Košice vo východniarskom derby, pokračuje Liga národov. Športový program na dnes (3. október)

Športový program na sobotu, 3. októbra
Futbal
- 2:00 Kolumbia - Paraguaj, medzištátny prípravný zápas
- 14:00 Srí Lanka - Džibutsko, medzištátny prípravný zápas
- 14:00 Tunisko - Mali, medzištátny prípravný zápas
- 16:00 India - Brazília, medzištátny prípravný zápas
- 17:00 Rusko - Namíbia, medzištátny prípravný zápas
- 20:00 Kanada - Peru, medzištátny prípravný zápas
- 22:00 Pobrežie Slonoviny - Kamerun, medzištátny prípravný zápas
- 15:00 Fínsko - Albánsko, 1. skupiny C-divízie Ligy národov
- 18:00 18.00 Chorvátsko - Anglicko, 3. skupiny A-divízie Ligy národov
- 18:00 Bielorusko - San Maríno, 1. skupiny C-divízie Ligy národov
- 18:00 Estónsko - Luxembursko, 4. skupiny C-divízie Ligy národov
- 18:00 Island - Bulharsko, 4. skupiny C-divízie Ligy národov
- 20:45 Španielsko - Česko, 3. skupiny A-divízie Ligy národov
- 20:45 Severné Macedónsko - Škótsko, 1. skupiny B-divízie Ligy národov
- 20:45 Švajčiarsko - Slovinsko, 1. skupiny B-divízie Ligy národov
- 15:00 MFK Bytča - MŠK Žilina B, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC Slovan Galanta - MŠK Považská Bystrica, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Humenné - FK Pohronie, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Inter Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce, 11. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B, 11. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 11. kolo MONACObet ligy
Futbal – mládež
- 11:00 Švajčiarsko - Slovensko, Ježek Cup hráčov do 18 rokov
Hokej
- 00:30 Detroit Red Wings - New York Rangers, NHL
- 01:00 Carolina Hurricanes - Washington Capitals, NHL
- 02:00 Winnipeg Jets - Boston Bruins, NHL
- 03:00 Dallas Stars - St. Louis Blues, NHL
- 04:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks, NHL
- 19:00 HC Košice - HK Dukla Michalovce, 8. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hokej – ženy
- 13:00 Slovensko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín
- 17:30 Maďarsko - Francúzsko, Turnaj štyroch krajín
Cyklistika
- 09:00 juniori – cestné preteky, ME
- 13:30 ženy – cestné preteky, ME
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
Basketbal
- 18:00 BKM Lučenec - Nitra Blue Wings, 3. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - Inter Bratislava, 3. kolo Tipos SBL
- 18:00 Patrioti Levice - BC Komárno, 3. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 Košice Wolves - BC Prievidza, 3. kolo Tipos SBL
- 17:00 BC Igokea m:tel Aleksandrovac – BC Slovan Bratislava, 3. kolo Jadrantskej ligy
Basketbal - ženy
- 13:00 Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 2. kolo Tipos extraligy
- 16:00 CBK Košice - Basketbal Trenčín, 2. kolo Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - WBC Slovan Bratislava, 2. kolo Tipos extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín, 2. kolo Tipos extraligy
Volejbal - ženy
- 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok – VK Nové Mesto nad Váhom, 1. kolo Niké extraligy
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA – ŠK ELBA Prešov, 1. kolo Niké extraligy
- 18:30 VA UNIZA Žilina – VK Slovan Bratislava, 1. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra – ŠVK Pezinok, 1. kolo Niké extraligy
Hádzaná
- 18:00 HK Košice - HC Záhoráci, 5. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, 5. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HC Sporta Hlohovec - MHC ŠTART Nové Zámky, 5. kolo Handball Extraligy
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany, 5. kolo Handball Extraligy
Hádzaná - ženy
- 17:00 DHC Slavia Praha - Handball club Zlín, 5. kolo Doprastav ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - HK SK Cheb5. kolo Doprastav ligy
- 18:30 HC Tatran Stupava - DHC Plzeň5. kolo Doprastav ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa – Drive in Units Quintus, 2. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:30 Jomi PDO Salerno – HC DAC Dunajská Streda, 2. kolo Európskeho pohára EHF
Motorizmus
- 10:00 kvalifikácia, VC Bahrajnu
- 14:30 kvalifikácia, Motokros národov
Strelectvo
- 8:00 skeet solo, kvalifikácia a semifinále, ME
- 14:30 finálová časť, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
Triatlon
- 9:00 ženy /D. Dunajská, M. Vráblová/, SP v Ríme
- 11:00 muži, SP v Ríme
Krasokorčuľovanie
- 15:15 ženy – voľné jazdy, ISU Junior Grand Prix
Kolieskové športy
Inline downhill /M. Ivanko/:
- 14:00 časovka – 1. jazda, World Skate Games
- 15:50 časovka – 2. jazda, World Skate Games
- 18:50 finále, World Skate Games
Skate cross /Š. Morong/:
- 16:00 časovka, World Skate Games
TV program: sobota, 3. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.