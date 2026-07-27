Slováci úspešne vstúpili do majstrovstiev Európy. Súpera presvedčivo zdolali

Slovenskí bejzbalisti.
Slovenskí bejzbalisti. (Autor: Slovenská baseballová federácia)
TASR|27. júl 2026 o 15:17
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Turnaj sa hrá systémom každý s každým.

B-kategória ME

Slovensko – Litva 11:1

Slovenskí bejzbalisti úspešne vstúpili do turnaja B-kategórie majstrovstiev Európy. V pondelkovom úvodnom stretnutí vo Vroclave zdolali Litvu presvedčivo 11:1.

Súperovi dovolili iba jeden dobeh a pripísali si prvé víťazstvo v šesťčlennej skupine. Slováci ešte v skupine nastúpia v utorok proti domácemu Poľsku, v stredu proti Írsku, vo štvrtok proti Ukrajine a základnú časť uzavrú v piatok duelom s Nórskom.

Turnaj sa hrá systémom každý s každým. Prvé dva tímy tabuľky postúpia do sobotňajšieho finále, ktoré je na programe o 14.00 h.

Jeho víťaz si zabezpečí účasť v hlavnej kategórii majstrovstiev Európy 2027.

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    Slováci úspešne vstúpili do majstrovstiev Európy. Súpera presvedčivo zdolali
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