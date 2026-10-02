Weiss musel posadiť svoje eso: Povedal mi, že je polomŕtvy a rozbitý, tvrdil

V Tórshavne sa počas celého zápasu ozývala živá hudba. Trúbky, bubny a približne dvadsať domácich fanúšikov sa starali o atmosféru. Neustále sa spolu húpali a vytvárali kulisu, ktorá bola svojská aj napriek tomu, že aréna bola poloprázdna.
Krátko pred výkopom zaznel slávny hit Gonna Fly Now z filmu Rocky, ktorý sprevádza scénu, keď hlavný hrdina kráča po schodoch vo Philadelphii. Pre domácich to pôsobilo ako motivačná predohra.
Slováci napokon v C-divízii Ligy národov remizovali na Faerských ostrovoch 1:1.
Poloprázdna aréna, mexické vlny
Naši futbalisti nepotvrdili rolu favorita, súper z malej krajiny si vypracoval viacej šancí. Na zápas jednej z najmenších krajín sveta, ktorá má približne 55-tisíc obyvateľov, neprišlo veľa ľudí. Na tribúnach však bolo vidieť aj približne desať slovenských vlajok. Hoci ani zďaleka nebolo plno, diváci sa pokúšali rozbehnúť mexické vlny.
Miestni vám prisahajú, že na Faerských ostrovoch prší tristo dní v roku. Vietor vraj fúka ešte častejšie. Tentoraz však prírodné podmienky výnimku potvrdili. Počas celého zápasu nepršalo ani nefúkalo. Takéto počasie je na Faerských ostrovoch veľkou raritou.
Domáci sa však na podmienky pripravovali po svojom. Umelý trávnik začali polievať už viac ako hodinu pred zápasom a vodu naň striekali aj počas polčasovej prestávky.
Šesť zmien a návrat Greifa
Vladimír Weiss urobil oproti predchádzajúcemu zápasu až šesť zmien v základnej zostave. Do brány sa vrátil Dominik Greif, v obrane dostali príležitosť Denis Vavro a Ivan Mesík, v strede poľa Tomáš Rigo, na hrote útoku Róbert Boženík a na krídle Dávid Ďuriš.
Na lavičke zostal Dávid Hancko, ktorého tréner z preventívnych dôvodov šetril. Od začiatku nehrali ani ďalšie opory Ondrej Duda, Adam Obert a Lukáš Haraslín.
Slováci podľa očakávania v prvom polčase dominovali v držaní lopty, domáci sa urputne bránili. Prvú šancu mal Leo Sauer, no nebezpeční boli viac Faerčania. Greif musel po tečovanej strele vytiahnuť bravúrny zákrok.
A práve brankár Slovenska mal napokon výrazný podiel na tom, že hostia odchádzali aspoň s bodom.
Suslov vytvoril gól, Boženík bol najbližšie
Slováci otvorili skóre v 38. minúte. Bol to zrejme vlastný gól, hoci najbližšie pri celej situácii bol Róbert Boženík. Zásadný podiel na góle však mal Tomáš Suslov, ktorý sa uvoľnil a poslal spoluhráčom prihrávku.
Slovensko v prvom polčase kontrolovalo hru a do prestávky išlo s vedením. Po zmene strán však prišiel úplne iný obraz.
„Zápas sa vyvíjal relatívne dobre, v prvom polčase sme kontrolovali hru. Greif mal zázračný zákrok po teči,“ povedal Weiss.
Potom však jeho mužstvo stratilo agresivitu.
„Stratili sme agresivitu a nehrali sme tak, ako sme chceli, nepríjemne nás napádali. Striedanie mi nevyšli podľa predstáv. Vo finálnej fáze sme nemali takú kvalitu. Možno bude mať tento bod aj cenu zlata. Remíza je zaslúžená.“
Faerčania pridali, Slováci pykali
Domáci po prestávke prevzali iniciatívu. Vytvorili si viac šancí a slovenská pasivita sa napokon vypomstila. Faerské ostrovy vyrovnali a Slováci už nedokázali zápas znovu strhnúť na svoju stranu.
Weiss po stretnutí nešetril ani vlastné mužstvo.
