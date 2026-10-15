    Chladoňová v časovke nesklamala, sedela v kresle líderky. Víťazstvo zostalo v tíme

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ X)
    Sportnet|15. okt 2026 o 12:37
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    Holanská kolegyňa Slovenky slávi druhý triumf.

    Eneco Tour Women 2026

    Výsledky 3. etapy - časovka (Tilburg - Tilburg, 13,6 km):

    1.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    16:56,41 min

    2.

    NLD

    Nieke Vinkeová

    SD Worx–Protime

    + 20,44 s

    3.

    BEL

    Sandrine Tasová

    Lotto–Intermarché Ladies

    + 21,41 s

    4.

    NLD

    Femke de Vriesová

    Visma-Lease a Bike

    + 24,95 s

    5.

    NLD

    Quinty Tonová

    Liv AlUla Jayco

    + 25,15 s

    6.

    NLD

    Anneke Dijkstraová

    VolkerWessels Cycling

    + 28,58 s

    10.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 35,31 s

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 10. miesto v individuálnej časovke na holandských etapových pretekoch Eneco Tour.

    Rovinatú trať v Tilburgu s dĺžkou 13,6 km prešla priemernou rýchlosťou 46,5 km/h a na zopár minút si posedela v kresle líderky etapy.

    Následne ju predstihlo deväť súperiek, z toho až sedem Holanďaniek. 

    Chladoňovú však môže tešiť, že víťazstvo zostalo v tíme Visma-Lease a Bike. Podobne ako utorkový prológ aj časovku ovládla Lieke Nooijenová.

    VIDEO: Lieke Nooijenová vyhrala časovku na Eneco Tour 2026

    Kým na medzičase po 6 km mala pred majsterkou Európy v časovke U23 Nienke Vinkeovou náskok 4,5 sekundy, v druhej polovici trate dokázala ešte zrýchliť a napokon zvíťazila s 20-sekundovým náskokom.

    Pred záverečnými, prevažne rovinatými, troma etapami má tak vynikajúcu pozíciu na to, aby ovládla celkové poradie. Pred bývalou rýchlokorčuliarkou Sandrine Tasovou z Belgicka vedie o 20 sekúnd.

    Vďaka kvalitnej časovke si polepšila aj slovenská majsterka. Z 33. miesta poskočila na trináste, pričom na svoju tímovú kolegyňu stráca 56 sekúnd.

    Priebežné poradie po 3. etape

    1.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    2:12:11 h

    2.

    BEL

    Sandrine Tasová

    Lotto–Intermarché Ladies

    + 20 s

    3.

    NLD

    Nienke Vinkeová

    SD Worx–Protime

    + 31 s

    4.

    NLD

    Femke de Vriesová

    Visma-Lease a Bike

    + 37 s

    5.

    NLD

    Quinty Tonová

    Liv AlUla Jayco

    + 38 s

    6.

    NLD

    Anneke Dijkstraová

    VolkerWessels Cycling

    + 38 s

    13.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 56 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Chladoňová v časovke nesklamala, sedela v kresle líderky. Víťazstvo zostalo v tíme
    dnes 12:37
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