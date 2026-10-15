Keď ho nevzali na hokej, plakal pred domom. Vysnívaný klub? Teraz je to Montreal, vraví Slovák

Prvý zápas Třinca v novej sezóne českej Tipsport extraligy sledoval slovenský útočník MICHAL LAZOVSKÝ iba zo striedačky. Už v druhom kole sa však dočkal ligového debutu.
Proti Komete Brno odohral síce len 53 sekúnd, no aj tak zápas označuje za splnený sen.
„V Třinci som už od siedmej triedy a vždy som túžil po tom, aby som si raz mohol zahrať medzi týmito menami, s týmito chalanmi. Ako hovorím, je to pre mňa obrovská česť a skúsenosť," hovorí v rozhovore pre Sportnet.
Na prvý bod čakal do ôsmeho kola. V zápase proti Olomoucu (9:0) sa pôvodne pri jeho mene objavili dokonca dve asistencie, čo by z neho mohlo spraviť najmladšieho Slováka s viacbodovým zápasom v českej extralige.
Lenže 17-ročný útočník túto štatistiku rýchlo uviedol na pravú mieru.
„Neviem, kde nabrali druhú asistenciu, mal som iba jednu. Pri tej druhej asistencii vôbec neviem, kde vznikla. Tam som sa totiž ani nedotkol puku," dodáva s úsmevom.
VIDEO: Rozhovor s Michalom Lazovským
Keď sme si dohadovali rozhovor, napísali ste mi, že máte prakticky celý deň voľný. Stáva sa často, že hokejista má takto na začiatku alebo v priebehu sezóny voľný deň?
Nie, veľmi často nie. Momentálne som však zranený, mám trochu natiahnuté trieslo, takže sa to snažím doliečiť a dúfam, že to bude v poriadku.
Inak by ste dnes pravdepodobne trénovali.
Chalani sa akurát vrátili z tripu, včera hrali v Pardubiciach, takže dnes máme voľno. Je to taký oddychový deň.
V rozhovore sa dočítate:
- ako prežíval debut v českej extralige,
- kto mu v Třinci najviac pomáha,
- prečo odišiel z Oravy hrať hokej do Česka,
- ako zvláda hokej a štúdium na gymnáziu,
- prečo ho láka práve Montreal Canadiens.
Vrátim sa k začiatku sezóny. Už príprave ste nastúpili za prvý tím Třinca. Aký to bol moment? Ako ste sa dozvedeli, že dostanete príležitosť absolvovať premiéru v seniorskom mužstve, hoci zatiaľ iba v prípravnom zápase?
Vrátil som sa z Hlinka Gretzky Cupu a akurát som mal ísť na turnaj s Frýdkom-Místkom. Deň pred turnajom mi tréner povedal, že pôjdem na rozkorčuľovanie, že mi chcú dať šancu.
Napokon som odohral aj zápas. Som veľmi vďačný, že som dostal túto šancu od pána trénera Borisa Žabku. Snažil som sa ju využiť na sto percent, aby som zaujal fanúšikov, realizačný tím aj trénerov a aby som sa v mužstve udržal čo najdlhšie.
Vnímali ste tento zápas ako niečo výnimočné, aj keď išlo iba o prípravu?
Určite som pociťoval stres. Predsa len som nikdy predtým nehral pred toľkými fanúšikmi. Bolo to pre mňa výnimočné, ale snažil som sa to príliš nevnímať a hrať svoju hru.
Nervozitu však na vašom výkone veľmi nebolo vidieť. Zaznamenali ste gól aj asistenciu. Ako hodnotíte svoju premiéru?
Priznám sa, že v prvej tretine som bol trochu nervózny. Večer pred zápasom, keď som zaspával, som si však v hlave predstavoval, ako strelím gól a ako ho oslávim. Nakoniec to vyšlo a som veľmi rád, že som mal takúto premiéru.
Síce to ešte nebol súťažný zápas v extralige, ale predsa len to bol môj prvý zápas medzi mužmi. Snažil som sa naň pripraviť čo najlepšie.
Ako reagovala kabína? Museli ste po takomto vydarenom štarte niečo zaplatiť do tímovej pokladnice?
Našťastie, nie (smiech). Všetci mi, samozrejme, pogratulovali a to bolo všetko. Po zápase som sa dobre najedol a tým sa to skončilo.
O pár dní neskôr prišiel aj váš súťažný debut v seniorskej extralige, no predchádzal tomu zápas proti Karlovým Varom, počas ktorého ste boli náhradníkom. Sledovali ste celý duel zo striedačky?
