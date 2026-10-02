Greif mal inkasovať minimálne dvakrát, iba jeden Slovák sa nebál útočiť cez súpera (hodnotenie)

Slovenská futbalová reprezentácia prekvapivo zakopla v dueli Ligy národov, keď v C-divízii remizovala na Faerských ostrovoch 1:1.
Po vydarených zápasoch s Moldavskom a Kazachstanom Slováci po prvýkrát neprestrieľali súpera (15:15), pričom nebyť skvelého výkonu brankára Dominika Greifa, domov by sa vrátili s prázdnymi rukami.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Dominik Greif – 9
Už v dvanástej minúte zlikvidoval tečovanú strelu súpera (0,48xGOT). V dueli s Faerskými ostrovmi inkasoval Greif iba raz, ale podľa dát mal inkasovať minimálne ešte raz (1,4 zabráneného gólu).
Ide o najlepšie číslo slovenského brankára v reprezentácii od októbra 2023, keď Martin Dúbravka inkasoval trikrát pri prehre s Portugalskom (2:3), no podľa dát zabránil minimálne dvom ďalším presným zásahom súpera.
„Zákrok svetových parametrov," chválil jeho vytlačenie lopty končekmi prstov z 59. minúty (0,86xGOT) bývalý reprezentant a spolukomentátor STVR Marián Zeman.
V dueli na Faerských ostrovoch bol jednoznačne najlepší slovenský hráč.
Martin Valjent – 5
V klube nastupuje na pozícii stopéra, no reprezentácia ho potrebuje na pravej strane. Odzrkadľuje sa to na jeho ofenzívnej činnosti, v ktorej zaostáva. Možno však potrebuje pred sebou kreatívnejšieho hráča, ktorým Dávid Ďuriš nie je.
V druhom polčase Valjent vyhral všetky tri súboje o loptu. Z ihriska odišiel v 82. minúte.
Denis Vavro – 5
Individuálne hrala slovenská obrana dobre. Vavro vyhral päť zo šiestich súbojov, všetky vo vzduchu. Odvrátil osem lôpt a mal štyri presné dlhé prihrávky.
Napriek tomu si stopéri Slovenska miestami nerozumeli, čo sa ukázalo pri inkasovanom góle, kde si mal lepšie zakričať so spoluhráčom a dostúpiť zakončujúceho súpera, ku ktorému mal najbližšie.
Milan Škriniar – 6
Škriniar uspel v dueli v piatich z deviatich súbojoch, pričom zaznamenal osem presných dlhých prihrávok do finálnej tretiny.
Bol hlavným terčom signálov pri rohových kopoch, z ktorých sa nepresadil. Ako kapitán a kľúčový stopér Slovenska nesie taktiež zodpovednosť za inkasovaný gól.
Ivan Mesík – 5
Bol to však Ivan Mesík, kto pred inkasovaním prehral kľúčový súboj o loptu. V tejto sezóne je najvyužívanejším ľavým obrancom slovenskej reprezentácie. Smerom vpred bol veľmi aktívny, pričom s loptou na kopačke prešiel 215 metrov. Nebol však taký nebezpečný, ako by bol zrejme Dávid Hancko.
V jedenástej minúte navyše nevyužil dobrú príležitosť. Loptu mal však na slabšiu nohu, i keď je považovaný za obojnohého futbalistu.
Stanislav Lobotka – 6
Súper z Faerských ostrovov hrozil často z protiútokov. Naopak, slovenskí reprezentanti ich nevedeli naštartovať, čo ide aj na "tričko" Stanislava Lobotku. Nemal ani jednu presnú prihrávku do šestnástky.
Podobne ako Škriniar v zadných radoch si ani Lobotka v strede poľa v mnohých momentoch nerozumel so spoluhráčmi. Nemal okolo seba takú kvalitu, na akú je zvyknutý (Hancko, Obert, Duda).
Napriek 66-percentnému držaniu lopty Slovenska s ňou mal Lobotka len 83 dotykov. Po prvýkrát v tejto skupine Ligy národov ich mal menej než sto.
