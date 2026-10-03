    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu F1 2026 LIVE
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu F1 2026 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. okt 2026 o 07:45
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Bahrajnu 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Bahrajnu, ktorá sa koná v Malajzii.

    Ešte predtým je okruhu v Sepangu na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    03.10.2026 o 10:00
    Kvalifikácia na VC Bahrajnu
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 302 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 199 b
    4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 179 b
    6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 163 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 86 b
    9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 37 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 20 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
    16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    17. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    18. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
    20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
    21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    23. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 538 b
    2. Ferrari (ITA) 378 b
    3. McLaren (GBR) 306 b
    4. Red Bull (AUT) 263 b
    5. Racing Bulls (ITA) 83 b
    6. Alpine (FRA) 68 b
    7. Haas (USA) 27 b
    8. Audi (SUI) 17 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 3 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Bahrajnu.

    Formulový víkend, ktorý sa mal pôvodne konať v Bahrajne sa nám pod týmto názvom kvôli nepokojom na Blízkom východe uskutoční netradične na okruhu Sepang v Malajzii. Ten sa tak do kalendára vráti prvýkrát od roku 2017. Poslednú pole position tu dokázal získať Lewis Hamilton. Zabojuje o ňu aj dnes?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 10:00.

    Formula 1 2026

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    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu F1 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu F1 2026 LIVEonline
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)
    dnes 07:45
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