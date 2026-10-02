Slováci proti Faerským ostrovom, Medzinárodný maratón mieru či F1 v Bahrajne (TV tipy na víkend)

Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Gólová radosť hráčov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá zápas v piatok v skupine 3 C-divízie proti Faerským ostrovom.

V kvalifikácii ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v zápase proti už istému postupujúcemu tímu z Anglicka. Slováci sú naďalej v boji o druhú barážovú priečku.

Pokračuje aj nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Žilina odohrá zápasy proti Slovanu a Banskej Bystrici. Hokejisti Nitry sa stretnú s Michalovcami a Zvolenom.

V nedeľu sa v Košiciach uskutoční 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez víkend budú prebiehať aj majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike. Najväčšou nádejou Slovenska na zisk medaily je opäť Viktória Chladoňová.

Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Bahrajnu na okruhu Sepang.

Počas víkendu budú tenisti pokračovať na turnajoch v Tokiu a v Pekingu, kde prebieha aj ženský turnaj.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (2. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (3. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (4. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Lavína na Nemdžungu.
    Lavína na Nemdžungu.
    Jedna z najhorších tragédií nepálskeho horolezectva. Lavína si vyžiadala 15 obetí
    dnes 08:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slováci proti Faerským ostrovom, Medzinárodný maratón mieru či F1 v Bahrajne (TV tipy na víkend)