Slovákov zachránil a pobavil: Som svetový brankár. To bol umelý betón, tvrdil

Najprv vyrazil loptu reflexívne. Takmer bez času na reakciu. Slovenská obrana pustila domácich do situácie, v ktorej už rozhodovali milimetre, a Dominik Greif musel ukázať všetko, čo v sebe má.
Nie raz. Minimálne trikrát. Zverenci trénera Vladimíra Weissa remizovali v treťom dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov s Faerskými ostrovmi 1:1.
Slovensko tak nepotvrdilo rolu favorita. Outsider z malej krajiny mal dokonca viac striel na bránu v pomere 5:3. V počte streleckých pokusov to bolo 15:15.
Na Faerských ostrovoch nebol slovenský brankár iba poslednou poistkou. Podľa Sofascore bol mužom zápasu.
Greif mal päť úspešných zákrokov, jeho brankársky rival na opačnej strane mal menej práce. Najprv boli Slováci tí, ktorí určovali jeho rytmus. Po prestávke ho začali určovať domáci. A zrazu sa hralo podľa ich pravidiel.
Prvý polčas? Dali si vlastný gól
„Prvý polčas nebol až taký náročný, úplne sme ho kontrolovali. Boli sme nebezpeční. Nakopávané lopty chalani výborne zvládali,“ opísal Greif.
Slováci držali loptu a Faerčania sa stiahli do bloku. Obranca Martin Valjent videl prvých 45 minút podobne.
„Myslím si, že sme mali zápas dobre rozbehnutý. V prvom polčase sme pomerne dominovali na lopte. Súper sa snažil, aby sme si nevytvorili väčšie šance, a bránil v bloku.“
V závere polčasu navyše prišla slovenská odmena. Gunnar Vatnhamar si dal vlastný gól a favorit išiel do kabíny s vedením 1:0.
Lenže Faerčania ešte nepovedali posledné slovo.
Potom začali lietať dlhé lopty
Po prestávke sa zmenil rytmus. Domáci pridali agresivitu, rýchlosť aj energiu. „V druhom polčase boli domáci agresívnejší, rýchlejší a dali do toho viac energie. Robilo nám to problémy pri kontrole hry,“ povedal Greif.
Nebolo to iba o držaní lopty. Faerčania začali slovenskú obranu bombardovať tým, čo poznajú najlepšie.
Nakopávané lopty. Dlhé auty. Odrazy. Súboje. „Oni sa cez nakopávané lopty, auty a dlhé prihrávky dostali do viacerých príležitostí a napokon jednu z nich dokázali využiť na vyrovnanie,“ opísal Valjent.
Faerské ostrovy - Slovensko 1:1 (0:1)
Góly: 66. Justinussen - 38. Vatnhamar (vlastný)
Rozhodcovia: Al-Hakim - Culum, Klyver (všetci Švéd.)
ŽK: Danielsen, Turi, Edmundsson
Diváci: 2853
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Turi, Bartalíd (83. Nielsen), Agnarsson - Kallsberg (55. Samuelsen), Knudsen (55. Justinussen), Sörensen
Slovensko: Greif - Valjent (82. Hancko), Vavro, Škriniar, Mesík - Suslov, Lobotka, Rigo (63. Duda) - Ďuriš (63. Schranz), Boženík (70. Strelec), Sauer (46. Haraslín)
V 66. minúte prišiel trest. Striedajúci Adrian Justinussen vyrovnal na konečných 1:1. Slovensko už zápas do víťazného konca nedotiahlo.
Zápas sa zmenil na súboje
Greif po zápase povedal jednu vetu, ktorá vystihla veľkú časť druhého polčasu.
„Hrajú veľmi do tela, sú nepríjemní v súbojoch.“
Práve tam začali mať Slováci problémy. „Museli sme sa tomu prispôsobiť. Asi sme si koledovali o ten gól a prišiel približne v tej časti zápasu, keď sme mali možno pätnásť minút problém.“
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Valjent vysvetľoval, že Slovensko už nemohlo hrať svoj obvyklý futbal.
„Určite. Bol to iný typ zápasu, nemohli sme tak dominovať v hre ako proti súperom, proti ktorým sme zvyknutí mať obrovské držanie lopty a hrať takmer celý zápas na súperovej polovici.“
Namiesto toho sa rozhodovalo v súbojoch o druhé lopty.
„Oni sa dostávali do nášho pokutového územia najmä cez nakopávané a odrazené lopty.“
Greif musel zachraňovať
A v týchto situáciách boli domáci rýchlejší. „Snažili sme sa robiť veci, ktoré robíme vždy – držať loptu, dostať sa do pozícií, z ktorých môžeme centrovať alebo vytvoriť nejakú nebezpečnú situáciu. Oni sa však cez nakopávané a odrazené lopty dostávali do nášho pokutového územia, boli tam rýchlejší a potom dokázali centrovať. To nám robilo problémy.“
A práve vtedy začal mať Greif práce viac než v prvom polčase. Pri inkasovanom góle podľa neho Slováci nezvládli jednu konkrétnu situáciu.
„Bola to podľa mňa trochu zbytočná situácia. Dlhý nákop, lopta dlho letela, prehrali sme súboj na šestnástke. Súper to potom dobre trafil, na tej umelej tráve to bolo rýchle. Škoda.“
Predtým však slovenský brankár predviedol reflexívny zákrok, ktorý patril k najlepším momentom zápasu.
Jeden z novinárov mu povedal, že to bol svetový zákrok. Greif sa usmial.
Som svetový
„Som svetový brankár,“ odvetil jeden z najlepších brankárov francúzskej ligy.
