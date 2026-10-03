ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Bahrajnu, ktorá sa koná v Malajzii.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým je okruhu v Sepangu na programe kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štarte.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Bahrajnu 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
03.10.2026 o 10:00
Kvalifikácia na VC Bahrajnu
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 302 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 199 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 179 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 163 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 86 b
9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 37 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 20 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
17. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
18. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
23. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 302 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 199 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 179 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 163 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 86 b
9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 37 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 20 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
17. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
18. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
23. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 538 b
2. Ferrari (ITA) 378 b
3. McLaren (GBR) 306 b
4. Red Bull (AUT) 263 b
5. Racing Bulls (ITA) 83 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 27 b
8. Audi (SUI) 17 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 3 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 538 b
2. Ferrari (ITA) 378 b
3. McLaren (GBR) 306 b
4. Red Bull (AUT) 263 b
5. Racing Bulls (ITA) 83 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 27 b
8. Audi (SUI) 17 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 3 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Bahrajnu.
Formulový víkend, ktorý sa mal pôvodne konať v Bahrajne sa nám pod týmto názvom kvôli nepokojom na Blízkom východe uskutoční netradične na okruhu Sepang v Malajzii. Ten sa tak do kalendára vráti prvýkrát od roku 2017. Poslednú pole position tu dokázal získať Lewis Hamilton. Zabojuje o ňu aj dnes?
Formulový víkend, ktorý sa mal pôvodne konať v Bahrajne sa nám pod týmto názvom kvôli nepokojom na Blízkom východe uskutoční netradične na okruhu Sepang v Malajzii. Ten sa tak do kalendára vráti prvýkrát od roku 2017. Poslednú pole position tu dokázal získať Lewis Hamilton. Zabojuje o ňu aj dnes?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 10:00.