Štvrťfinále Ligy majstrov a semifinále play off. Športový program na dnes (8. apríl)

Lamine Yamal a Dávid Hancko.
Sportnet|8. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 8. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 8. apríl

Futbal

  • 18:45 SC Braga - Betis Sevilla, prvý zápas štvrťfinále Európskej ligy

  • 21:00 FC Barcelona - Atlético Madrid, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)
  • 21:00 Paríž Saint-Germain - FC Liverpool, štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas)

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Boston Bruins, NHL 
  • 1:00 Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 1:00 Montréal Canadiens - Florida Panthers, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 1:00 Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 2:00 Dallas Stars - Calgary Flames, NHL 
  • 2:00 Minnesota Wild - Seattle Kraken, NHL 
  • 2:00 St. Louis Blues - Colorado Avalanche, NHL 
  • 3:30 Utah Mammoth - Edmonton Oilers, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - Nashville Predators, NHL 
  • 4:00 Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights, NHL 

  • 10:30 rozhovory s vybranými hráčmi a trénerom, mediálny program SR počas neoficiálneho zrazu 
  • 13:00 tréning na ľade, mediálny program SR počas neoficiálneho zrazu 

  • 16:00 Slovensko - dorastenci HOBA Bratislava, ženy - prípravný zápas pred MS

  • 17:30 HK Poprad - HK Nitra /stav série: 1:2/, semifinále play-off Tipos extraligy (štvrtý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:00 HC Dukla Senica - HK Gladiators Trnava /stav série: 0:2/, baráž o účasť v Tipos SHL (tretí zápas) 

  • 17:30 Sparta Praha - Dynamo Pardubice /stav série: 1:2/, semifinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)
  • 18:30 Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec /stav série: 0:3/, semifinále play-off českej extraligy (štvrtý zápas)

Tenis

  • Turnaj WTA v Linzi
  • Turnaj ATP v Monte Carle

  • 11:00 Slovensko - Srbsko, /dohrávka z utorka, prerušené pre dážď/ Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
  • 11:00 Chorvátsko - Litva /dohrávka z utorka, prerušené pre dážď/ Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
  • nie skôr ako o 16:00 víťaz Slovensko/Srbsko - víťaz Chorvátsko/Litva, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A
  • nie skôr ako o 16:00 zdolaný Slovensko/Srbsko - zdolaný Chorvátsko/Litva, Pohár Billie-Jean Kingovej - skupina A

Cyklistika

  • 13:40 3. etapa Okolo Baskicka: Basauri - Basauri (152,8 km)

Vodné pólo

  • 16:00 Slovinsko - Slovensko, skupinová fáza - II. divízia Svetového pohára

Bedminton

  • 10:00 ME v Španielsku /účasť SR/

Strelectvo

  • 9:15 vzduchová pištoľ 10 m - kvalifikácia [Tužinský], SP /účasť SR/ 
  • 14:00 vzduchová pištoľ 10 m - finále, SP /účasť SR/ 

Stolný tenis

  • 10:00 TK pred MS družstiev 

Volejbal

  • 18:30 VA UNIZA Žilina - Kooperativa Slávia EUBA /stav série: 0:1/, semifinále play off Niké extraligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 19:00 Galatasaray Istanbul - RM Fenera Chieri, odveta ženy - finále Pohára CEV /prvý zápas: 3:2/

Hádzaná

  • 18:00 Slovensko - Poľsko, 1. skupina ženy - Euro Cup
  • 18:00 Rumunsko - Nórsko, 1. skupina ženy - Euro Cup
TV program: streda, 8. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

