Liga majstrov, mladí Žilinčania a úvod MS v hádzanej. Športový program na dnes (26. november)

Športový program na stredu, 26. november
Futbal
- 13:00 Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina, prvý zápas - 3. kolo majstrovskej vetvy UEFA Youth League
- 16:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno, osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu
- 16:00 tlačová konferencia ŠK Slovan, mediálne aktivity pred duelom Konferečnej ligy ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
- 17:00 oficiálny tréning ŠK Slovan, mediálne aktivity pred duelom Konferečnej ligy ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
- 18:00 tlačová konferencia Rayo Vallecano, mediálne aktivity pred duelom Konferečnej ligy ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
- 18:45 oficiálny tréning Rayo Vallecano, mediálne aktivity pred duelom Konferečnej ligy ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
- 18:45 FC Kodaň - Kajrat Almaty, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 Pafos FC - AS Monaco, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Atlético Madrid - Inter Miláno, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Liverpool - PSV Eindhoven, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympiakos Pireus - Real Madrid, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Sporting Lisabon - FC Bruggy, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo, LM - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Arsenal - Bayern Mníchov, LM - 5. kolo ligovej fázy
Hokej
- 3:00 Edmonton Oilers - Dallas Stars, NHL
- 17:00 MHA Martin - HK Detva, 21. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - TSS GROUP Dubnica, 21. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC 19 Humenné, 21. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK TAM Levice, 21. kolo TIPOS SHL
- 18:30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Skalica, 21. kolo TIPOS SHL
- 17.30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera, 26. kolo českej extraligy
- 18:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra, dohrávka 22. kola Tipsport ligy
Basketbal
- 18:00 YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok, ženy - dohrávka 6. kola TIPOS Extraligy
- 20:00 UFAB 49 Angers - Piešťanské Čajky, I-skupina - ženy - Eurocup
Hádzaná
- 18:00 Nemecko - Island, ženy - MS
- 20:30 Srbsko - Uruguaj, ženy - MS
- 18:00 Španielsko - Paraguaj, ženy - MS
- 20:30 Čierna Hora - Faerské ostrovy, ženy - MS
Volejbal
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava, štvrťfinále SP
- 18:00 TJ Spartak Myjava - RIEKER UJS Komárno, štvrťfinále SP
- 18:00 VK Slovan Bratislava - VK SLÁVIA SPU Nitra, štvrťfinále SP
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Slávia Svidník, štvrťfinále SP
- 20:30 VK Pirane Brusno - GEN-I Volley Nova Gorica, prvý zápas - 2. kolo Challenge Cupu
Curling
- 7:00 Slovensko - Estónsko, ženy B-divízia ME
- 15:00 Slovensko - Holandsko, ženy B-divízia ME
- 11:00 Slovensko - Španielsko, muži B-divízia ME
Stolný tenis
- 10:00 MS juniorov
Box
- 11:00 ME do 23 rokov
Skoky na lyžiach
- 11:00 kvalifikácia, SP /účasť SR/
- 15:10 hlavná súťaž, SP /účasť SR/
Zimné olympijské hry
- 11:00 ZOH2026 - zapálenie olympijského ohňa pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo
TV program: streda, 26. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.