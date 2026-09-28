'Malá' Nitra, Prešov v kóme, čo by robil Slovan v Česku? (Hokejový BOSS)

Trvalo to štyri kolá a v Tipsport lige už každý pozná pocit prehry. Posledným mohykánom boli hokejisti Žiliny, ktorí padli na ľade majstrovskej Nitry.
Corgoni však v úvode sezóny pripomínajú tím, ktorí ešte má opicové dozvuky z majstrovských osláv.
Nitra je totiž so štyrmi prehrami až na 10. mieste. Slovan je zas prvý, ale chce odísť do Česka. Aj tieto témy rezonovali v najnovšom dieli podcastu Hokejový BOSS.
Keď sme spomínali zlý úvod Nitry. Majster má stále o 4 body viac ako Prešov. Koňare majú skóre 9:22 a na bodový zisk len čakajú. Dokedy?
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Ten tím je taký, nijaký. Bez identity. Čo chcú hrať,?“ zamyslel sa Boris Valábik.
„V najbližšom kole majú Michalovce. Takisto tím, ktorý má slabý úvod, dávali sme ich na spodok tabuľky. Ak nezabodujú, alebo inak, ak nevyhrajú, potom reálne hrozí úvod 11 zápasov – 11 prehier. A to asi nikto nechce,“ konštatoval Ondro Rusnák.
Následná debata priniesla ďalšie pikantné, horúce a insidové debaty, o ktoré sa postarali Boris, Ondro a rovnako tak moderátor Stano Benčat.
Na čo sa môžete tešiť v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Čo hľadať za problémami Prešova?
- Ako hodnotia chalani skladbu kádra koňarov?
- Prečo má problémy aj majstrovská Nitra?
- Aké najväčšie diery má káder majstra?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Ktorý hráč so skvelým životopisom hrá v Trenčíne?
- Mal platiť víťazný gól Slovana v Košiciach?
- Čo by ukázali belasí v českej lige?
- Ako by vyzeral návrh česko-slovenskej ligy?
- Pochoval by odchod Slovana domácu ligu?
Odpoveď nielen na tieto otázky nájdete v najnovšom vydaní relácie Hokejový BOSS.