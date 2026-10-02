Jedna z najhorších tragédií nepálskeho horolezectva. Lavína si vyžiadala 15 obetí

Nepálski záchranári vo štvrtok objavili v základnom tábore na hore Nemdžung osem tiel, čím sa celkový počet obetí nedeľnej lavíny zvýšil na pätnásť.
Informovala o tom agentúra AP. Lavína sa na viac ako 7 000 metrov vysokej hore spustila v dôsledku nepriaznivého počasia.
Nepálska národná asociácia horských sprievodcov uviedla, že záchranári prekopali sneh na Nemdžungu a našli osem tiel v stanoch v základnom tábore, kde je stále nezvestný jeden človek.
„Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo v horách boli záchranné práce dočasne ukončené. Ďalšie budú možné, až to podmienky dovolia,“ oznámilo združenie, ktoré pátranie vedie.
Skúsení horskí sprievodcovia z asociácie využili priaznivé počasie a celý týždeň prekopávali sneh pokrývajúci tábor.
Záchranári lokalizovali ďalších desať horolezcov, ktorí boli súčasťou skupiny na Nemdžungu.
Nedeľná lavína je podľa AP považovaná za jednu z najhorších katastrof v histórii nepálskeho horolezectva.
Všetci, ktorí zahynuli alebo sú nezvestní, boli Nepálci pripravujúci sa na príchod zahraničných klientov na jesennú horolezeckú sezónu, ktorá sa začala tento mesiac.
Nemdžung je 7 126 metrov vysoká hora v severnej časti Nepálu pri čínskych hraniciach, kde sa nachádza osem zo 14 najvyšších horských vrcholov sveta vrátane Mount Everestu.
Každý rok do krajiny prichádzajú stovky zahraničných horolezcov s cieľom zdolať tamojšie hory, mnohí z nich však pri pokuse o výstup prišli o život v dôsledku drsných poveternostných podmienok.
Nepál sa stále zotavuje z ničivých povodní z konca augusta, ktoré zmietli niekoľko dedín a zanechali po sebe viac ako 1 400 mŕtvych a takmer 6 000 nezvestných.