Macko opúšťa Toronto a mieri na farmu. Doplatil na uzdravenie konkurenta

Tím zámorskej MLB Toronto Blue Jays presunul slovenského bejzbalistu Adama Macka do farmárskeho tímu Buffalo Bisons.
K zmene v kádri došlo ešte v utorok, pričom 25-ročného Slováka nahradil v hlavnom tíme uzdravený Dylan Cease. Fanúšikovia a ani tréner John Schneider však nepochybujú, že sa vráti.
Farma je súčasťou Triple-A súťaže, ktorá je prvou pod hlavnou MLB. Macko absolvoval debut v hlavnom tíme v noci na utorok 19. mája na štadióne slávneho New Yorku Yankees. O pár dni neskôr si pripísal aj premiérový triumf proti tomu istému súperovi.
V drese minuloročného finalistu súťaže sa odvtedy predstavil 12-krát a na konci mája bol v stretnutí s Baltimore Orioles aj prvým nadhazovačom tímu. Pri situácii so zraneniami a absenciami sa Macko vyformoval na istotu na svojej pozícii.
Aj preto ide podľa fanúšikovských stránok Blue Jays skôr o ekonomické rozhodnutie. Napriek tomu, že priaznivci mali na presun do nižšej Triple-A aj iných adeptov, je zrejme len otázkou času, kedy sa Macko opäť vráti. Myslí si to aj tréner Schneider.
„Zachoval sa ako profesionál. Uvedomuje si, že sa sem s najväčšou pravdepodobnosťou niekedy vráti,“ povedal 46-ročný kouč pre zámorské médiá na adresu prvého Slováka v MLB v ére samostatnosti.
Cease bol 15 dní na listine zranených, do kádra sa vrátil duelmi proti Phillies. Blue Jays prehrali dve z troch stretnutí v sérii s týmto súperom a v tabuľke im s bilanciou 33-36 patrí 8. miesto.
Macko si musel na svoju šancu v MLB počkať takmer sedem rokov od momentu, keď si ho v siedmom kole draftu 2019 vybrali Seattle Mariners. Počas tohto obdobia si prešiel rôznymi nižšími súťažami a absolvoval aj výmenu práve do Toronta.
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