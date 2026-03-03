Volejbalisti Slovana v semifinále a Slovnaft Cup. Športový program na dnes (4. marec)

Volejbalisti Slovana
Volejbalisti Slovana (Autor: VK Slovan Bratislava)
Sportnet|4. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 4. marca. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 4. marec

Futbal

  • 17:00 FC Hradec Králové - Baník Ostrava, štvrťfinále Českého pohára 

  • 18:00 FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda, štvrťfinále Slovnaft Cupu 

  • 19:00 Rayo Vallecano - Real Oviedo, dohrávka 23. kola La Ligy

  • 20:30 FC Lorient - OGC Nice, štvrťfinále Francúzskeho pohára 
  • 21:00 Olympique Marseille - FC Toulouse, štvrťfinále Francúzskeho pohára

  • 20:30 Hamburger SV - Bayer Leverkusen, dohrávka 17. kola Bundesligy

  • 20:30 Manchester City - Nottingham Forest, 29. kolo Premier League 
  • 20:30 FC Fulham - West Ham United, 29. kolo Premier League 
  • 20:30 FC Brighton - FC Arsenal, 29. kolo Premier League 
  • 20:30 Aston Villa - FC Chelsea, 29. kolo Premier League 
  • 21:15 Newcastle United - Manchester United, 29. kolo Premier League 

  • 21:00 Lazio Rím - Atalanta Bergamo, semifinále Talianskeho pohára - prvý zápas

  • 21:00 Real Sociedad - Athletic Bilbao, odveta semifinále Španielskeho pohára /prvý zápas: 1:0/ 

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Nashville Predators, NHL 
  • 1:00 Washington Capitals - Utah Mammoth, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - Florida Panthers, NHL 
  • 1:00 Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights, NHL 
  • 1:00 Boston Bruins - Pittsburgh Penguins, NHL 
  • 2:00 Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks, NHL 
  • 3:00 Edmonton Oilers - Ottawa Senators, NHL 
  • 3:00 Calgary Flames - Dallas Stars, NHL 
  • 3:30 Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 4:00 San Jose Sharks - Montreal Canadiens, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - Colorado Avalanche, NHL 

  • 18:00 Energie Karlovy Vary - Kometa Brno, 51. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Verva Litvínov - Oceláři Třinec, 51. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, 51. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Vítkovice Ridera - Dynamo Pardubice, 51. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 51. kolo českej extraligy 
  • 18:00 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 51. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Olomouc - Motor České Budějovice, 51. kolo českej extraligy

Severské lyžovanie

  • 10:00 beh na lyžiach - hromadný štart 20 km juniorky, MS juniorov /účasť SR/ 
  • 12:30 beh na lyžiach - hromadný štart 20 km juniori, MS juniorov /účasť SR/ 
  • 13:45 skoky na lyžiach - stredný mostík juniorky, MS juniorov /účasť SR/ 

Biatlon

  • 10:30 rýchlostné preteky kadetiek na 6 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/ 
  • 14:30 rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/ 

Volejbal

  • 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov, 18. kolo Niké Extraligy 
  • 18:00 VK Slávia SPU Nitra - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 18. kolo Niké Extraligy 
  • 19:00 HIT MTF Trnava - TJ Slávia Svidník, 18. kolo Niké Extraligy 

  • 19:00 VK Slovan Bratislava - Lindemans Aalst, prvý zápas semifinále Challenge Cupu /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Krasokorčuľovanie

  • 11:00 športové dvojice - krátky program, MSJ /účasť SR/ 
  • 15:00 juniori - krátky program, MSJ /účasť SR/

Snoubording                               

  • 18:00 MSJ
TV program: streda, 4. marec
Ostatné športy

    Volejbalisti Slovana v semifinále a Slovnaft Cup. Športový program na dnes (4. marec)
    dnes 00:00
