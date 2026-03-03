Volejbalisti Slovana v semifinále a Slovnaft Cup. Športový program na dnes (4. marec)

Športový program na stredu, 4. marec
Futbal
- 17:00 FC Hradec Králové - Baník Ostrava, štvrťfinále Českého pohára
- 18:00 FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda, štvrťfinále Slovnaft Cupu
- 19:00 Rayo Vallecano - Real Oviedo, dohrávka 23. kola La Ligy
- 20:30 FC Lorient - OGC Nice, štvrťfinále Francúzskeho pohára
- 21:00 Olympique Marseille - FC Toulouse, štvrťfinále Francúzskeho pohára
- 20:30 Hamburger SV - Bayer Leverkusen, dohrávka 17. kola Bundesligy
- 20:30 Manchester City - Nottingham Forest, 29. kolo Premier League
- 20:30 FC Fulham - West Ham United, 29. kolo Premier League
- 20:30 FC Brighton - FC Arsenal, 29. kolo Premier League
- 20:30 Aston Villa - FC Chelsea, 29. kolo Premier League
- 21:15 Newcastle United - Manchester United, 29. kolo Premier League
- 21:00 Lazio Rím - Atalanta Bergamo, semifinále Talianskeho pohára - prvý zápas
- 21:00 Real Sociedad - Athletic Bilbao, odveta semifinále Španielskeho pohára /prvý zápas: 1:0/
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Florida Panthers, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Ottawa Senators, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Dallas Stars, NHL
- 3:30 Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Montreal Canadiens, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Colorado Avalanche, NHL
- 18:00 Energie Karlovy Vary - Kometa Brno, 51. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Verva Litvínov - Oceláři Třinec, 51. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, 51. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice, 51. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 51. kolo českej extraligy
- 18:00 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 51. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - Motor České Budějovice, 51. kolo českej extraligy
Severské lyžovanie
- 10:00 beh na lyžiach - hromadný štart 20 km juniorky, MS juniorov /účasť SR/
- 12:30 beh na lyžiach - hromadný štart 20 km juniori, MS juniorov /účasť SR/
- 13:45 skoky na lyžiach - stredný mostík juniorky, MS juniorov /účasť SR/
Biatlon
- 10:30 rýchlostné preteky kadetiek na 6 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 14:30 rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
Volejbal
- 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov, 18. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK Slávia SPU Nitra - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 18. kolo Niké Extraligy
- 19:00 HIT MTF Trnava - TJ Slávia Svidník, 18. kolo Niké Extraligy
- 19:00 VK Slovan Bratislava - Lindemans Aalst, prvý zápas semifinále Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Krasokorčuľovanie
- 11:00 športové dvojice - krátky program, MSJ /účasť SR/
- 15:00 juniori - krátky program, MSJ /účasť SR/
Snoubording
- 18:00 MSJ
TV program: streda, 4. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.