Slováci proti Faerským ostrovom, Medzinárodný maratón mieru či F1 v Bahrajne (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápas v piatok v skupine 3 C-divízie proti Faerským ostrovom.
V kvalifikácii ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v zápase proti už istému postupujúcemu tímu z Anglicka. Slováci sú naďalej v boji o druhú barážovú priečku.
Pokračuje aj nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Žilina odohrá zápasy proti Slovanu a Banskej Bystrici. Hokejisti Nitry sa stretnú s Michalovcami a Zvolenom.
V nedeľu sa v Košiciach uskutoční 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru.
Cez víkend budú prebiehať aj majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike. Najväčšou nádejou Slovenska na zisk medaily je opäť Viktória Chladoňová.
Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Bahrajnu na okruhu Sepang.
Počas víkendu budú tenisti pokračovať na turnajoch v Tokiu a v Pekingu, kde prebieha aj ženský turnaj.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (2. október)
Sobota (3. október)
Nedeľa (4. október)
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