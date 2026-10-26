Weiss: Dodnes ma trápi, že syn odišiel do Kataru. V Slovane sa z neho stal lepší človek

Vladimír Weiss patrí k najúspešnejším trénerom v slovenskej futbalovej histórii.
S Artmediou Petržalka sa dostal do Ligy majstrov, s reprezentáciou účinkoval na majstrovstvách sveta, kde vyradil vtedajšieho úradujúceho majstra Taliansko.
Pôsobil v Rusku v Saturne Moskovská oblasť, viedol kazašský Kajrat Almaty, trénoval aj gruzínsku reprezentáciu.
Po návrate si sadol na lavičku bratislavského Slovana, s ktorým sa tiež kvalifikoval do hlavnej fázy Ligy majstrov. V súčasnosti je trénerom slovenského národného mužstva.
Jeho skúsenosti sú inšpiráciou pre mladých trénerov, ktorí na II. Medzinárodnej konferencii Kukkonia Liga v dunajskostredskej MOL Aréne mali jedinečnú príležitosť.
Trénera, ktorého poznajú najmä z krátkych predzápasových či pozápasových rozhovorov, si teraz mohli vypočuť v pokojnom prostredí.
Besedu podľa vopred poslaných otázok účastníkov viedol mediálny manažér Dunajskej Stredy Krisztián Nagy. Tréner Weiss bol počas nej úprimný a hovoril aj o veciach, ktoré by možno s odstupom času urobil inak. Prinášame jeho najzaujímavejšie myšlienky.
O futbalových začiatkoch a rodine
„Vyrastal som vo futbalovej rodine. Sme taká dynastia troch Vladimírovcov. Môj otec hrával za Červenú hviezdu, bol strieborný na olympijských hrách v Tokiu v roku 1964. Keď som sa narodil, akurát bol na sústredení.
Do vienka som dostal loptu a lásku od rodičov. Bolo prirodzené, že sa u nás od rána do večera sa rozprávalo o futbale. Keď som už vnímal svet, otec ma vodil na tréningy na Inter s Gyurim Szikorom a inými hráčmi z veľkej generácie. Červená hviezda bola majster v roku 1959 a výborné mužstvo mala aj v šesťdesiatych rokoch.
Keď otec skončil kariéru, začínal pracovať v Rapide ako tréner, v druhej slovenskej lige. Vtedy som sa prihlásil do žiackych mužstiev a do šestnástich rokov som hral za Rapid Bratislava. Neskôr som prestúpil do Červenej hviezdy, kde som pôsobil desať rokov. Neskôr moju kariéru ovplyvnilo zranenie.
Vyrastal som s futbalom a aj môj syn Vlado zdedil túto pozíciu. Samozrejme, keď som začínal, mal som to ťažšie, lebo každý povedal: „Je to Weissov syn.“ S týmto som musel žiť a znášať pozitíva aj negatíva.
Otec mi vždy pomáhal. Keď som mal pätnásť rokov, stala sa tragédia v rodine, zomrela mi mama. Otec vychovával mňa a moju desaťročnú sestru. Obetoval svoju trénerskú kariéru pre mňa, čo si dodnes vážim.
Bol to milý človek, dobrý hráč a fantastický otec. To som sa snažil prenášať aj na moje deti.
Samozrejme, so všetkými našimi problémami a prúsermi, ale snažil som sa im vštepovať tú lásku k rodine mojim deťom, Vladkovi a Vilkovi a mojim piatim vnúčatám. Rodina je pre mňa základ.“
O trénerských začiatkoch
„Mal som 34-35 rokov, keď sa moja hráčska kariéra blížila ku koncu. Bol som už hrajúcim trénerom v Artmedii Petržalka, kde mi Ivan Kmotrík dal šancu.
Ako hráč som bol líder mužstva a už som sa snažil získavať skúsenosti od trénerov.
Viedli ma vynikajúci tréneri: Jozef Vengloš, Jozef Adamec, Dušan Uhrin, Dušan Radolský, Jozef Jankech, Karel Brückner, Jozef Valovič, Jozef Prochotský, Anton Dragúň, Ladislav Škorpil… Mal som tú najlepšiu školu.
Ku koncu kariéry som už vedel, že by som sa chcel venovať trénerstvu. Po kariére začínate nový život. Dnes je taká doba, že reprezentanti sú bohatí, vplyvní ľudia, ktorí si vedia finančne zabezpečiť svoj život inak ako tie generácie pred nami, alebo aj moja generácia.
Veľa mojich kamarátov sa v živote stratilo, lebo život po kariére je ako život po živote. Dovtedy si každý deň vedený, čo máš robiť, máš obed, prípravu, tréning, máš všetko zabezpečené. No zrazu príde koniec a nemáš zabezpečené nič.
Nie každý mal toľko šťastia ako ja. Jeden zo sto sa možno presadí na takejto úrovni, jeden z dvadsiatich bude ligový tréner. Musíte túto prácu milovať a musíte jej veľa obetovať, ale samozrejme, nie na úkor rodiny.“
O synovej kariére
„Z nás troch Vladimírov mal malý Vlado určite najviac talentu, dosiahol z nás určite najviac.
S odstupom času by som však jeho kariéru vedel naplánovať ináč. To sa však už nedá vrátiť. Ako malý Vlado hovorí: „Oco, netráp sa s tým, všetko sa deje pre niečo.“
Keď prechádzal akadémiou Interu Bratislava, dostal pätnásťročný ponuku najprv z Arsenalu a neskôr z Manchestru City. Rozhodli sme sa pre City. Dostal sa do prvého mužstva z akadémie, ale klub potom kúpili arabskí šejkovia a nakúpili hviezdy.