Greif vedel, čo jeho zákrok znamenal. „Bol to taký moment, ktorý nás našťastie udržal v zápase. Keď sme dostali gól, nebolo to príjemné. Myslím si, že oni boli po vyrovnaní spokojní a trochu sa stiahli. Našťastie pre nás, pretože keby pokračovali v tom nátlaku, možno by sme už nemali taký pozitívny zápas.“
Valjent si jeho zákroky všimol tiež.
„V podstate aj pred gólom boli niektoré lopty tečované. To sú náročnejšie situácie, pretože sa veľmi ťažko reaguje. Nedá sa to vždy vytiahnuť.“
Umelá tráva zrýchlila všetko
Do príbehu vstupoval aj povrch.
„Je to iný povrch a zápas sa na ňom mení rýchlejšie. Lopta sa správa inak, odskakuje a všetko je trochu rýchlejšie,“ povedal Valjent.
„Oni sú na to určite viac zvyknutí ako my. Myslím si však, že zápas sme mali dobre rozbehnutý a mohli sme ho doviezť do víťazného konca. Nepodarilo sa nám to.“
Greif použil ešte výraznejší obraz.
„Samozrejme, na tom ‚umelom betóne‘ to nevieme úplne dobre, takže to nevyšlo podľa našich predstáv. Myslím si však, že sa dnes nikto nezranil, takže to je najdôležitejšie,“ povedal brankár.
Vedia, kde si odskočiť
Boženík však upozornil, že nejde iba o samotný povrch.
„Tu sa to viac šmýkalo. Samozrejme, nevyhovárame sa, ale je náročné adaptovať sa na celý povrch po jednom týždni.“
Útočník pritom dobre vedel, o čom hovorí. Vyrastal v Žiline.
„Je vidno, že tí hráči vyrastali na umelej tráve. Poznám to zo Žiliny, tiež som tam vyrastal. Keď k nám prišli iní súperi, mali s tým obrovský problém.“
Faerčania podľa neho presne poznajú svoje ihrisko. „Oni sa tomu dokážu veľmi dobre prispôsobiť. Vedia, kde si odskočiť, ako sa na loptu postaviť, kde sa môže odraziť. Vedia o sebe. Klobúk dole pred nimi, že vytvorili takéto mužstvo.“
Ich domáca špecialita
Valjent to nazval domácou špecialitou.
„Oni na to vedia hrať. Je to možno ich domáca špecialita. Hrajú nakopávané lopty, zbierajú odrazené lopty a sú na to zvyknutí.“
Faerčania sa cez ne dostávali do šestnástky. A keďže sa na tento spôsob hry dlhodobo pripravujú, vedeli, čo urobia so situáciami, ktoré slovenským futbalistom spôsobovali problémy.
Boženík si všimol najmä krídla.
„Myslím si, že sme tam nechávali priestor na krídlach. Oni dlhými nakopávanými loptami využívali to, že sa dobre poznajú. V mnohých situáciách vedeli, kde sa lopta odrazí a kam sa postaviť.“
Pomáhali si aj dlhými autmi a štandardnými situáciami.
„Cítili, že tadiaľ môže viesť cesta, skúšali to a skúšali. My sme to väčšinu času zvládali. Myslím si, že prvý polčas bol výborný. Škoda tej jednej situácie.“
Tá jedna situácia napokon stačila.
Bod alebo dva stratené?
Slováci mohli v závere predsa len rozhodnúť. Ivan Schranz mal šancu na víťazný gól.
„Ešte sa to dalo urvať. Na druhej strane, aj oni mali dosť šancí, takže myslím si, že remíza je v konečnom dôsledku asi spravodlivá,“ povedal Greif.
Valjent videl problém širšie.
„Mohli sme mať plný bodový zisk a byť vo výhodnejšej pozícii v skupine. Takto budeme musieť ďalej bojovať v ďalších zápasoch.“
Slovensko po remíze zostalo na čele tabuľky so siedmimi bodmi, o tri viac než má druhé Moldavsko.
Greif však nechcel hovoriť o stratenom bode.
„Nešpecifikoval by som to. Takýto zápas je podľa mňa úplne bežný. Vyrovnali a myslím si, že sa treba pozerať pozitívne na to, že sme udržali aspoň ten bod.“
Boženík bol podobne zmierlivý. „Samozrejme, mrzí nás to, ale každý očakával, že to bude náročný zápas. Domáci veľmi dlho neprehrali, naposledy, myslím, s Chorvátskom. Aj lepšie mužstvá sa tu trápili. Berieme jeden bod, máme sedem a musíme sa pozerať dopredu.“
Ďalšia cesta, ďalší zápas
Na Faerských ostrovoch sa však reprezentačný program nekončí. Slovákov čakala ďalšia cesta a už o štyri dni ďalší zápas.
Greif upozornil, že únavu už cítiť.
„Zajtra cestujeme. Samozrejme, nie je to ideálne, ale snažíme sa to trošku utlmiť a zregenerovať. Dôležité je, že máme aspoň deň na oddych. Určite bude tréner trochu viac rotovať a možno bude niektorých hráčov šetriť.“
Najbližším súperom bude Moldavsko.
„Každý jeden zápas je dôležitý. Začali sme naozaj výborne, máme sedem bodov. Teraz sa musíme hlavne zregenerovať. Čaká nás opäť cesta, máme o jeden deň navyše na regeneráciu. Musíme do toho ísť s tým, že chceme vyhrať. Chceme mať po týchto štyroch zápasoch desať bodov a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu,“ povedal Boženík.