Áno, išiel som s chalanmi na trip a zápas som sledoval zo striedačky. Vôbec mi to však neprekážalo. V takomto tíme je veľmi náročné presadiť sa a každý si musí svoje miesto vybojovať.
Keď sa pozriete na hráčov, ktorí tu pôsobia, je to niečo neskutočné. Veľmi si vážim už len to, že môžem byť s nimi na striedačke. Snažím sa na to nepozerať negatívne a vždy zo seba vydať maximum, aj keby som mal dostať iba jedno striedanie za zápas. Pre mňa bolo skvelé už to, že som tam mohol byť s chalanmi.
Aké je sledovať zápas zo striedačky a čakať na svoju príležitosť?
Je to celkom emotívne. Snažím sa povzbudzovať chalanov, ale stále dúfam, že ma tréner pošle na ľad.
V prvom zápase som v to dúfal, ale nevyšlo to. V ďalšom som si už zahral a postupne dostávam čoraz väčší čas na ľade.
V druhom kole českej extraligy ste už proti Komete Brno odohrali približne minútu. Aké bolo vaše prvé striedanie?
Tým, že som už mal za sebou prípravný zápas, nervozita nebola až taká veľká. Do každého striedania sa však snažím dať sto percent. Aj tým jedným striedaním som chcel mužstvu čo najviac pomôcť.
Česká extraliga patrí medzi najlepšie súťaže v Európe. Ako vnímate, že ste sa v nej dokázali presadiť už ako sedemnásťročný?
Nejako špeciálne to nevnímam. Snažím sa hrať všade rovnako, či už je to dorast alebo áčko. Vždy sa snažím hrať svoju hru. Je však pre mňa obrovskou cťou nastupovať s takýmito hráčmi.
Pre sedemnásťročného hokejistu musí byť takáto súťaž aj fyzicky veľmi náročná. Ako zvládate tento prechod?
Tým, že som išiel rovno z dorastu do áčka a nehral som juniorku, bol to naozaj veľký skok. S každým zápasom je to však lepšie a lepšie. Myslím si, že v osobných súbojoch si už celkom verím.
Keď ste debutovali v extralige proti Komete, boli na tribúne aj vaši rodičia? Ako ste im oznámili, že dostanete príležitosť nastúpiť?
Hneď som volal otcovi, mamine a najbližším kamarátom. Všetci boli veľmi radi a prišli sa aj pozrieť, takže to bolo super.
A ako reagovali rodičia, keď ste im povedali, že budete hrať za prvý tím Třinca?
Boli veľmi radi, že som sa dokázal prebojovať medzi takýchto hráčov. Dúfam, že boli na mňa aj hrdí (smiech),
Som veľmi vďačný za všetko, čo pre mňa rodičia robia. Na ľade sa im to snažím odplatiť svojimi výkonmi.
Na prvý zápas v českej extralige vám určite zostane pekná spomienka.
Určite áno. V Třinci som už od siedmej triedy a vždy som túžil po tom, aby som si raz mohol zahrať medzi týmito menami, s týmito chalanmi. Ako hovorím, je to pre mňa obrovská česť a skúsenosť.
Už ste spomenuli spoluhráčov. V Třinci pôsobí veľká skupina slovenských hokejistov. Kto je vám z tých skúsenejších najbližší? Našiel sa niekto, kto si vás vzal takpovediac pod ochranné krídla?
Všetci chalani sú super. Prijali ma naozaj veľmi dobre a každý sa mi snaží poradiť. Som za to veľmi rád.
Z hráčov by som spomenul asi Libora Hudáčka. S Hudym si celkom dobre rozumieme a radi si spolu zažartujeme.
Ujal sa ma aj Vladko Dravecký. Po každom tréningu s ním zostávam strieľať a robíme niečo navyše. Som mu za to veľmi vďačný, pretože má neskutočné skúsenosti.
Aj jeho syn, mladší Vlado Dravecký, teraz podpísal zmluvu v NHL. Takže veľmi dobre vie, ako funguje rozvoj mladých hráčov. Som rád, že ho tu máme.
Posuňme sa k zápasu ôsmeho kola, v ktorom ste získali prvý bod v českej extralige. Pôvodne sa uvádzalo, že ste mali dve asistencie. Nakoniec vám však zrejme zostala iba jedna. Viete vysvetliť, ako to bolo?
Pri tej prvej asistencii som po buly vyštartoval, prihral som puk a padol gól. Bola to obrovská eufória, pretože som získal prvý bod medzi mužmi. Veľmi som sa tešil.
Pri tej druhej asistencii vôbec neviem, kde vznikla. Tam som sa totiž ani nedotkol puku (smiech).
