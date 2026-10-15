Máme istotu medaily. Slovenská stolná tenistka žiarila na šampionáte v Ľubľane

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|15. okt 2026 o 16:29
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Slovenská stolná tenistka si dopoludnia zaistila vo štvorhre minimálne bronz.

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková postúpila už do osemfinále dvojhry na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane.

Vo štvrtok tak zavŕšila úspešný deň, keď si dopoludnia zaistila minimálne zisk bronzovej medaily vo štvorhre.

Slovenská reprezentantka zdolala v 2. kole Jieni Shao z Portugalska 4:1 na sety a v boji o postup do štvrťfinále ju čaká Nemka Han Ying.

Tento súboj je na programe v piatok 16. októbra, v tento deň Kukuľková spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou zabojujú aj o postup do finále vo štvorhre proti rumunskej dvojici Bernadette Szöcsová, Elizabeta Samarová.

Slovenka vo štvorhre obhájila bronz, ktorý získala pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v rakúskom Linzi takisto po boku Poľky.

Jej reprezentačného kolegu Yang Wanga čakal vo štvrtok večer v 2. kole od 20.05 súboj s Francúzom Leom de Nodrestom.

ME v stolnom tenise - výsledky

Dvojhra, ženy - 2. kolo

Tatiana Kukuľková - Jieni Shao (Portug.) 4:1 (10, 8, -11, 7, 7)

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    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Máme istotu medaily. Slovenská stolná tenistka žiarila na šampionáte v Ľubľane
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