Odvety play off Ligy majstrov a Turnaj piatich krajín. Športový program na dnes (26. august)

Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar.
Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar. (Autor: TASR/ANADOLU)
Sportnet, TASR|26. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 26. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 26. augusta

Futbal

  • 18:45 Rapid Viedeň - Heart of Midlothian FC /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Konferenčnej ligy 2026/27

  • 21:00 NK Celje - ŠK Slovan Bratislava /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27 /Slovan Bratislava/
  • 21:00 AEK Atény - Levski Sofia /prvý zápas: 0:0/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27
  • 21:00 Olympique Lyon - Fenerbahçe Istanbul /prvý zápas: 1:1/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27
  • 21:00 Viking FK - Dinamo Záhreb /prvý zápas: 2:2/, odveta play off Ligy majstrov 2026/27

  • 21:00 Real Madrid - Real Sociedad, dohrávka 1. kola La Ligy 2026/27

  • 16:30 MFK Veľké Kapušany - MFK Zemplín Michalovce, 2. kolo Slovenského pohára 2026/27
  • 17:00 TJ Divina - MŠK Žilina, 2. kolo Slovenského pohára 2026/27

Hokej

  • 14:00 Česko - Švédsko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026
  • 17:30 Fínsko - Slovenko, Turnaj piatich krajín do 20 rokov 2026

Tenis

  • Turnaj WTA v Monterrey (Mexiko)
  • Turnaj ATP vo Winston-Salem (USA)

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 dopoludňajší blok - rozjazdy, MS v rýchlostnej kanoistike 2026 /účasť SR/
  • 14:00 popoludňajší blok - rozjazdy, MS v rýchlostnej kanoistike 2026 /účasť SR/
    (Poznaň, Poľsko)

Volejbal žien

  • 13:30 Španielsko - Portugalsko, C-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 15:00 Slovinsko - Lotyšsko, A-skupina ME vo volejbale žien 2026
  • 16:00 Rakúsko - Bulharsko, B-skupina ME vo volejbale žien 2026
  • 16:00 Taliansko - Francúzsko, D-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:30 Belgicko - Azerbajdžan, C-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 Nemecko - Turecko, A-skupina ME vo volejbale žien 2026
  • 19:00 Srbsko - Grécko, B-skupina ME vo volejbale žien 2026
  • 19:00 Slovensko - Čierna Hora, D-skupina ME vo volejbale žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Cestná cyklistika

Veslovanie

  • 16:05 semifinále - skif ľahkých váh žien, MS vo veslovaní 2026 /N. Mészárosová?/

Horská cyklistika

  • 17:00 cross-country - mix štafeta, MS v horskej cyklistike 2026 /účasť SR/

Atletika

  • 17:30 žrď ženy - predprogram mítingu Diamantovej ligy
TV program: streda, 26. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar.
    Slovenský hráč Fenerbahce Milan Škriniar.
    Odvety play off Ligy majstrov a Turnaj piatich krajín. Športový program na dnes (26. august)
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