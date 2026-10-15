Hit na Slafkovského bol čistý, zhodli sa v zámorí. Wilson je tvrdý, ale nebolo to úmyselné

Juraj Slafkovský zažil v nočnom zápase proti Washingtonu nepríjemný moment.
V druhej tretine preberal puk v strednom pásme, keď dostal tvrdý bodyček od Ivana Mirošničenka. Slafkovský si súpera v poslednej chvíli všimol a na tvrdý stret sa ešte stihol pripraviť.
Pri následnom páde ho však do oblasti hlavy zasiahol Tom Wilson. „To nevyzeralo vôbec dobre," hodnotil expert Marco D'Amico.
Slafkovský zostal chvíľu na ľade a jeho spoluhráči okamžite reagovali a vznikla z toho šarvátka. Po nej dostali tresty za hrubosť Alexandre Carrier, Kaiden Guhle aj Mirošničenko.
Ani jeden zákrok na Slafkovského rozhodcovia neposúdili ako nedovolený.
VIDEO: Tvrdý zákrok na Slafkovského
„Nemyslím si, že si Mirošničenko za tento zákrok zaslúžil trest. Bol to čistý bodyček,“ napísal Eric Engels zo Sportsnetu.
Rovnaký názor zdieľali po zápase viacerí zámorskí experti.
Situáciu komentoval aj montrealský športový novinár a moderátor stanice TSN 690 Mitch Gallo. Slafkovského prirovnal ku guľôčke v pinballe.
„Bola to desivá sekvencia. Už Mirošničenkov bodyček bol poriadne tvrdý, ale Slafkovský sa naň ešte dokázal pripraviť. Kontakt ho však poslal priamo do Wilsona,“ uviedol.
Wilson má v NHL povesť hráča, ktorý často balansuje na hrane pravidiel, podľa Galla však v tomto prípade nešlo o úmyselný zákrok.
„Vzhľadom na rýchlosť hry a na to, ako rýchlo sa všetko odohralo, to vyzeralo ako nešťastná náhoda. V hokeji sa takéto nebezpečné kolízie občas stanú aj bez toho, aby niekto urobil niečo zákerné.“
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Washington
Slafkovský následne zamieril do šatne na bežnú kontrolu, ktorá sa po takýchto zákrokoch vyžaduje, no veľmi rýchlo sa vrátil na striedačku a zápas v poriadku dohral.
Pri prehre Montrealu 4:5 odohral 19 minút a 40 sekúnd. Nebodoval, zaznamenal jeden mínusový bod, štyri strely na bránku a jeden bodyček.
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