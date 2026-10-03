    Red Bull sa dočkal prvej pole position v sezóne. Kvalifikácia nevyšla Mercedesu

    Max Verstappen
    Max Verstappen (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|3. okt 2026 o 11:13
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    Z prvého miesta vyštartuje Verstappen.

    Formula 1 - Veľká cena Bahrajnu 2026

    Kvalifikácia - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:35,130 min

    2.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,298 s

    3.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 0,428 s

    4.

    ITA

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 0,501 s

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,536 s

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 0,627 s

    7.

    AUS

    Oscar Piastri 

    McLaren

    + 0,632 s

    8.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,741 s

    9.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    + 2,080 s

    10.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    + 2,543 s

    Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii.

    Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe.

    Verstappen zajazdil najrýchlejší čas a prekonal Lewisa Hamiltona z Ferrari o 0,298 sekundy, na treťom mieste skončil s odstupom ďalších 0,130 sekundy Verstappenov tímový kolega z Red Bullu Isack Hadjar.

    Za očakávaniami zaostali monoposty Mercedesu, Antonelli skončili štvrtý, Russell až ôsmy.

    Pôvodne tretí Hadjar však klesne na štarte kvôli penalizácii za nasadenie novej pohonnej jednotky o päť miest.

    V Sepangu sa preteká prvýkrát od roku 2017. Podujatie si však ponechalo názov Veľká cena Bahrajnu a priamo na mieste ho organizačne zabezpečuje práve bahrajnský personál.

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    Max Verstappen
    Max Verstappen
    Red Bull sa dočkal prvej pole position v sezóne. Kvalifikácia nevyšla Mercedesu
    dnes 11:13
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    Domov»Formula 1»Red Bull sa dočkal prvej pole position v sezóne. Kvalifikácia nevyšla Mercedesu