Třinec v novej sezóne vyhráva jeden zápas za druhým a je na čele tabuľky. Dokonca vytvoril historický rekord v počte výhier od začiatku súťaže bez straty bodu. Ako to vnímate ako mladý člen mužstva?
Snažíme sa ísť od zápasu k zápasu. Vôbec sa nepozeráme na nejaký historický rekord, hoci sme, samozrejme, radi, že sa nám darí.
Do každého zápasu ideme s pokorou. Nesústredíme sa na predchádzajúce výsledky, pozeráme sa vždy iba dopredu. Chceme hrať čo najlepší hokej a baviť divákov.
Keď ma krstný nezobral na hokej, rozplakal som sa priamo na ulici pred domom a mamina ma musela utešovať. Bolo to také úsmevné.
Takže v Třinci je veľmi dôležité aj baviť divákov a až potom prichádzajú na rad výsledky či ďalšie ambície?
Určite. Fanúšikovia sú tu neskutoční. Takmer na každý zápas máme vypredanú halu. Snažíme sa ich čo najviac potešiť a zároveň sa sami baviť hokejom. Výsledky potom prídu samy.
Okrem množstva slovenských hráčov pôsobí v Třinci aj slovenský tréner Boris Žabka. Ako by ste ho charakterizovali?
Je to neskutočný tréner a neskutočný človek. Som veľmi rád, že mi pán tréner Boris Žabka otvoril dvere do seniorského hokeja. Som mu za to veľmi vďačný.
Čo je pre vás ako mladého hráča v seniorskom mužstve najťažšie? Či už v kabíne, alebo priamo na ľade.
Zo začiatku som mal trochu strach. Vlastne ani nie strach, skôr veľký rešpekt z toho, že idem medzi takýchto hráčov do kabíny.
Predsa len sú to neskutočné mená, každý jeden z nich. Mal som pred nimi rešpekt, ale chalani sú skvelí ľudia a prijali ma naozaj výborne.
Na ľade sa snažím robiť čo najviac, aby som im pomohol. Aj tým, že som mladší, sa snažím veľa korčuľovať, dohrávať súboje a byť aktívny. Asi práve osobné súboje boli pre mňa najťažšie.
Máte ako najmladší člen kabíny aj nejaké špeciálne povinnosti?
Zatiaľ to tu takto rozdelené nemáme. Kustódi odvádzajú naozaj veľký kus práce, takže v tomto smere to nemám príliš náročné.
Chcel by som sa vrátiť aj k vašim hokejovým začiatkom. Pochádzate z Oravy. Aké bolo vaše hokejové detstvo?
Veľmi rád na to spomínam. HK Altis Orava, kde som vyrastal, bol malý, rodinný klub. Mám naň len krásne spomienky a som vďačný, že som tam mohol pôsobiť.
Myslím si, že tam robili veľmi dobrú prácu. Juraj Pekarčík bol draftovaný do NHL a presadzuje sa aj veľa ďalších chalanov. To len dokazuje, že s nami pracovali dobre.
Ako ste sa vlastne dostali k hokeju?
Moja záľuba k hokeju sa začala už keď som chodil do škôlky. Vždy som si zobral malú hokejku a hrával som sa s ňou na ulici pred domom.
Môj krstný chodieval hrávať hokej s kamarátmi na partičky a vždy, keď išiel okolo, som naňho mával, aby ma zobral so sebou.
Stále som ho prosil, nech ma vezme na hokej. Keď ma nezobral, rozplakal som sa priamo na ulici pred domom a mamina ma musela utešovať. Bolo to také úsmevné.
Spomenuli ste Altis, malý rodinný klub, z ktorého sa dokázal dostať do veľkého hokeja napríklad aj Juraj Pekarčík. Aké ste tam mali podmienky?
Klub bol síce malý, ale ten rezort je naozaj neskutočný. Majú tam všetko. Hokejový trenažér, hotel, bazény, jednoducho všetko, čo potrebujete.
A tým, že nás chalanov bolo menej, tréneri sa nám mohli venovať naplno. Mali sme od nich kompletný servis. Myslím si, že práve menší počet hráčov bol v tomto veľkou výhodou.
Už počas základnej školy ste odišli do Třinca. Ako sa zrodilo toto rozhodnutie? Prečo ste si vybrali práve Třinec?
V HK Altis nastali problémy, klub sa dostal do exekúcie. Všetko sa preto udialo pomerne narýchlo.
Pán Peterek ma chcel do Třinca, takže som vôbec neváhal. Predsa len je to jeden z najlepších klubov v Európe a podľa mňa má najlepšiu akadémiu v Česku. Som veľmi rád, že som tu.
