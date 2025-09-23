Favoriti čelia v Slovnaft Cupe klubom z nižších súťaží. Športový program na dnes (24. september)

Športový program na stredu, 24. september
Futbal
- 15:30 FK Spartak Dubnica nad Váhom – AS Trenčín, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 15:30 1. MFK Kežmarok – MFK Ružomberok, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 15:30 FK Beluša – FC Spartak Trnava, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 15:30 TJ Sokol Zubrohlava – MŠK Žilina, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 15:30 FK Podkonice – FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:00 ŠK 1923 Gabčíkovo – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 18:45 PAOK Solún – Maccabi Tel Aviv, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 FC Midtjylland – Sturm Graz, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 OGC Nice – AS Rím, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Malmö FF – Ludogorec Razgrad, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 SC Freiburg – FC Bazilej, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Dinamo Záhreb – Fenerbahce Istanbul, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Crvena Zvezda Belehrad – Celtic Glasgow, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 SC Braga – Feyenoord Rotterdam, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Real Betis – Nottingham Forest, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 19:00 Slovensko - Česko, turnaj 1. kola kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
- 19:00 Getafe CF – Deportivo Alavés, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Real Sociedad – RCD Mallorca, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Atlético Madrid – Rayo Vallecano, 6. kolo La Ligy
Hokej
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HC Topoľčany, 4. kolo TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica – MHA Martin, 4. kolo TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Nové Zámky – HK TAM Levice, 4. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HK Skalica, 4. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK Detva, 4. kolo TIPOS SHL
Tenis
- Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
- Turnaj WTA v Pekingu
Cyklistika
- 12:30 Tímová časovka mix (41,8 km) na MS v cyklistike 2025
Basketbal
- 18:00 KK Cibona Záhreb – BC Prievidza, kvalifikácia Európskeho pohára FIBA
Hádzaná
- 17:00 HC DAC Dunajská Streda – MŠK Iuventa Michalovce, 3. kolo MOL ligy
- 18:00 Sokol Poruba – DHK Baník Most, 3. kolo MOL ligy
- 19:00 DHC Plzeň – HK Slovan Duslo Šaľa, 3. kolo MOL ligy
Volejbal
- 9:30 Taliansko - Belgicko, osemfinále MS vo volejbale mužov
- 14:00 Poľsko - Turecko, osemfinále MS vo volejbale mužov
Športové lezenie
- 9:00 Ženy speed kvalifikácia, MS v Soule
- 13:00 Ženy speed finále, MS v Soule
Paralympijské
- 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/
Veslovanie
- 4:05 MS v Šanghaji