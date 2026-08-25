Odvety play off Ligy majstrov a Turnaj piatich krajín. Športový program na dnes (26. august)

Športový program na utorok, 26. augusta
Futbal
- 18:45 Rapid Viedeň - Heart of Midlothian FC /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 NK Celje - ŠK Slovan Bratislava /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27 /Slovan Bratislava/
- 21:00 AEK Atény - Levski Sofia /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Olympique Lyon - Fenerbahçe Istanbul /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Viking FK - Dinamo Záhreb /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Real Madrid - Real Sociedad, dohrávka 1. kola La Ligy 2026/27
- 16:30 MFK Veľké Kapušany - MFK Zemplín Michalovce, 2. kolo Slovenského pohára 2026/27
- 17:00 TJ Divina - MŠK Žilina, 2. kolo Slovenského pohára 2026/27
Hokej
- 14:00 Česko - Švédsko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
- 17:30 Fínsko - Slovenko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Monterrey (Mexiko)
- Turnaj ATP vo Winston-Salem (USA)
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 dopoludňajší blok - rozjazdy, MS v rýchlostnej kanoistike 2026 /účasť SR/
- 14:00 popoludňajší blok - rozjazdy, MS v rýchlostnej kanoistike 2026 /účasť SR/
(Poznaň, Poľsko)
Volejbal žien
- 13:30 Španielsko - Portugalsko, C-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 15:00 Slovinsko - Lotyšsko, A-skupina ME vo volejbale žien 2026
- 16:00 Rakúsko - Bulharsko, B-skupina ME vo volejbale žien 2026
- 16:00 Taliansko - Francúzsko, D-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:30 Belgicko - Azerbajdžan, C-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Nemecko - Turecko, A-skupina ME vo volejbale žien 2026
- 19:00 Srbsko - Grécko, B-skupina ME vo volejbale žien 2026
- 19:00 Slovensko - Čierna Hora, D-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cestná cyklistika
- 13:35 5. etapa: Falset. Costa Daurada - Roquetes. Terres de l'Ebre (173,4 km), Vuelta a España 2026
Veslovanie
- 16:05 semifinále - skif ľahkých váh žien, MS vo veslovaní 2026 /N. Mészárosová?/
Horská cyklistika
- 17:00 cross-country - mix štafeta, MS v horskej cyklistike 2026 /účasť SR/
Atletika
- 17:30 žrď ženy - predprogram mítingu Diamantovej ligy
TV program: streda, 26. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.