Ako reagovali doma, keď ste sa rozhodli odísť do Třinca?
Tým, že pochádzam z Námestova na Orave, nemám to do Třinca až tak ďaleko. Cesta trvá približne hodinu až hodinu a pol.
Rodičia boli veľmi radi, že som sa sem dostal. Podmienky sú tu naozaj neskutočné.
Zo začiatku som do Třinca dochádzal autom. Potom som býval u jedného spoluhráča, ale ten odišiel do zahraničia. Presťahoval som sa preto na hotel, kde bývam aj teraz.
Keď ste do Třinca dochádzali autom, predpokladám, že vás vozili rodičia.
Áno, aj rodičia, ale vozieval ma jeden veľmi dobrý kamarát z Oravy. Som mu za to nesmierne vďačný, pretože to bola z jeho strany veľká obeta.
Pomáha mi s tým dokonca aj teraz a stále ma vozí, takže si to veľmi vážim.
Teraz už bývate v Třinci bez rodičov. Ako vyzerá život mladého hokejistu? Musíte si sami zabezpečovať stravu, variť a starať sa o podobné veci?
My máme od klubu zabezpečené prakticky všetko. Bývam na hoteli, za ktorý nemusím platiť. Máme tam vyhradené jedno poschodie pre akadémiu, kde bývame chalani z juniorky aj dorastu.
Aj stravu máme zabezpečenú, takže je o mňa postarané.
Študujete aj popri hokeji?
Áno, študujem na súkromnom gymnáziu diaľkovou formou. Snažím sa nejako skĺbiť školu s hokejom. Tým, že školu mám online, je to trochu jednoduchšie.
Teraz, keď som s áčkom, máme ráno tréningy približne od ôsmej do dvanástej. Väčšinou však zostávam na štadióne a na ľade ešte do štvrtej alebo piatej popoludní.
Až potom sa vraciam na hotel, kde si niekedy nájdem čas aj na školu.
Aký ste študent?
Snažím sa, naozaj sa snažím, ale veľmi mi to nejde (smiech).
Takže prioritou je zatiaľ hokej.
Áno.
V jednom staršom rozhovore ste povedali, že Třinec má podľa vás najlepšie podmienky na hokej v Česku. Čo to konkrétne znamená pre mladého hokejistu? Aké zázemie tam máte?
Máme tu naozaj všetko. Keby som vám ho mohol ukázať, hneď by som to urobil. Máme zabezpečenú stravu, regeneráciu, strelnice, ľadové plochy aj individuálne tréningy zručností. Môžeme ísť na ľad prakticky kedykoľvek chceme.
Rovnako máme neustály prístup do posilňovne či regeneračných priestorov. Snažím sa všetky tieto možnosti využívať na sto percent. Je naozaj skvelé byť v takomto prostredí.
Ako vyzerá váš bežný deň, keď trénujete s prvým tímom Třinca?
Väčšinou vstávam okolo pol ôsmej. Idem sa naraňajkovať, dám si dobré raňajky a potom zamierim na štadión.
O 8.45 máme zraz v kabíne, následne ideme do posilňovne, kde sme približne do desiatej. Potom nasleduje tréning na ľade.
Po tréningu už má každý vlastný program podľa toho, čo mu najviac vyhovuje. Ja si väčšinou idem zacvičiť strečing, sadnem si na bicykel, aby som trochu uvoľnil nohy, a potom idem na regeneráciu, napríklad do vírivky alebo sauny.
Následne sa vrátim na hotel, niečo si pozriem a dobre sa najem. Väčšinou ešte potom idem na štadión a napokon spať.
Skauti vás opisujú ako tvorcu hry. Ako by ste vy sám charakterizovali svoj hokejový štýl?
Áno, som skôr taký playmaker. Mám rád tvorenie hry a baví ma prihrávať spoluhráčom do prázdnej bránky.
Rád sa hrám s pukom, takže si myslím, že označenie tvorca hry na mňa celkom sedí.
Niečo podobné v rozhovore pre Sportnet povedal aj Juraj Pekarčík, ktorý má tiež radšej asistencie ako góly. Myslíte si, že je to niečo, čo ste si obaja osvojili už v Altise?
To úplne neviem. Myslím si, že každý hráč to má individuálne a niečo také sa nedá úplne naučiť.
Ten hráčsky typ sa podľa mňa vytvorí nejako sám. Ale možno na tom majú svoj podiel aj tréneri v Altise.
Vravíte, že vašou silnou stránkou je práca s pukom a tvorenie hry. Na čom, naopak, musíte ešte najviac zapracovať?
