V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby, dvaja ľudia sú v kritickom stave

V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby
V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby (Autor: REUTERS)
TASR|3. okt 2026 o 11:05
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Na mieste zasahovali tri záchranárske vrtuľníky.

V austrálskom meste Newcastle utrpelo desať ľudí zranenia po tom, čo auto vrazilo do davu fanúšikov ragby.

Priaznivci Newcastle Knights chceli vyprevadiť hráčov pred ich cestou do Sydney, kde sa v nedeľu odohrá prestížne finále tamojšej National Rugby League. Dvaja ľudia sú po incidente v kritickom stave.

Na mieste zasahovalo množstvo sanitiek a tri záchranárske vrtuľníky. Osemnásťročného vodiča polícia zadržala a previezla do nemocnice na povinné vyšetrenia na prítomnosť omamných látok.

Podľa predbežných zistení sa nepredpokladá, že by udalosť súvisela s terorizmom. Starosta mesta Newcastle Gavin Morris pre stanicu ABC povedal, že mladý vodič bol jeden z fanúšikov, ktorý sa chcel zúčastniť na oslavách. Klub oznámil, že po incidente zvolil autobus z bezpečnostných dôvodov inú trasu.

Ragby patrí v Austrálii k najpopulárnejším športom. Sezóna NRL v nedeľu vyvrcholí finálovým súbojom medzi Newcastle Knights a Sydney Roosters.

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    V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby
    V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby
    V Austrálii vrazilo auto do davu fanúšikov ragby, dvaja ľudia sú v kritickom stave
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