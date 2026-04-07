Štvrťfinále Ligy majstrov a semifinále play off. Športový program na dnes (8. apríl)

Športový program na stredu, 8. apríl
Futbal
- 18:45 SC Braga - Betis Sevilla, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy
- 21:00 FC Barcelona - Atlético Madrid, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)
- 21:00 Paríž Saint-Germain - FC Liverpool, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 Montréal Canadiens - Florida Panthers, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Calgary Flames, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Seattle Kraken, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Colorado Avalanche, NHL
- 3:30 Utah Mammoth - Edmonton Oilers, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Nashville Predators, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights, NHL
- 10:30 rozhovory s vybranými hráčmi a trénerom, mediálny program SR počas neoficiálneho zrazu
- 13:00 tréning na ľade, mediálny program SR počas neoficiálneho zrazu
- 16:00 Slovensko - dorastenci HOBA Bratislava, ženy - prípravný zápas pred MS
- 17:30 HK Poprad - HK Nitra /stav série: 1:2/, semifinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava /stav série: 0:2/, baráž o účasť v Tipos SHL (tretí zápas)
- 17:30 Sparta Praha - Dynamo Pardubice /stav série: 1:2/, semifinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
- 18:30 Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec /stav série: 0:3/, semifinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Linzi
- Turnaj ATP v Monte Carle
- 11:00 Slovensko - Srbsko, /dohrávka z utorka, prerušené pre dážď/ Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
- 11:00 Chorvátsko - Litva /dohrávka z utorka, prerušené pre dážď/ Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
- nie skôr ako o 16:00 víťaz Slovensko/Srbsko - víťaz Chorvátsko/Litva, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
- nie skôr ako o 16:00 zdolaný Slovensko/Srbsko - zdolaný Chorvátsko/Litva, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
Cyklistika
- 13:40 3. etapa Okolo Baskicka: Basauri - Basauri (152,8 km)
Vodné pólo
- 16:00 Slovinsko - Slovensko, skupinová fáza - II. divízia Svetového pohára
Bedminton
- 10:00 ME v Španielsku /účasť SR/
Strelectvo
- 9:15 vzduchová pištoľ 10 m - kvalifikácia [Tužinský], SP /účasť SR/
- 14:00 vzduchová pištoľ 10 m - finále, SP /účasť SR/
Stolný tenis
- 10:00 TK pred MS družstiev
Volejbal
- 18:30 VA UNIZA Žilina - Kooperativa Slávia EUBA /stav série: 0:1/, semifinále play off Niké extraligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 Galatasaray Istanbul - RM Fenera Chieri, odveta ženy - finále Pohára CEV /prvý zápas: 3:2/
Hádzaná
- 18:00 Slovensko - Poľsko, 1. skupina ženy - Euro Cup
- 18:00 Rumunsko - Nórsko, 1. skupina ženy - Euro Cup
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.