Myslím si, že hlavne na osobných súbojoch. Potrebujem nabrať trochu viac svalovej hmoty, aby som sa v nich cítil komfortnejšie.
Osobných súbojov je medzi mužmi oveľa viac. Prakticky v každom striedaní absolvujem minimálne dva alebo tri.
V doraste je to trochu iné. Hokej je tam menej založený na súbojoch, viac sa hrá s pukom. Predsa len je to stále mládežnícky hokej, takže ten rozdiel je dosť veľký.
Všimol som si, že okrem Třinca nastupujete aj za Frýdek Místek v Maxa Lige. Ako zvládate program, keď hrávate za prvý tím v extralige a zároveň aj v druhej najvyššej českej súťaži?
Nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Program sa však mení doslova z hodiny na hodinu, zo dňa na deň.
Trénujem s áčkom Třinca, ale keď mám ísť hrať za Frýdek Místek, pán tréner Žabka mi napríklad povie, že na druhý deň nastúpim tam, aby som dostal väčšiu minutáž.
Predsa len v prvom tíme zatiaľ nemám toľko času na ľade. Preto sa snažím hrať za Frýdek aj za áčko Třinca a všade odvádzať maximum.
Chcel by som sa pristaviť aj pri reprezentácii. Spomínali ste Hlinka Gretzky Cup, na ktorom ste v zápase o bronz skórovali už približne po dvanástich sekundách. Slovensko napokon tento duel prehralo. Ako si spomínate na zápas aj na celý turnaj?
Myslím si, že nám pred turnajom skoro nikto neveril, pretože sme mali zlé výsledky v šestnástke aj sedemnástke. My sme sa však zomkli a vytvorili sme skvelý kolektív.
Zo zápasu o bronz si pamätám ten rýchly gól, ktorý som strelil. Nakoniec sme dostali taký nešťastný gól. Snažili sme sa ešte zápas zvrátiť, ale už sa nám to nepodarilo.
Celkovo však turnaj hodnotím veľmi dobre. Myslím si, že sme prekvapili veľa ľudí, ktorí nám neverili. O to viac sme im chceli dokázať, že na to máme.
Slovenský mládežnícky hokej zažíva v posledných rokoch viacero úspechov. Mali sme úspešné drafty s Jurajom Slafkovským, Šimonom Nemcom či Daliborom Dvorským, neskôr reprezentácia do 18 rokov získala strieborné medaily na majstrovstvách sveta. Ako vy ako mladý hokejista vnímate, kam sa slovenský hokej posúva?
Myslím si, že na Slovensku sa zlepšuje tréningový proces. Tréneri a realizačné tímy pracujú s mladými hráčmi čoraz viac. A hráči ako Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský či Juraj Pekarčík to len dokazujú.
Sú pre vás títo hráči aj vzorom?
Samozrejme. Aj mojím snom bolo vždy hrať v NHL. Snažím sa však na to príliš nepozerať. Momentálne chcem robiť všetko naplno pre Třinec a hrať tu čo najlepšie, ako viem.
Už budúci rok by ste mohli byť draftovaný do NHL. Pripúšťate si túto možnosť už teraz na začiatku sezóny?
Naozaj sa snažím tieto veci nesledovať. Je to ešte ďaleko a ako som povedal, momentálne sa sústredím na to, čo robím v Třinci. Samozrejme, niekde vzadu v hlave mám aj to, že by som chcel byť draftovaný. Uvidíme však, čo bude.
Máte aj nejakú vysnívanú organizáciu NHL, za ktorú by ste si chceli zahrať?
Momentálne sa mi veľmi páči Montreal Canadiens.
Prečo práve Montreal? Čo vás ako mladého hokejistu na Montreale momentálne najviac láka?
Myslím si, že hlavne tí mladí chalani a systém hry, ktorý majú. Vidno, že ich hokej baví a že si ho užívajú. Aj na sociálnych sieťach je vidieť, akú tam majú skvelú partiu. Asi preto sa mi Montreal tak páči.
Sledujete NHL aj teraz počas sezóny?
Teraz už sa snažím NHL príliš nesledovať, pretože počas sezóny je toho naozaj veľa. Chcem si občas aj oddýchnuť od hokeja.
Keď však hrajú slovenskí chalani, napríklad Juraj Slafkovský, pozriem sa, ako sa im darilo a ako dopadli zápasy.
Mali ste ako malý chlapec nejaký hokejový vzor?
Áno. Vždy to bol Connor McDavid, ale aj Pavol Demitra, ktorého som však sledoval iba na videách. Páčilo sa mi ako korčuľoval a strieľal góly.