Košice vo východniarskom derby, pokračuje Liga národov. Športový program na dnes (3. október)

Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy.
Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy. (Autor: TASR)
Sportnet|3. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 3. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 3. októbra

Futbal

  • 2:00 Kolumbia - Paraguaj, medzištátny prípravný zápas
  • 14:00 Srí Lanka - Džibutsko, medzištátny prípravný zápas
  • 14:00 Tunisko - Mali, medzištátny prípravný zápas
  • 16:00 India - Brazília, medzištátny prípravný zápas
  • 17:00 Rusko - Namíbia, medzištátny prípravný zápas
  • 20:00 Kanada - Peru, medzištátny prípravný zápas
  • 22:00 Pobrežie Slonoviny - Kamerun, medzištátny prípravný zápas

  • 15:00 Fínsko - Albánsko, 1. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 18:00 18.00 Chorvátsko - Anglicko, 3. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 18:00 Bielorusko - San Maríno, 1. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 18:00 Estónsko - Luxembursko, 4. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 18:00 Island - Bulharsko, 4. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 20:45 Španielsko - Česko, 3. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 20:45 Severné Macedónsko - Škótsko, 1. skupiny B-divízie Ligy národov
  • 20:45 Švajčiarsko - Slovinsko, 1. skupiny B-divízie Ligy národov

  • 15:00 MFK Bytča - MŠK Žilina B, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FC Slovan Galanta - MŠK Považská Bystrica, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FK Humenné - FK Pohronie, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FK Inter Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce, 11. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B, 11. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC Tatran Prešov - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 11. kolo MONACObet ligy

Futbal – mládež

  • 11:00 Švajčiarsko - Slovensko, Ježek Cup hráčov do 18 rokov

Hokej

  • 00:30 Detroit Red Wings - New York Rangers, NHL
  • 01:00 Carolina Hurricanes - Washington Capitals, NHL
  • 02:00 Winnipeg Jets - Boston Bruins, NHL
  • 03:00 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL
  • 04:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks, NHL

  • 19:00 HC Košice - HK Dukla Michalovce, 8. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Hokej – ženy

  • 13:00 Slovensko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín
  • 17:30 Maďarsko - Francúzsko, Turnaj štyroch krajín

Cyklistika

  • 09:00 juniori – cestné preteky, ME
  • 13:30 ženy – cestné preteky, ME

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Tokiu
  • Turnaj ATP v Pekingu

Basketbal

  • 18:00 BKM Lučenec - Nitra Blue Wings, 3. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit - Inter Bratislava, 3. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Patrioti Levice - BC Komárno, 3. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 19:00 Košice Wolves - BC Prievidza, 3. kolo Tipos SBL

  • 17:00 BC Igokea m:tel Aleksandrovac – BC Slovan Bratislava, 3. kolo Jadrantskej ligy

Basketbal - ženy

  • 13:00 Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 2. kolo Tipos extraligy
  • 16:00 CBK Košice - Basketbal Trenčín, 2. kolo Tipos extraligy 
  • 18:00 MBK Ružomberok - WBC Slovan Bratislava, 2. kolo Tipos extraligy 
  • 18:00 Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín, 2. kolo Tipos extraligy 

Volejbal - ženy

  • 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok – VK Nové Mesto nad Váhom, 1. kolo Niké extraligy
  • 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA – ŠK ELBA Prešov, 1. kolo Niké extraligy
  • 18:30 VA UNIZA Žilina – VK Slovan Bratislava, 1. kolo Niké extraligy 
  • 19:00 Volley project UKF Nitra – ŠVK Pezinok, 1. kolo Niké extraligy 

Hádzaná

  • 18:00 HK Košice - HC Záhoráci, 5. kolo Handball Extraligy
  • 18:00 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, 5. kolo Handball Extraligy
  • 18:00 HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky, 5. kolo Handball Extraligy
  • 18:30 HáO TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany, 5. kolo Handball Extraligy

Hádzaná - ženy

  • 17:00 DHC Slavia Praha - Handball club Zlín, 5. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 DHK Zora Olomouc - HK SK Cheb5. kolo Doprastav ligy
  • 18:30 HC Tatran Stupava - DHC Plzeň5. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa – Drive in Units Quintus, 2. kolo Európskeho pohára EHF
  • 18:30 Jomi PDO Salerno – HC DAC Dunajská Streda, 2. kolo Európskeho pohára EHF

Motorizmus

  • 10:00 kvalifikácia, VC Bahrajnu

  • 14:30 kvalifikácia, Motokros národov

Strelectvo

  • 8:00 skeet solo, kvalifikácia a semifinále, ME
  • 14:30 finálová časť, ME v brokových zbraniach /účasť SR/

Triatlon

  • 9:00 ženy /D. Dunajská, M. Vráblová/, SP v Ríme
  • 11:00 muži, SP v Ríme

Krasokorčuľovanie

  • 15:15 ženy – voľné jazdy, ISU Junior Grand Prix

Kolieskové športy

Inline downhill /M. Ivanko/:

  • 14:00 časovka – 1. jazda, World Skate Games
  • 15:50 časovka – 2. jazda, World Skate Games
  • 18:50 finále, World Skate Games

Skate cross /Š. Morong/:

  • 16:00 časovka, World Skate Games
TV program: sobota, 3. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy.
    Na snímke hráči Košíc sa tešia z gólu počas zápasu 3. kola Tipsport ligy.
    Košice vo východniarskom derby, pokračuje Liga národov. Športový program na dnes (3. október)
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