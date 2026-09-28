Rusko odmietol, vo Švédsku bol žiadaný. Regenda chce späť do NHL a podľa toho aj hrá

Keď Pavol Regenda pôsobil ako junior vo Švédsku, počas dvoch sezón nazbieral 10 a 28 bodov.
Teraz sa na sever Európy vrátil. Medzitým odohral 43 zápasov v NHL, štyrikrát reprezentoval Slovensko na MS a dvakrát na zimnej olympiáde, z ktorých si odniesol bronz a štvrté miesto.
V úvodných dvoch zápasoch v SHL strelil hetrik a pripísal si aj dve asistencie. Regenda otvára sumár najlepších Slovákov pôsobiacich v zahraničí.
Medzi najlepšiu päticu sa zo švédskej ligy dostal aj Marián Studenič, v Česku sa darilo Liborovi Hudáčkovi a Markovi Daňovi a vo výbornej forme ukončil prípravu v NHL Juraj Slafkovský.
Pavol Regenda, HV71
Pavol Regenda do poslednej chvíle čakal, či dostane ponuku z NHL. Nestalo sa a po štyroch rokoch v zámorí, ktoré strávil prevažne v AHL, sa rozhodol vrátiť do Európy.
Do švédskej SHL však neodišiel s tým, že by sa vzdal návratu do NHL. Práve naopak. Jedna z najkvalitnejších európskych súťaží je pod drobnohľadom zámorských skautov a Regenda ju vníma ako cestu, ktorá mu môže pomôcť dostať sa späť.
Ponuky pritom mal aj z iných krajín. Vo Švédsku sa oňho zaujímali Rögle, Brynäs či Djurgården, možnosti mal aj vo Švajčiarsku a v ruskej KHL.
„Hovoril som s niekoľkými ďalšími klubmi SHL. Boli aj možnosti vo Švajčiarsku a KHL, ale vzhľadom na situáciu som do Ruska nechcel ísť. Mal som pocit, že toto je lepšia cesta, ak sa chcem pokúsiť vrátiť do NHL,“ povedal pre švédsky Expressen.
Vybral si HV71, teda mužstvo, ktoré sa v minulej sezóne trápilo v boji o záchranu. Aj preto môže Regenda dostať výraznú úlohu a veľa času na ľade vrátane presiloviek.
„Vedel som, že tím to mal ťažké. Lákalo ma prísť sem, stať sa súčasťou mužstva a pokúsiť sa ho posunúť smerom k play-off.“
Prvé zápasy naznačili, že toto spojenie môže fungovať. Pri premiére proti Skellefteå odohral 18 minút a 40 sekúnd, zaznamenal tri hity a asistenciu. Mužstvo z mesta Jönköping zdolalo úradujúceho švédskeho majstra 4:3 po predĺžení.
Ešte výraznejší výkon predviedol v druhom stretnutí. Na ľade strávil niečo vyše 15 minút, no za ten čas strelil hetrik a pridal asistenciu.
VIDEO: Regenda strelil v druhom zápase v SHL hetrik
Po dvoch zápasoch tak má na konte päť bodov za tri góly a dve asistencie.
Ak chce Regenda švédske pôsobenie využiť ako odrazový mostík späť do NHL, lepší začiatok si mohol predstaviť len ťažko.
Libor Hudáček a Marko Daňo, Oceláři Třinec
Ešte výraznejší individuálny výkon než Regenda predviedol Libor Hudáček. Slovenský útočník sa piatimi bodmi podieľal na vysokej výhre Třinca 8:2 v derby proti Vítkoviciam.
Hudáček zaznamenal v prvej tretine dve asistencie, v tretej pridal ďalšie dve gólové prihrávky a napokon aj vlastný presný zásah. Päť bodov pritom stihol za necelých 14 a pol minúty na ľade.
Výrazne mu sekundoval Marko Daňo. Už v 8. minúte vyrovnal na 1:1 a odštartoval obrat Oceliarov. Třinec po inkasovanom góle skóroval trikrát v priebehu štyroch minút a postupne odskočil až na 5:1.
Daňo k gólu pridal tri asistencie a štyri body zaznamenal aj obranca Filip Pyrochta. Druhý útok Třinca v zložení Daňo – Hudáček – Kubiesa nazbieral dohromady až 12 bodov.
