Chladoňová v časovke nesklamala, sedela v kresle líderky. Víťazstvo zostalo v tíme

Eneco Tour Women 2026
Výsledky 3. etapy - časovka (Tilburg - Tilburg, 13,6 km):
1.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
16:56,41 min
2.
Nieke Vinkeová
SD Worx–Protime
+ 20,44 s
3.
Sandrine Tasová
Lotto–Intermarché Ladies
+ 21,41 s
4.
Femke de Vriesová
Visma-Lease a Bike
+ 24,95 s
5.
Quinty Tonová
Liv AlUla Jayco
+ 25,15 s
6.
Anneke Dijkstraová
VolkerWessels Cycling
+ 28,58 s
10.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 35,31 s
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 10. miesto v individuálnej časovke na holandských etapových pretekoch Eneco Tour.
Rovinatú trať v Tilburgu s dĺžkou 13,6 km prešla priemernou rýchlosťou 46,5 km/h a na zopár minút si posedela v kresle líderky etapy.
Následne ju predstihlo deväť súperiek, z toho až sedem Holanďaniek.
Chladoňovú však môže tešiť, že víťazstvo zostalo v tíme Visma-Lease a Bike. Podobne ako utorkový prológ aj časovku ovládla Lieke Nooijenová.
VIDEO: Lieke Nooijenová vyhrala časovku na Eneco Tour 2026
Kým na medzičase po 6 km mala pred majsterkou Európy v časovke U23 Nienke Vinkeovou náskok 4,5 sekundy, v druhej polovici trate dokázala ešte zrýchliť a napokon zvíťazila s 20-sekundovým náskokom.
Pred záverečnými, prevažne rovinatými, troma etapami má tak vynikajúcu pozíciu na to, aby ovládla celkové poradie. Pred bývalou rýchlokorčuliarkou Sandrine Tasovou z Belgicka vedie o 20 sekúnd.
Vďaka kvalitnej časovke si polepšila aj slovenská majsterka. Z 33. miesta poskočila na trináste, pričom na svoju tímovú kolegyňu stráca 56 sekúnd.
Priebežné poradie po 3. etape
1.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
2:12:11 h
2.
Sandrine Tasová
Lotto–Intermarché Ladies
+ 20 s
3.
Nienke Vinkeová
SD Worx–Protime
+ 31 s
4.
Femke de Vriesová
Visma-Lease a Bike
+ 37 s
5.
Quinty Tonová
Liv AlUla Jayco
+ 38 s
6.
Anneke Dijkstraová
VolkerWessels Cycling
+ 38 s
13.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 56 s