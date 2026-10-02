Slovensko od hanebnej prehry zachránil vlastný gól trpaslíka. Na ostrovoch stratilo prvé body

Gólová radosť futbalistov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Fotogaléria (6)
Gólová radosť futbalistov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. okt 2026 o 22:36
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Slovensko dnes remizovalo s Faerskými ostrovmi v zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov. Pozrite si sumár, priebeh a štatistiky.

Liga národov - C-divízia, skupina 3

Faerské ostrovy - Slovensko 1:1 (0:1)

Góly: 66. Justinussen – 38. Vatnhamar (vl.)

/Správu aktualizujeme/

Slovenská futbalová reprezentácia už nepokračuje v novom ročníku Ligy národov 2026/2027 víťazne.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st remizovali v treťom dueli 3. skupiny C-divízie s Faerskými ostrovmi 1:1.

Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Martin Valjent (Slovensko) a Martin Agnarsson (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vpravo Odmar Faerö (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
Mattias Lamhauge (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Gólová radosť futbalistov Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
6 fotografií
Dávid Ďuriš (Slovensko) a vľavo Hanus Sörensen (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.Leo Sauer (Slovensko) a Jóannes Bartalíd (Faerské ostrovy) počas zápasu C-divízie Ligy národov.

Priebeh zápasu

I. polčas:

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II. polčas:

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Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

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