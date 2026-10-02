Jedna z najhorších tragédií nepálskeho horolezectva. Lavína si vyžiadala 15 obetí

Lavína na Nemdžungu.
Lavína na Nemdžungu. (Autor: X / teleSUR TV)
ČTK|2. okt 2026 o 08:08
ShareTweet0

Stále je nezvestný jeden človek.

Nepálski záchranári vo štvrtok objavili v základnom tábore na hore Nemdžung osem tiel, čím sa celkový počet obetí nedeľnej lavíny zvýšil na pätnásť.

Informovala o tom agentúra AP. Lavína sa na viac ako 7 000 metrov vysokej hore spustila v dôsledku nepriaznivého počasia.

Nepálska národná asociácia horských sprievodcov uviedla, že záchranári prekopali sneh na Nemdžungu a našli osem tiel v stanoch v základnom tábore, kde je stále nezvestný jeden človek.

„Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo v horách boli záchranné práce dočasne ukončené. Ďalšie budú možné, až to podmienky dovolia,“ oznámilo združenie, ktoré pátranie vedie.

Skúsení horskí sprievodcovia z asociácie využili priaznivé počasie a celý týždeň prekopávali sneh pokrývajúci tábor.

Záchranári lokalizovali ďalších desať horolezcov, ktorí boli súčasťou skupiny na Nemdžungu.

Nedeľná lavína je podľa AP považovaná za jednu z najhorších katastrof v histórii nepálskeho horolezectva.

Všetci, ktorí zahynuli alebo sú nezvestní, boli Nepálci pripravujúci sa na príchod zahraničných klientov na jesennú horolezeckú sezónu, ktorá sa začala tento mesiac.

Nemdžung je 7 126 metrov vysoká hora v severnej časti Nepálu pri čínskych hraniciach, kde sa nachádza osem zo 14 najvyšších horských vrcholov sveta vrátane Mount Everestu.

Každý rok do krajiny prichádzajú stovky zahraničných horolezcov s cieľom zdolať tamojšie hory, mnohí z nich však pri pokuse o výstup prišli o život v dôsledku drsných poveternostných podmienok.

Nepál sa stále zotavuje z ničivých povodní z konca augusta, ktoré zmietli niekoľko dedín a zanechali po sebe viac ako 1 400 mŕtvych a takmer 6 000 nezvestných.

Ostatné športy

    Lavína na Nemdžungu.
    Lavína na Nemdžungu.
    Jedna z najhorších tragédií nepálskeho horolezectva. Lavína si vyžiadala 15 obetí
    dnes 08:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Jedna z najhorších tragédií nepálskeho horolezectva. Lavína si vyžiadala 15 obetí