Tomáš Suslov – 7
V prvom polčase nerozdal jednoduchú prihrávku. Snažil sa byť kreatívny. Je možno najlepšie hrajúci slovenský futbalista pod tlakom, a to z veľkej časti vďaka svojmu veľkému sebavedomiu.
To ukázal pri prvom góle, keď fintou prešiel cez obranu s loptou do šestnástky a prudkou prihrávkou asistoval obrancom Faerských ostrovov, ktorí si dali vlastný gól.
Na trávniku bol jediný Slovák, ktorý sa nebál s loptou postupovať smerom vpred cez súpera (dva úspešné driblingy).
Tomáš Rigo – 5
V strede poľa nebol zosúladený so spoluhráčmi. Pri defenzívnej činnosti bol ďaleko od hráčov, pričom pokrýval zlé priestory.
Mal 91-percentnú úspešnosť prihrávok (31/34), pričom tromi prihrávkami posúval loptu spoluhráčom na strelu. Samotný Rigo sa nebál vystreliť. V prvom polčase mal dva identické strelecké pokusy z rohu šestnástky. Z ihriska odišiel v 63. minúte.
Leo Sauer – 6
V útočnej fáze sa často pohyboval v medzipriestore. Viac na kraji bol postavený krajný obranca Ivan Mesík. Aj preto sa Sauer nedostával často do svojich obľúbených situácií jeden proti jednému.
Napriek tomu prešiel s loptou na kopačke 132 metrov, z toho viac ako šesťdesiat metrov bolo progresívneho vedenia lopty (štatistika, ktorá meria, o koľko metrov posunul hráč loptu smerom k súperovej bráne jej individuálnym vedením, pozn. red.). Sauer opustil trávnik pre svalové problémy po prvom polčase.
Dávid Ďuriš – 3,5
Zatiaľ čo v prvom polčase prešiel Leo Sauer s loptou na kopačke takmer sto metrov smerom vpred, Ďuriš sa s ňou dohromady vrátil o tri metre vzad.
Pravda je, že Ďuriš patrí v tejto sezóne v nórskej lige ku krídelníkom s najnižším počtom úspešných driblingov (7) či úspešných ofenzívnych akcií (13).
Nemal vážnejšiu príležitosť, ani ju nevytvoril. Síce neprehral súboj (2/2), ale stratil štyri lopty.
Róbert Boženík – 4
Bol pri prvom presnom zásahu. Ako jediný si zbehol na bližšiu žrď a vytvoril tlak na obrancov, ktorí si poslali loptu do siete. Okrem toho mal Boženík v dueli dva strelecké pokusy (dohromady 0,28 očakávaného gólu).
Slovenskí futbalisti sa len ťažko dostávali s loptou do finálnej tretiny ihriska (len 91 úspešných prihrávok vo finálnej tretine, zďaleka najmenej v tejto skupine Ligy národov, pozn. red.), pričom Boženík vyhral šesť z trinástich súbojov o ňu. V 70. minúte opustil trávnik.
Lukáš Haraslín – 4
Prišiel na trávnik po zmene strán, pričom následne dve desaťminútovky patrili Faerským ostrovom.
Mal len jeden úspešný dribling, nevytvoril žiadnu gólovú príležitosť.
Ivan Schranz – 5
Do hry prišiel po hodine hry. V závere mohol byť hrdina, ak by využil skvelý center Dávida Strelca.
Ondrej Duda – 4
Po príchode na trávnik so Schranzom bol aktívny, no často strácal loptu, nepresne prihrával a zbytočne dohrával súboje. Zo šiestich pokusov o prihrávku do šestnástky nebola ani jedna presná.
Dávid Strelec – 5
V 86. minúte vymyslel Dávid Strelec skvelý center, ktorý nevyužil Ivan Schranz. Za dvadsať minút vytvoril aspoň jednu gólovú príležitosť.
/Dávid Hancko hral v zápase Faerské Ostrovy – Slovensko - menej ako 20 minút a jeho výkon je bez známky/