Slovensko hrá na Faerských ostrovoch aj v Anglicku. Športový program na dnes (2. október)

Športový program na piatok, 2. októbra
Futbal
- 13:00 Kórejská republika - Venezuela, medzištátny prípravný zápas
- 13:35 Čína - Palestína, medzištátny prípravný zápas
- 14:00 DR Kongo - Uganda, medzištátny prípravný zápas
- 16:00 Kazachstan - Moldavsko, 3. skupiny C-divízie Ligy národov
- 18:00 Cyprus - Arménsko, 2. skupiny C-divízie Ligy národov
- 18:00 Lotyšsko - Čierna Hora, 2. skupiny C-divízie Ligy národov
- 20:45 Faerské ostrovy - Slovensko /Tórshavn/, 3. skupiny C-divízie Ligy národov
- 20:45 Belgicko - Turecko, 1. skupiny A-divízie Ligy národov
- 20:45 Francúzsko - Taliansko, 1. skupiny A-divízie Ligy národov
- 20:45 Maďarsko - Gruzínsko, 2. skupiny B-divízie Ligy národov
- 20:45 Ukrajina - Severné Írsko, 2. skupiny B-divízie Ligy národov
- 20:45 Bosna a Hercegovina - Švédsko, 4. skupiny B-divízie Ligy národov
- 20:45 Poľsko - Rumunsko, 4. skupiny B-divízie Ligy národov
Futbal – ženy
- 11:00 žreb Európskeho pohára UEFA /Myjava/
Futbal – mládež
- 19:30 Andorra - Moldavsko, D-skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov
- 20:45 Anglicko - Slovensko, D-skupiny kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov
Hokej
- 01:00 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers, NHL
- 01:00 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres, NHL
- 01:00 New York Rangers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 02:00 Nashville Predators - Minnesota Wild, NHL
- 03:00 Calgary Flames - Seattle Kraken, NHL
- 03:30 Utah Mammoth - Chicago Blackhawks, NHL
- 04:00 San Jose Sharks - Florida Panthers, NHL
- 04:00 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, NHL
- 10:00 volebný kongres IIHF – voľba nového prezidenta a členov Rady
- 17:30 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava, 7. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Dukla Michalovce - HK Nitra, 7. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad, 7. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves, 7. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 7. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Prešov, 7. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Oceláři Třinec – Verva Litvínov, 7. kolo českej extraligy
- 17:30 Vítkovice Ridera – Energie Karlovy Vary, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 Dynamo Pardubice – Škoda Plzeň, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec – Olomouc, 7. kolo českej extraligy
- 18:00 Kometa Brno – Mladá Boleslav, 7. kolo českej extraligy
Hokej – ženy
- 15:00 Slovensko - Francúzsko, Turnaj štyroch krajín
- 18:30 Maďarsko - Japonsko, Turnaj štyroch krajín
Krasokorčuľovanie
- 18:30 muži – voľné jazdy /Drnzik?/, ISU Junior Grand Prix /účasť SR/
Cyklistika
- 09:00 ženy do 23 rokov – cestné preteky, ME /účasť SR/
- 13:30 muži do 23 rokov – cestné preteky, ME /účasť SR/
Strelectvo
- 08:00 skeet – kvalifikácia mix tímov, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
- 14:45 skeet – finále mix tímy juniori, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
- 16:15 skeet – finále mix tímy, ME v brokových zbraniach /účasť SR/
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
TV program: piatok, 2. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.