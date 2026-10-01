Slovensko hrá na Faerských ostrovoch aj v Anglicku. Športový program na dnes (2. október)

Na snímke hráči Slovenska sa tešia s fanúšikmi z výhry 2:1 po zápase C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia s fanúšikmi z výhry 2:1 po zápase C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 2. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 2. októbra

Futbal

  • 13:00 Kórejská republika - Venezuela, medzištátny prípravný zápas
  • 13:35 Čína - Palestína, medzištátny prípravný zápas
  • 14:00 DR Kongo - Uganda, medzištátny prípravný zápas

  • 16:00 Kazachstan - Moldavsko, 3. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 18:00 Cyprus - Arménsko, 2. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 18:00 Lotyšsko - Čierna Hora, 2. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 20:45 Faerské ostrovy - Slovensko /Tórshavn/, 3. skupiny C-divízie Ligy národov
  • 20:45 Belgicko - Turecko, 1. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 20:45 Francúzsko - Taliansko, 1. skupiny A-divízie Ligy národov
  • 20:45 Maďarsko - Gruzínsko, 2. skupiny B-divízie Ligy národov
  • 20:45 Ukrajina - Severné Írsko, 2. skupiny B-divízie Ligy národov
  • 20:45 Bosna a Hercegovina - Švédsko, 4. skupiny B-divízie Ligy národov
  • 20:45 Poľsko - Rumunsko, 4. skupiny B-divízie Ligy národov

Futbal – ženy

  • 11:00 žreb Európskeho pohára UEFA /Myjava/

Futbal – mládež

  • 19:30 Andorra - Moldavsko, D-skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov
  • 20:45 Anglicko - Slovensko, D-skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov

Hokej

  • 01:00 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers, NHL
  • 01:00 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres, NHL
  • 01:00 New York Rangers - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 02:00 Nashville Predators - Minnesota Wild, NHL
  • 03:00 Calgary Flames - Seattle Kraken, NHL
  • 03:30 Utah Mammoth - Chicago Blackhawks, NHL
  • 04:00 San Jose Sharks - Florida Panthers, NHL
  • 04:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL

  • 10:00 volebný kongres IIHF – voľba nového prezidenta a členov Rady

  • 17:30 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava, 7. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra, 7. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad, 7. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves, 7. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 7. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HC Prešov, 7. kolo Tipsport ligy

  • 17:00 Oceláři Třinec – Verva Litvínov, 7. kolo českej extraligy
  • 17:30 Vítkovice Ridera – Energie Karlovy Vary, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 Dynamo Pardubice – Škoda Plzeň, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec – Olomouc, 7. kolo českej extraligy
  • 18:00 Kometa Brno – Mladá Boleslav, 7. kolo českej extraligy

Hokej – ženy

  • 15:00 Slovensko - Francúzsko, Turnaj štyroch krajín
  • 18:30 Maďarsko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín

Krasokorčuľovanie

  • 18:30 muži – voľné jazdy /Drnzik?/, ISU Junior Grand Prix /účasť SR/

Cyklistika

  • 09:00 ženy do 23 rokov – cestné preteky, ME /účasť SR/
  • 13:30 muži do 23 rokov – cestné preteky, ME /účasť SR/

Strelectvo

  • 08:00 skeet – kvalifikácia mix tímov, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
  • 14:45 skeet – finále mix tímy juniori, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
  • 16:15 skeet – finále mix tímy, ME v brokových zbraniach /účasť SR/

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Tokiu
  • Turnaj ATP v Pekingu
TV program: piatok, 2. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Na snímke hráči Slovenska sa tešia s fanúšikmi z výhry 2:1 po zápase C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
    Na snímke hráči Slovenska sa tešia s fanúšikmi z výhry 2:1 po zápase C-divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Kazachstan.
    Slovensko hrá na Faerských ostrovoch aj v Anglicku. Športový program na dnes (2. október)
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