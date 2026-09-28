Francúzi utíšili Brusel gólom v posledných minútach, Taliani deklasovali Turkov

Francúzski futbaloví reprezentanti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v 1. skupine A-divízie Ligy národov.
V Belgicku zvíťazili zverenci Zinedina Zidana 1:0 vďaka gólu Michaela Oliseho z 88. minúty.
Prvé tri body si pripísali Taliani, ktorí v druhom dueli 1. skupiny pod vedením staronového trénera Roberta Manciniho zvíťazili v Turecku 4:1.
Francúzi nastúpili v Bruseli bez svojho kapitána Kyliana Mbappeho, ktorý utrpel v dueli v Turecku zranenie ľavého kolena a v tomto asociačnom termíne už do hry nezasiahne.
Hostia mohli otvoriť skóre v 12. minúte, Desire Doue však po skvelej individuálnej akcii trafil brvno. Belgičania to v prvom polčase skúšali najmä únikmi po krídlach, no francúzska obrana bola pri centroch do šestnástky pozorná.
V 53. minúte po strele Lucasa Da Cunhu domácich druhýkrát zachránila bránková konštrukcia. Najväčšiu šancu Belgicka nepremenil
Dodi Lukebakio, pri jeho strele sa v 73. minúte vyznamenal Mike Maignan. V závere udreli Francúzi, v 88. minúte po sóle z vlastnej polovice rozhodol Olise.
Taliansko dominovalo už od úvodu
Taliani začali v tureckej Burse aktívne s cieľom napraviť si chuť po domácej prehre 0:2 s Belgickom. Už v 9. minúte sa ujali vedenia zásluhou obrancu Alessandra Bastoniho, ktorý sa presadil po rohovom kope strelou pod brvno.
V 22. minúte po ukážkovej kombinácii zvýšil vedenie hostí Davide Frattesi. O päť minút neskôr zasadil Turkom ďalší úder Michael Kayode.
Na začiatku druhého polčasu domáci znížili vďaka Barisovi Yilmazovi, no o tri minúty na to zabezpečil Talianom opäť trojgólový náskok Pio Esposito.
Prvýkrát nastúpili v základnej jedenástke talianskeho národného tímu bratia Pio i Sebastiano Espositovci. Pre 24-ročného Sebastiana to bol reprezentačný debut.
„Squadra azzurra" mala naposledy v základe dvoch bratov ešte v roku 1915, keď Aldo a Luigi Ceveniniovci prispeli gólmi k víťazstvu 3:1 nad Švajčiarskom, pripomenula agentúra AP.
Gruzínski reprezentanti remizovali v 2. skupine B-divízie s Ukrajinou 0:0. Na rozmočenom trávniku v Tbilisi videli diváci málo šancí, strelu bývalého stredopoliara Slovana Bratislava Giorgiho Čakvetadzeho zneškodnil brankár hostí Anatolij Trubin.
Gruzínci získali prvý bod, Ukrajinci majú na konte štyri rovnako ako Severní Íri, ktorí remizovali s Maďarskom 0:0.
Švédi trónia so šiestimi bodmi na čele tabuľky 4. skupiny B-divízie. Vďaka gólom Yasina Ayariho a Viktora Gyökeresa v druhom polčase zdolali v Štokholme Poľsko 3:1.
Čiernej Hore pomohla aj bývalá hviezda DAC
Bosna a Hercegovina uspela na pôde Rumunska 4:2. Už v prvom polčase sa do streleckej listiny zapísali Armin Gigovič, Tarik Muharemovič a Haris Tabakovič, po zmene strán zvýšil Ermin Marmič.
Hráči Čiernej Hory triumfovali v 2. skupine C-divízie v Arménsku 3:2 a so šiestimi bodmi sú na čele tabuľky. Víťazný gól Balkáncov vsietil v 89. minúte striedajúci Aleksa Latkovič. O druhý presný zásah sa v 38. minúte postaral Nikola Krstovič, bývalý útočník DAC Dunajská Streda.
Lotyši v ďalšom zápase 2. skupiny remizovali s Cyprom 0:0. Duel v Rige pískal ako hlavný slovenský rozhodca Michal Očenáš, na čiarach mu asistovali jeho krajania Ivan Jekkel a Tobiáš Pacák.
Liga národov 2026/2027 - 2. kolo:
A-divízia - 1. skupina:
Belgicko - Francúzsko 0:1 (0:0)
Gól: 88. Olise
Turecko - Taliansko 1:4 (0:3)
Góly: 47. Yilmaz - 9. Bastoni, 22. Frattesi, 27. Kayode, 50. P. Esposito
B-divízia - 2. skupina:
Gruzínsko - Ukrajina 0:0
Severné Írsko - Maďarsko 0:0
B-divízia - 4. skupina:
Rumunsko - Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Góly: 28. Birligea, 62. Cicaldau - 12. Gigovič, 19. Muharemovič, 40. Tabakovič, 55. Mahmič
Švédsko - Poľsko 3:1 (1:1)
Góly: 9. Nygren, 64. Ayari, 72. Gyökeres - 43. Szymanski
C-divízia - 2. skupina:
Arménsko - Čierna Hora 2:3 (1:2)
Góly: 34. Serobjan, 65. Sperstjan - 20. Pilojan (vlastný), 38. Krstovič, 89. Latkovič