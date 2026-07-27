Trnava v odvete druhého predkola Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (28. júl)

Športový program na utorok, 28. júla
Futbal
- 14:45 TK ŠK Slovan Bratislava, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
- 18:00 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
- 18:40 TK FC Iberia 1999 Tbilisi, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
- 19:00 oficiálny tréning FC Iberia 1999 Tbilisi, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
- 17:00 KuPS Kuopio – Sabah Baku /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 18:00 Lincoln Red Imps – Mjällby AIF /prvý zápas: 0:3/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Dinamo Záhreb – FC Thun /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 20:15 NK Celje – KF Egnatia /prvý zápas: 3:3/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 20:45 Heart of Midlothian – Sturm Graz /prvý zápas: 0:4/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 21:00 Shamrock Rovers – Ararat-Armenia /prvý zápas: 0:2/, odveta 2. predkola Ligy majstrov
- 19:00 Apollon Limassol – Dila Gori /prvý zápas: 4:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Riga FC – Vardar Skopje /prvý zápas: 3:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 PFK CSKA 1948 Sofia – FC Spartak Trnava /prvý zápas 0:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 FC Drita – Floriana /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy
Hokej
- 9:15 štart tréningu, rozhovory po štarte prípravy hokejistov HK Poprad
Tenis
- Turnaj WTA vo Washingtone
- Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone
Šerm
- 02:30 MS v Hong Kongu
Bejzbal
- 18:30 Poľsko – Slovensko, kvalifikácia ME (B-skupina)
TV program: Utorok, 28. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.