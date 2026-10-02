Slovensko od hanebnej prehry zachránil vlastný gól trpaslíka. Na ostrovoch stratilo prvé body

Liga národov - C-divízia, skupina 3
Faerské ostrovy - Slovensko 1:1 (0:1)
Góly: 66. Justinussen – 38. Vatnhamar (vl.)
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Slovenská futbalová reprezentácia už nepokračuje v novom ročníku Ligy národov 2026/2027 víťazne.
- ONLINE: Faerské ostrovy - Slovensko, Liga národov (C-divízia, 3. skupina)
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st remizovali v treťom dueli 3. skupiny C-divízie s Faerskými ostrovmi 1:1.
Fotogaléria zo zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Priebeh zápasu
I. polčas:
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II. polčas:
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