V známkovaní obstálo len jedno meno. Slováci na Faerských ostrovoch sklamali

Slovenskí reprezentanti remizovali v treťom zápase nového ročníka Ligy národov na Faerských ostrovoch 1:1.
Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostal s hodnotou 7,9 brankár Dominik Greif.
S veľkým rozdielom nasledovali Stanislav Lobotka (5,7) a Tomáš Suslov (5,3).
Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal Dávid Ďuriš s hodnotením 2,7 a Róbert Boženík so známkou 3,1.
Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy.