijský výbor, aby majstrovstvám sveta odňal tento štatút.