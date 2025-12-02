Mužské preteky v biatlone a futbalové dohrávky. Športový program na dnes (3. december)

Slovenský biatlonistta Artur Ischakov v pretekoch mix dvojíc na podujatí Svetového pohára vo švédskom Östersunde.
Slovenský biatlonistta Artur Ischakov v pretekoch mix dvojíc na podujatí Svetového pohára vo švédskom Östersunde. (Autor: TASR/TT via AP)
3. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 3. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 3. december

Futbal

  • 17:00 Grassroots Gala Slovenského futbalového zväzu

  • 17:30 FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce, osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 

  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, dohrávky 10. kola Niké ligy 
  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, dohrávky 10. kola Niké ligy

  • 19:00 Athletic Bilbao - Real Madrid, predohrávka 19. kola La Ligy

  • 20:30 FC Arsenal - FC Brentford, 14. kolo Premier League 
  • 20:30 FC Brighton - Aston Villa, 14. kolo Premier League 
  • 20:30 FC Burnley - Crystal Palace, 14. kolo Premier League 
  • 20:30 Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest, 14. kolo Premier League
  • 21:15 Leeds United - FC Chelsea, 14. kolo Premier League 
  • 21:15 FC Liverpool - AFC Sunderland, 14. kolo Premier League 

Hokej 

  • 1:00 New York Rangers - Dallas Stars, NHL 
  • 1:00 New York Islanders - Tampa Bay Lightning, NHL  
  • 1:00 Detroit Red Wings - Boston Bruins, NHL  
  • 1:00 Montreal Canadiens - Ottawa Senators, NHL  
  • 1:30 Florida Panthers - Toronto Maple Leafs, NHL  
  • 2:00 Nashville Predators - Calgary Flames, NHL  
  • 3:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild, NHL  
  • 3.00 Colorado Avalanche - Vancouver Canucks, NHL  
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks, NHL  
  • 4:30 Los Angeles Kings - Washington Capitals, NHL  

  • 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, dohrávka 7. kola - česká extraliga
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, predohrávka 47. kola  - česká extraliga

  • 17:30 Lukko Rauma - EV Zug, prvý zápas LM - štvrťfinále

  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica, 23. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HC 19 Humenné - HC Nové Zámky, 23. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK Detva - HK Gladiators Trnava, 23. kolo TIPOS SHL 
  • 18:00 HK TAM Levice - MHA Martin, 23. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO
     
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC BIT markets TEBS Bratislava, 23. kolo TIPOS SHL

Hádzaná

  • 15:30 Japonsko - Švajčiarsko, ženy - MS 
  • 18:00 Maďarsko - Rumunsko. ženy - MS 
  • 20:30 Dánsko - Senegal, ženy - MS
  • 15:30 Česko - Angola, ženy - MS 
  • 18:00 Brazília - Kórejská republika, ženy - MS 
  • 20:30 Nórsko - Švédsko, ženy - MS 

Biatlon

  • 15:30 vytrvalostné preteky mužov na 20 km, 1. kolo SP /účasť SR/ 

Volejbal

  • 19:00 GEN-I Volley Nova Gorica - VK Pirane Brusno, odveta ženy - 2. kolo Challenge Cupu /prvý zápas: 3:0/ 

Plávanie

  • 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/ 
  • 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne 
TV program: streda, 3. december
Ostatné športy

    dnes 00:00
