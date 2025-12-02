Mužské preteky v biatlone a futbalové dohrávky. Športový program na dnes (3. december)

Športový program na stredu, 3. december
Futbal
- 17:00 Grassroots Gala Slovenského futbalového zväzu
- 17:30 FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce, osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, dohrávky 10. kola Niké ligy
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, dohrávky 10. kola Niké ligy
- 19:00 Athletic Bilbao - Real Madrid, predohrávka 19. kola La Ligy
- 20:30 FC Arsenal - FC Brentford, 14. kolo Premier League
- 20:30 FC Brighton - Aston Villa, 14. kolo Premier League
- 20:30 FC Burnley - Crystal Palace, 14. kolo Premier League
- 20:30 Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest, 14. kolo Premier League
- 21:15 Leeds United - FC Chelsea, 14. kolo Premier League
- 21:15 FC Liverpool - AFC Sunderland, 14. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Dallas Stars, NHL
- 1:00 New York Islanders - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Ottawa Senators, NHL
- 1:30 Florida Panthers - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Calgary Flames, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild, NHL
- 3.00 Colorado Avalanche - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Washington Capitals, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, dohrávka 7. kola - česká extraliga
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, predohrávka 47. kola - česká extraliga
- 17:30 Lukko Rauma - EV Zug, prvý zápas LM - štvrťfinále
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - TSS GROUP Dubnica, 23. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HC Nové Zámky, 23. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Detva - HK Gladiators Trnava, 23. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK TAM Levice - MHA Martin, 23. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HC BIT markets TEBS Bratislava, 23. kolo TIPOS SHL
Hádzaná
- 15:30 Japonsko - Švajčiarsko, ženy - MS
- 18:00 Maďarsko - Rumunsko. ženy - MS
- 20:30 Dánsko - Senegal, ženy - MS
- 15:30 Česko - Angola, ženy - MS
- 18:00 Brazília - Kórejská republika, ženy - MS
- 20:30 Nórsko - Švédsko, ženy - MS
Biatlon
- 15:30 vytrvalostné preteky mužov na 20 km, 1. kolo SP /účasť SR/
Volejbal
- 19:00 GEN-I Volley Nova Gorica - VK Pirane Brusno, odveta ženy - 2. kolo Challenge Cupu /prvý zápas: 3:0/
Plávanie
- 10:00 rozplavby, ME v krátkom bazéne /účasť SR/
- 19:00 semifinále a finále, ME v krátkom bazéne
TV program: streda, 3. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.