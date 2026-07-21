Spartak Trnava v predkole Konferenčnej ligy a 17. etapa Tour. Športový program na dnes (22. júl)

Športový program na stredu, 22. júla
Futbal
- 12:30 Predsezónna TK MFK Skalica
- 13:00 Predsezónna TK MFK Zemplín Michalovce
- 13:00 TK MŠK Žilina pred 2. predkolom Konferenčnej ligy proti GKS Katowice
- 14:00 TK DAC Dunajská Streda pred Konferenčnou ligou a štartom Niké ligy
- 14:00 Predsezónna TK KFC Komárno
- 19:00 Omonia Nikózia – Kajrat Almaty, 2. predkolo Ligy majstrov
- 19:30 Levski Sofia – Universitatea Craiova, 2. predkolo Ligy majstrov
- 21:00 KF Egnatia – NK Celje, 2. predkolo Ligy majstrov
- 18:00 Neftči Baku – Dinamo Minsk, 2. predkolo Konferenčnej ligy
- 19:00 Bohemians Dublin – FC Ballkani, 2. predkolo Konferenčnej ligy
- 19:45 Istanbul Basaksehir – Inter Turku, 2. predkolo Konferenčnej ligy
- 20:00 Vardar Skopje – Riga FC, 2. predkolo Konferenčnej ligy
- 20:30 Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia, 2. predkolo Konferenčnej ligy /Trnava/
- 21:00 Železničar Pančevo – SC Braga, 2. predkolo Konferenčnej ligy
Cyklistika
- 13:35 17. etapa: Chambéry – Voiron (174,7 km), Tour de France 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe (ČR)
- Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
- Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
- Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)
Šerm
- 04:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/
Športové lezenie
- 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/
Strelectvo
- 11:30 Svetový pohár v Chang-čou (Čína) — vzduchová puška mužov, finále /účasť SR/
Vodný slalom
- 17:00 MS v Oklahoma City (USA) — C1 muži kvalifikácia, C1 ženy kvalifikácia, C1 muži hliadky finále, C1 ženy hliadky finále /účasť SR/
TV program: streda, 22. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.