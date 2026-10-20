Bayern proti Arsenalu a Komárno pod novým trénerom. Športový program na dnes (21. október)

Športový program na stredu, 21. októbra
Futbal
- 17:30 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – KFC Komárno, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 18:45 Como 1907 - Manchester United, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Lille OSC - Galatasaray Istanbul, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Aston Villa - Viking Stavanger, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Club Bruggy - RC Lens, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Bayern Mníchov - FC Arsenal, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Inter Miláno - Šachtar Doneck, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Real Madrid - RB Lipsko, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Real Betis - Feyenoord Rotterdam, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Sporting Lisabon - LASK Linz, 3. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 20:00 Levante UD - Athletic Bilbao, dohrávka 6. kola La Ligy
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Colorado Avalanche, NHL
- 1:00 New York Islanders - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Boston Bruins, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild, NHL
- 3:40 Seattle Kraken - Detroit Red Wings, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:30 Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning, NHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HC MUŠLA Topoľčany, 11. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Levice - HC Nové Zámky, 11. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK '95 Považská Bystrica, 11. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom - Rytieri Martin, 11. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava - HK Skalica, predohrávku 42. kola Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Basketbal
- 1:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers, NBA
- 3:30 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder, NBA
- 18:00 MBK Ružomberok - Basket Namur Capitale, L-skupina - ženy - EuroCup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Piešťanské Čajky - Young Angels Košice, ženy - predohrávka 18. kola Tipos extraligy
- 21:00 SL Benfica Lisabon - BC Prievidza, G-skupina Európsky pohár FIBA /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Športová gymnastika
- 19:30 ženy - finále družstiev, MS
Volejbal
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - VK Nové Mesto nad Váhom, prvý zápas, ženy - štvrťfinále SP
- 17:30 VK Slovan Bratislava - VK PIRANE Brusno, prvý zápas, ženy - štvrťfinále SP
- 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠVK Pezinok, prvý zápas, ženy - štvrťfinále SP
Hádzaná
- 9:15 mediálny termín slovenskej ženskej reprezentácie
- 18:30 MŠK Považská Bystrica - HK AGRO Topoľčany, 8. kolo Handball Extraligy
- 18:30 ŠKP Bratislava - HK Bojnice, 8. kolo Handball Extraligy
TV program: streda, 21. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.