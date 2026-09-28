Kazachstan prinesie inú filozofiu. Slováci pôjdu proti systému, Weiss avizuje zmeny

Tréner Vladimír Weiss st. verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu a v utorňajšom zápase proti Kazachstanu (20.45 h) si pripíšu ďalšie tri body do tabuľky 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Pre skúseného kormidelníka pôjde o špeciálny zápas, keďže v Kazachstane pôsobil v rokoch 2012 - 2015 a dianie v tamojšom futbale naďalej sleduje.
„Medzi Moldavskom a Kazachstanom je rozdiel, je tam iná filozofia,“ poznamenal Weiss s odkazom na sobotňajšie víťazstvo nad Moldavskom 2:0.
Slováci v Prešove úspešne vstúpili do Ligy národov, v ktorej majú jednoznačný cieľ postúpiť do kvalitnejšej B-divízie.
VIDEO: Weiss pred zápasom s Kazachstanom
„Moldavci viac bránili v systéme 5-3-2, Kazachovia hrajú 4-3-3 s tromi ofenzívnymi hráčmi. Uvidíme, koho tréner vytiahne a či to bude také, ako na Faerských ostrovoch (remíza 1:1, pozn.) Možno spraví nejaké zmeny, no zmeny spravíme aj my. Možno pôjdeme systém proti systému.
Verím v našu kvalitu a najmä v koncentráciu. Prvých dvadsať minút proti Moldavsku sme neboli koncentrovaní a dovolili sme im dve nebezpečné situácie. Ťažko by sa nám to potom otáčalo. Našťastie sme dali góly zo štandardnej situácii a z penalty po fantastickej akcii Lukáša Haraslína.
Mám rešpekt ku každému súperovi, obzvlášť ku Kazachstanu. Poznám ich a viem, že všetci radi reprezentujú svoju krajinu a idú na doraz - či je to Islambek Kuat alebo Bauyrzhan Islamchan. To, čo tréner povie, je pre nich Sväté písmo. Oddanosť reprezentácii je pre nich veľká,“ uviedol Weiss.
Kvalitu je potrebné potvrdiť aj odvahou v útoku
Počas prebiehajúceho asociačného termínu sa jeho zverenci pripravovali v popradskom NTC a súčasťou tímu boli aj mladíci Leo Sauer a Hugo Pavek.
Tí však do zápasu s Moldavskom nezasiahli, naopak, Weiss ich uvoľnil pre slovenskú „dvadsaťjednotku,“ ktorá napokon prehrala s Írskom 0:2. Obaja sa už vrátili späť k A-mužstvu. Podobný prípad bol aj Nino Marcelli, ktorý však zostal s tímom SR „21“.
Žiadny z hráčov, ktorí nastúpili proti Moldavsku nehlásil zdravotné problémy a všetci by mali byť k dispozícii. Výnimkou nebude ani obranca Dávid Hancko, ktorému pribudli štyri stehy na píšťale.
Dominik Greif vychytal čisté konto proti Moldavsku, no deň pred zápasom proti Kazachstanu bolo otázne, kto nastúpi medzi tri žrde.
„Máme štyroch výborných brankárov, v tom nie je problém. Ťažšie však dávame góly. Zatiaľ sme v každom zápase, odkedy som pri tíme, dali dva góly. Sme favorit zápasu a musíme potvrdiť hráčsku kvalitu aj odvahou v útoku. Naši hráči hrajú v iných kluboch než hráči súpera,“ poznamenal Weiss.
Ku kazašskému futbalu má veľký rešpekt: „Kajrat má tri akadémie svetovej špičky. Robia futbal poctivo a vracia sa im to. Keď som tam prišiel, mali futbal v plienkach, dnes majú niekoľko naozaj kvalitných tímov, s ktorými by naše mužstvá mali problém.
Futbalová kvalita je v top ligách. My v nich máme hráčov a to musí byť rozdiel. Keď sme pokojní a dôslední, tak sme veľmi silné mužstvo. Ak poľavíme, stať sa môže hocičo,“ povedal Weiss.
Na Kazachstan má príjemné spomienky
Rovnako, ako proti Moldavsku, aj proti Kazachstanu budú Slováci v pozícii favorita.
„Podstatný bude výkon našich hráčov. Verím, že diváci nám dajú energiu. Máme kvalitu na to, aby sme zvíťazili, no je to futbal a stať sa môže všeličo. Pôjdeme s odhodlaním rovnako ako proti Moldavsku. Je to zápas, na ktorý sa teším aj z osobných dôvodov.
Mám príjemné spomienky na Kazachstan. Je tam viacero hráčov, ktorých som takpovediac vychoval ako Kuat, Islamchan či Nuraly Alip, ktorý bol vtedy ešte decko a vytiahli ho z akadámie. Teším sa na nich. Je to kvalitné mužstvo, no ja verím, že my máme lepšie,“ uviedol Weiss.
Reprezentanti Kazachstanu remizovali v prvom zápase 3. skupiny C-divízie na Faerských ostrovoch 1:1. „Výkon na umelej tráve veľmi klame. Videl som Kazachstan v júni v Maďarsku ešte pod predošlým trénerom. Ak by nedostali červenú kartu, mohli zvíťaziť,“ pripomenul Weiss.
Slovensko a Kazachstan sa doteraz stretli dvakrát. Oba zápasy Ligy národov z júna 2022 sa skončili víťazstvami kazašského tímu - 1:0, 2:1.
V druhom dostal stredopoliar Ondrej Duda červenú kartu, no k tejto spomienke sa príliš nevracia.
V Košickej futbalovej aréne chce tímu pomôcť k trom bodom dôležitým pre zotrvanie na prvom mieste tabuľky.
VIDEO: Duda pred zápasom s Kazachstanom
„Už v tom dvojzápase spomínali, že majú kvalitnú generáciu. Vtedy sme ich nemali až tak prečítaných ako teraz. Sú skúsenejší než Moldavci a myslím si, že to bude úplne iný zápas. Musíme využiť výhodu domáceho prostredia. Kvalita je na našej strane a musíme ju potvrdiť,“ konštatoval Duda.