Favoriti čelia v Slovnaft Cupe klubom z nižších súťaží. Športový program na dnes (24. september)

24. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 24. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 24. september

Futbal

  • 15:30 FK Spartak Dubnica nad Váhom – AS Trenčín, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 15:30 1. MFK Kežmarok – MFK Ružomberok, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 15:30 FK Beluša – FC Spartak Trnava, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 15:30 TJ Sokol Zubrohlava – MŠK Žilina, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 15:30 FK Podkonice – FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:00 ŠK 1923 Gabčíkovo – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 3. kolo Slovnaft Cupu

  • 18:45 PAOK Solún – Maccabi Tel Aviv, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 FC Midtjylland – Sturm Graz, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 OGC Nice – AS Rím, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Malmö FF – Ludogorec Razgrad, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 SC Freiburg – FC Bazilej, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Dinamo Záhreb – Fenerbahce Istanbul, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 21:00 Crvena Zvezda Belehrad – Celtic Glasgow, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 SC Braga – Feyenoord Rotterdam, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Real Betis – Nottingham Forest, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy

  • 19:00 Slovensko - Česko, turnaj 1. kola kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

  • 19:00 Getafe CF – Deportivo Alavés, 6. kolo La Ligy
  • 21:30 Real Sociedad – RCD Mallorca, 6. kolo La Ligy
  • 21:30 Atlético Madrid – Rayo Vallecano, 6. kolo La Ligy

Hokej

  • 17:30 HK Gladiators Trnava – HC Topoľčany, 4. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica – MHA Martin, 4. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC Nové Zámky – HK TAM Levice, 4. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Skalica, 4. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK Detva, 4. kolo TIPOS SHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
  • Turnaj WTA v Pekingu

Cyklistika

Basketbal

  • 18:00 KK Cibona Záhreb – BC Prievidza, kvalifikácia Európskeho pohára FIBA

Hádzaná

  • 17:00 HC DAC Dunajská Streda – MŠK Iuventa Michalovce, 3. kolo MOL ligy
  • 18:00 Sokol Poruba – DHK Baník Most, 3. kolo MOL ligy
  • 19:00 DHC Plzeň – HK Slovan Duslo Šaľa, 3. kolo MOL ligy

Volejbal

  • 9:30 Taliansko - Belgicko, osemfinále MS vo volejbale mužov
  • 14:00 Poľsko - Turecko, osemfinále MS vo volejbale mužov

Športové lezenie

  • 9:00 Ženy speed kvalifikácia, MS v Soule
  • 13:00 Ženy speed finále, MS v Soule

Paralympijské

  • 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/

Veslovanie

  • 4:05 MS v Šanghaji

TV program: Streda 24. september
Ostatné športy