Pre Daňa mal zásah ešte jeden význam. Bol jeho stým gólom v českej extralige v drese Třinca. Stal sa desiatym hráčom v histórii Oceliarov, ktorý túto métu dosiahol.
VIDEO: Zostrih zápasu Třinec - Vítkovice
Třinec využil proti Vítkoviciam až päť presilových hier a výbornú formu potvrdil aj v nedeľu víťazstvom 3:1 v Liberci.
Po piatich kolách má plný počet 15 bodov, skóre 22:10 a ako jediný tím českej extraligy ešte nestratil ani bod.
Hudáček má po piatich zápasoch sedem bodov za gól a šesť asistencií a aktuálne je druhým najproduktívnejším hráčom súťaže. Daňo má bilanciu 1+4, pričom štyri z piatich bodov získal práve počas vydareného derby.
Marián Studenič, Färjestad BK
Lepšie čísla ako v minulej sezóne by chcel v novom ročníku dosiahnuť aj Marián Studenič. Vo Färjestade začal svoju štvrtú sezónu a úvod naznačuje, že by mohla byť jeho individuálne najúspešnejšia.
V uplynulom týždni nastúpil na tri zápasy a zaznamenal bilanciu 1+3. Vo štvrtok asistoval pri víťaznom góle pri výhre 2:1 nad Rögle, ešte výraznejšie sa presadil v sobotu proti nováčikovi z Björklövenu.
Färjestad vyhral 5:0 a Studenič sa podieľal na troch góloch. Útočník prvej formácie dvakrát asistoval už počas expresného úvodu, po ktorom jeho tím v 10. minúte viedol 3:0.
Svoj výkon zavŕšil v tretej tretine. V oslabení strelil premiérový gól v sezóne a uzavrel skóre zápasu na 5:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Björklöven - Färjestad (gól Studeniča od 10:17)
Pri jednom z gólov Färjestadu si zároveň pripísal premiérovú asistenciu vo švédskej lige aj slovenský útočník Sebastián Čederle.
Studenič má po štyroch kolách na konte päť bodov a patrí medzi najproduktívnejších hráčov mužstva. Darí sa aj Färjestadu, ktorý nazbieral desať bodov a drží sa na 2. mieste ligovej tabuľky.
Juraj Slafkovský, Montreal Canadiens
Do sumáru sa opäť dostal aj Juraj Slafkovský, ktorý zakončil prípravu na novú sezónu vo veľkom štýle.
V poslednom prípravnom zápase Montrealu nastúpil v druhom útoku vedľa Phillipa Danaulta a Alexa Newhooka. Jeho zvyčajní spoluhráči Oliver Kapanen a Ivan Demidov v zostave neboli.
Pri výhre 4:2 nad Ottawou strelil Slafkovský víťazný gól a pridal dve asistencie. Najskôr v presilovke prihral na vyrovnávajúci zásah Noaha Dobsona, v tretej tretine poslal Canadiens do vedenia 3:2 a neskôr pripravil gól pre Danaulta.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského do siete Ottawy
„Myslím si, že sme dobre pripravení. Počas prípravy sme odohrali dobré zápasy. Ak dáme do našej hry všetko, čo sme si povedali, budeme sa sústrediť na detaily a systém, máme dobrú šancu víťaziť,“ povedal Slafkovský.
Montreal otvorí novú sezónu v noci na stredu zápasom v Toronte. Pre slovenského útočníka pôjde už o piatu sezónu v NHL. V minulom ročníku odohral všetkých 82 zápasov a vytvoril si kariérne maximá v góloch, asistenciách aj bodoch – nazbieral 73 bodov za 30 gólov a 43 asistencií.
Ambície Canadiens sú po minuloročnom postupe do finále Východnej konferencie vyššie.
„Nová sezóna je tu a myslím si, že do nej všetci ideme s rovnakým cieľom. Chceme urobiť ďalší krok – a keďže sme naposledy hrali finále Východnej konferencie, tak je teraz ďalším krokom dostať sa do finále Stanley Cupu.
Na to sa budeme sústrediť. Chceme byť ešte lepší ako v minulej sezóne. Už tu v kempe vidieť, že chlapci sa cítia pohodlne.
Všetci v lete naozaj tvrdo makali, všetci sa zlepšili a veľmi rád vidím, že sa všetci chcú rozvíjať a že tlačíme jeden druhého,“ dodal.