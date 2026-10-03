Red Bull sa dočkal prvej pole position v sezóne. Kvalifikácia nevyšla Mercedesu

Formula 1 - Veľká cena Bahrajnu 2026
Kvalifikácia - výsledky:
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
1:35,130 min
2.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,298 s
3.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 0,428 s
4.
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
+ 0,501 s
5.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,536 s
6.
Lando Norris
McLaren
+ 0,627 s
7.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,632 s
8.
George Russell
Mercedes
+ 0,741 s
9.
Pierre Gasly
Alpine
+ 2,080 s
10.
Gabriel Bortoleto
Audi
+ 2,543 s
Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii.
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Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe.
Verstappen zajazdil najrýchlejší čas a prekonal Lewisa Hamiltona z Ferrari o 0,298 sekundy, na treťom mieste skončil s odstupom ďalších 0,130 sekundy Verstappenov tímový kolega z Red Bullu Isack Hadjar.
Za očakávaniami zaostali monoposty Mercedesu, Antonelli skončili štvrtý, Russell až ôsmy.
Pôvodne tretí Hadjar však klesne na štarte kvôli penalizácii za nasadenie novej pohonnej jednotky o päť miest.
V Sepangu sa preteká prvýkrát od roku 2017. Podujatie si však ponechalo názov Veľká cena Bahrajnu a priamo na mieste ho organizačne zabezpečuje práve bahrajnský personál.