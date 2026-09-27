Liga národov pokračuje ďalšími šlágrami. Športový program na dnes (28. september)

Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 28. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 28. septembra

Futbal

  • 12:25 Japonsko - Venezuela, medzištátny prípravný zápas
  • 13:00 Kórejská republika - Uruguaj, medzištátny prípravný zápas

  • 16:00 Grécko - Slovensko, Ježek Cup hráčov do 18 rokov

  • 17:00 MŠK Žilina B - FK Humenné, 10. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 Slovensko – Poľsko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov

  • 18:00 Arménsko - Čierna Hora, C-divízia - 2. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 18:00 Lotyšsko - Cyprus, C-divízia - 2. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 18:00 Gruzínsko - Ukrajina, B-divízia - 2. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Belgicko - Francúzsko, A-divízia - 1. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Turecko - Taliansko, A-divízia - 1. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Severné Írsko - Maďarsko, B-divízia - 2. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Rumunsko - Bosna a Hercegovina, B-divízia - 4. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Švédsko - Poľsko, B-divízia - 4. skupina, Liga národov 2026/2027

Hokej

  • 16:00 Sparta Praha – Energie Karlovy Vary, 5. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou
TV program: pondelok, 28. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Zinedine Zidane.
    Zinedine Zidane.
    Liga národov pokračuje ďalšími šlágrami. Športový program na dnes (28. september)
    dnes 00:00
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