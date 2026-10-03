V známkovaní obstálo len jedno meno. Slováci na Faerských ostrovoch sklamali

Vľavo Ivan Mesík (Slovensko) a Aki Samuelsen (Faerské ostrovy)
Fotogaléria (6)
Vľavo Ivan Mesík (Slovensko) a Aki Samuelsen (Faerské ostrovy) (Autor: TASR)
Sportnet|3. okt 2026 o 10:45
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Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v Lige národov proti Faerským ostrovom.

Slovenskí reprezentanti remizovali v treťom zápase nového ročníka Ligy národov na Faerských ostrovoch 1:1.

Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostal s hodnotou 7,9 brankár Dominik Greif.

S veľkým rozdielom nasledovali Stanislav Lobotka (5,7) a Tomáš Suslov (5,3).

Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Martin Valjent (Slovensko) a Martin Agnarsson (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vpravo Odmar Faerö (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Gólová radosť futbalistov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
6 fotografií
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vľavo Hanus Sörensen (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.Leo Sauer (Slovensko) a Jóannes Bartalíd (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.

Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal Dávid Ďuriš s hodnotením 2,7 a Róbert Boženík so známkou 3,1.

Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Vľavo Ivan Mesík (Slovensko) a Aki Samuelsen (Faerské ostrovy)
    Vľavo Ivan Mesík (Slovensko) a Aki Samuelsen (Faerské ostrovy)
    V známkovaní obstálo len jedno meno. Slováci na Faerských ostrovoch sklamali
    dnes 10:45
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