„Nezaslúžili sme si vyhrať, lebo sme neboli takí dôslední. Nepodali sme taký výkon ako predtým a to z rôznych príčin. Matematika je jasná, musíme zdolať doma Faerské ostrovy. Trošku sme zaostali za očakávaním. Boli sme málo agresívni.“
VIDEO: Gunnar Vatnhamar a jeho vlastný gól na 1:0
Slovenský tréner priznal, že jeho tím mal problém aj v ofenzíve.
„Nikto ma nejako nesklamal. Nevypracovali sme si veľa šancí. Bod je možno dobrý. Spokojný nie som, nemal som šťastnú ruku pri striedaniach. Boli rýchlejší a dynamickejší. Vpredu musíme hrať lepšie, viacej kvality.“
Greif podržal tím, Sauer nemohol pokračovať
Weiss bol naopak veľmi spokojný s Greifom.
„Greif chytil čistú šancu, neskutočný reflex. Som s ním veľmi spokojný. Brankári sú všetci vynikajúci.“
Počas zápasu musel riešiť aj zdravotný stav hráčov. Adama Oberta už pred stretnutím bolelo koleno. Leo Sauer navyše nebol fyzicky pripravený na celý zápas.
„Lea Sauera som stiahol z preventívnych dôvodov. Nie je fyzicky pripravený na veľký futbal, to vedia aj Nemci. Sauer cítil sval.“
Weiss zároveň vysvetlil, prečo nevyužil viac možností v ofenzíve.
„Lepších hráčov nemáme, možno dáme šancu Trusovi. Strelec a Bobček sa musia dostať do pohody. Mali tu problém aj iné tímy. Česi tu prehrali a trénera Ivana Haška to stálo miesto.“
Pri Haraslínovi pritom tréner priznal, že jeho stav nebol ideálny už pred zápasom.
„Od Haraslína som čakal viac, lebo bol včera polomŕtvy. Pred zápasom mi povedal, že je rozbitý. Nemal som na krídle príliš na výber.“
Mesík prekvapil, Hancko bol unavený
Vladimír Weiss ocenil výkon Ivana Mesíka, ktorý dostal príležitosť v základnej zostave.
„Dnes sme neboli lepší ako Faerské ostrovy, preto sme nevyhrali. Hancko bol unavený, Mesík hral vynikajúco a milo ma prekvapil. Nehrali sme úplne zle, ale vieme hrať lepšie. Suslov sa oddá. Ukazuje, že je nepostrádateľný.“
Slovenský tréner zároveň zopakoval, že tím musí byť v ďalšom zápase kvalitnejší najmä v poslednej tretine ihriska.
„Vpredu musíme hrať lepšie, viacej kvality.“
Bod môže mať cenu zlata
Remíza 1:1 znamená, že Slovensko nedokázalo využiť papierovú prevahu. Faerské ostrovy navyše potvrdili, prečo sa proti nim v poslednom období nehrá ľahko.
Od októbra 2023 prehrali doma iba jeden zo svojich zápasov. Nad ich sily bolo Chorvátsko, ktoré zvíťazilo 1:0. Tentoraz to nevyšlo ani Slovákom.
VIDEO: Vladimír Weiss st.
Weiss po zápase upozornil aj na ďalší problém, ktorý sa opakoval v priebehu zápasov.
„V každom zápase sme mali úsek, kde sme na dvadsať minút zaspali. Dnes to bol najťažší zápas podľa dát, musíme sa z toho vyspať. Nebolo to dnes úplne zlé, ale ani tak, ako sme chceli.“
Tréner si časť zodpovednosti vzal na seba. „Nie všetko mi ako trénerovi vyšlo, to si dávam na svoje triko. Bod je možno aj dobrý za daného stavu.“
Po záverečnom hvizde však bolo v slovenskej kabíne cítiť sklamanie.
„Hráči boli na seba nahnevaní v kabíne,“ dodal Weiss.
Slováci tak z Faerských ostrovov odchádzajú iba s bodom. A hoci podľa Weissa môže mať „cenu zlata“, samotný výkon zostal za očakávaním