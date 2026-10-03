V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby, dvaja ľudia sú v kritickom stave

V austrálskom meste Newcastle utrpelo desať ľudí zranenia po tom, čo auto vrazilo do davu fanúšikov ragby.
Priaznivci Newcastle Knights chceli vyprevadiť hráčov pred ich cestou do Sydney, kde sa v nedeľu odohrá prestížne finále tamojšej National Rugby League. Dvaja ľudia sú po incidente v kritickom stave.
Na mieste zasahovalo množstvo sanitiek a tri záchranárske vrtuľníky. Osemnásťročného vodiča polícia zadržala a previezla do nemocnice na povinné vyšetrenia na prítomnosť omamných látok.
Podľa predbežných zistení sa nepredpokladá, že by udalosť súvisela s terorizmom. Starosta mesta Newcastle Gavin Morris pre stanicu ABC povedal, že mladý vodič bol jeden z fanúšikov, ktorý sa chcel zúčastniť na oslavách. Klub oznámil, že po incidente zvolil autobus z bezpečnostných dôvodov inú trasu.
Ragby patrí v Austrálii k najpopulárnejším športom. Sezóna NRL v nedeľu vyvrcholí finálovým súbojom medzi Newcastle Knights a Sydney Roosters.