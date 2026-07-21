Spartak Trnava v predkole Konferenčnej ligy a 17. etapa Tour. Športový program na dnes (22. júl)

Na snímke radosť hráčov Trnavy.
Na snímke radosť hráčov Trnavy. (Autor: TASR)
Sportnet|22. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 22. júla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 22. júla

Futbal

  • 12:30 Predsezónna TK MFK Skalica
  • 13:00 Predsezónna TK MFK Zemplín Michalovce
  • 13:00 TK MŠK Žilina pred 2. predkolom Konferenčnej ligy proti GKS Katowice
  • 14:00 TK DAC Dunajská Streda pred Konferenčnou ligou a štartom Niké ligy
  • 14:00 Predsezónna TK KFC Komárno

  • 19:00 Omonia Nikózia – Kajrat Almaty, 2. predkolo Ligy majstrov
  • 19:30 Levski Sofia – Universitatea Craiova, 2. predkolo Ligy majstrov
  • 21:00 KF Egnatia – NK Celje, 2. predkolo Ligy majstrov

  • 18:00 Neftči Baku – Dinamo Minsk, 2. predkolo Konferenčnej ligy
  • 19:00 Bohemians Dublin – FC Ballkani, 2. predkolo Konferenčnej ligy
  • 19:45 Istanbul Basaksehir – Inter Turku, 2. predkolo Konferenčnej ligy
  • 20:00 Vardar Skopje – Riga FC, 2. predkolo Konferenčnej ligy
  • 20:30 Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia, 2. predkolo Konferenčnej ligy /Trnava/
  • 21:00 Železničar Pančevo – SC Braga, 2. predkolo Konferenčnej ligy

Cyklistika

Tenis

  • Turnaj WTA v Prahe (ČR)
  • Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
  • Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
  • Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)

Šerm

  • 04:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/

Športové lezenie

  • 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/

Strelectvo

  • 11:30 Svetový pohár v Chang-čou (Čína) — vzduchová puška mužov, finále /účasť SR/

Vodný slalom

  • 17:00 MS v Oklahoma City (USA) — C1 muži kvalifikácia, C1 ženy kvalifikácia, C1 muži hliadky finále, C1 ženy hliadky finále /účasť SR/
TV program: streda, 22. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Na snímke radosť hráčov Trnavy.
    Na snímke radosť hráčov Trnavy.
    Spartak Trnava v predkole Konferenčnej ligy a 17. etapa Tour. Športový program na dnes (22. júl)
    dnes 00:00
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