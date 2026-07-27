Trnava v odvete druhého predkola Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (28. júl)

Na snímke vľavo hráč Trnavy Tijmen Wildeboer a hráč CSKA Diego Medina počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Tijmen Wildeboer a hráč CSKA Diego Medina počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia. (Autor: TASR)
Sportnet|28. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 28. júla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 28. júla

Futbal

  • 14:45 TK ŠK Slovan Bratislava, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
  • 18:00 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
  • 18:40 TK FC Iberia 1999 Tbilisi, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi
  • 19:00 oficiálny tréning FC Iberia 1999 Tbilisi, LM - mediálne aktivity pred odvetou 2. predkola ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi

  • 17:00 KuPS Kuopio – Sabah Baku /prvý zápas: 0:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 18:00 Lincoln Red Imps – Mjällby AIF /prvý zápas: 0:3/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Dinamo Záhreb – FC Thun /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 20:15 NK Celje – KF Egnatia /prvý zápas: 3:3/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 20:45 Heart of Midlothian – Sturm Graz /prvý zápas: 0:4/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 
  • 21:00 Shamrock Rovers – Ararat-Armenia /prvý zápas: 0:2/, odveta 2. predkola Ligy majstrov 

  • 19:00 Apollon Limassol – Dila Gori /prvý zápas: 4:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:00 Riga FC – Vardar Skopje /prvý zápas: 3:2/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:30 PFK CSKA 1948 Sofia – FC Spartak Trnava /prvý zápas 0:0/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:00 FC Drita – Floriana /prvý zápas: 1:1/, odveta 2. predkola Konferenčnej ligy 

Hokej

  • 9:15 štart tréningu, rozhovory po štarte prípravy hokejistov HK Poprad

Tenis

  • Turnaj WTA vo Washingtone
  • Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone

Šerm

  • 02:30 MS v Hong Kongu

Bejzbal

  • 18:30 PoľskoSlovensko, kvalifikácia ME (B-skupina)
TV program: Utorok, 28. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke vľavo hráč Trnavy Tijmen Wildeboer a hráč CSKA Diego Medina počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia.
    Na snímke vľavo hráč Trnavy Tijmen Wildeboer a hráč CSKA Diego Medina počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia.
    Trnava v odvete druhého predkola Konferenčnej ligy. Športový program na dnes (28. júl)
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