Pritom som sa rozhodol pre City preto, lebo najviac odchovancov tohto klubu malo šancu hrať v anglickej lige. Zo začiatku to platilo. Vlado 19-ročný dostal šancu v anglickej lige, už bol taký polostriedajúci hráč na najvyššej úrovni, ale potom prišli šejkovia.
Došli veľké hviezdy a Vlado išiel na hosťovania. Mal dlhodobý kontrakt, ale už ho posielali do Talianska, do Španielska, do Grécka…
Potom do jeho života vstúpili agenti. Podpísal zmluvu s teraz už nebohým Minom Raiolom. Bol to veľký agent, veľké meno.
Ja som pracoval v Rusku, neskôr v Kazachstane a v Gruzínsku. Nebol som doma, nemohol som vplývať na jeho kariéru tak, ako som chcel. Boli sme od seba vzdialení 5000 kilometrov a cez telefón sa to dá ťažko.
Prišla mu ponuka do Kataru za veľké peniaze. Nesúhlasil som s tým, pretože peniaze, hoci nie až tak veľa, si mohol zarobiť aj v Taliansku či Španielsku. Mal na to, aby futbalovo išiel touto cestou.
V tom čase sa oženil a povedal mi: „Otec, chcem zabezpečiť rodinu skôr, rozhodol som sa takto.“ Musel som to rešpektovať. V Katare bol hviezda, ale ja som s tým nesúhlasil a trápi ma to dodnes. Mal na lepšiu kariéru, ale vo futbale nikdy neviete, čo sa stane zajtra.“
O spolupráci so synom
„Každý rodič chce pre svoje dieťa urobiť to najlepšie. Nesmierne ma teší, že Vlado po návrate do Slovana mal radosť z futbalu a zapísal sa do klubu veľkou stopou ako kapitán.
Boli tam všelijaké výkyvy, zdravotné problémy, ale vždy dal do toho srdce.
Je ťažké trénovať vlastného syna. Je to veľká radosť, ale i veľká zodpovednosť.
On bol ešte aj kapitán mužstva, takže to mal veľmi ťažké. Ale zvládol to, kým bol zdravý a fyzicky výborne pripravený, dvakrát bol najlepším hráčom ligy.
Neskôr, so zraneniami a vekom už jeho výkonnosť nebola taká ako predtým, ale ešte aj vtedy rozhodoval zápasy a pomohol k titulu.
Keď som sa lúčil so Slovanom a lúčil som sa s ním, povedal som mu, že sa z neho stal lepší človek.
Mal rodinné problémy, rozviedol sa, teraz má iný život, stará sa o dve deti, je z neho dobrý otec a je lepší a slušnejší človek, ako bol predtým. To bolo pre mňa v Slovane podstatné.
Som rád, že ho dnes mám pri sebe ako asistenta, pretože pozná mužstvo, hrával s nimi osem rokov, pomáha mi s hráčmi najmä mentálne.
Predtým som z nich netrénoval nikoho a on ich pozná lepšie ako ja. Samozrejme, pomaly ich už spoznávam, ale aj on, aj Marek sú takými spojovníkmi medzi kabínou a mnou.
Ľuboš Benkovský a Štefan Markulík sú odborne vysoko kvalifikovaní mladí tréneri s veľkým potenciálom. Myslím si, že spolu tvoríme dobrý tím.“
O vedení reprezentácie
„Keď som nastúpil ako tréner reprezentačného mužstva, povedal som, že mám menej vlasov a viac kíl, ale stále som ten istý Vlado Weiss, čo som bol, no s väčšími skúsenosťami.
Život vás naučí riešiť niektoré veci ináč, možno nie s takými emóciami ako kedysi.
Vtedy som často vybuchol v komunikácii s novinármi, dnes mám s nimi, myslím si, pozitívny vzťah. Ak sú oni slušní ku mne, aj ja sa snažím byť slušný k nim.
Pôsobím ako tréner skoro tridsať rokov. Verím, že tú skúsenosť, ktorú v srdci mám, ešte odovzdám týmto hráčom.
Ja už Lobotku, Škriniara, Dudu, Hancka či Dúbravku nenaučím nič. Ja im môžem dať len lásku k futbalu, dobrú emóciu, dobrú disciplínu, taktickú pripravenosť spolu s mojimi kolegami.
Na reprezentačnej úrovni neplatí, že musíš byť o deviatej na raňajkách či o ôsmej na večeri. Ja mám iné zásady, iný striktný poriadok.
Jednu veľkú chybu odpúšťam, ale druhú už nie. Hráči vedia, čo si môžu dovoliť.
Aj ja viem, čo si môžem dovoliť pred hráčmi. Títo hráči sú už bohatí ľudia, vplyvné osobnosti, hrajú vo veľkých kluboch a vedia hrať futbal. Vážim si tú spoločnú cestu.
Moje krédo je komunikácia s hráčmi. Poznám dušu hráča. Moji tréneri mi dali strašne veľa, ale niektorí mi aj ublížili, čo som ťažko znášal. To nechcem robiť.
Išiel som si svojou cestou. Trénoval som už veľa hráčov. Nemôžete byť milovaný všetkými a byť dobrý pre všetkých. S väčšinou hráčov mám dodnes krásny vzťah, zavoláme alebo napíšeme si.“
O úspechu a sebavedomí
„Na to, aby ste boli úspešný tréner, musíte futbalu rozumieť, ale aj hráčom som hovoril, že ja nie som nejaký taktický génius. Nekladiem až taký dôraz na taktiku.
V defenzívnej činnosti áno, ale v ofenzívnej činnosti, v poslednej tretine ihriska môžete síce niečo nacvičiť, ale musíte sa spoliehať na kvalitu hráčov, na ich individuálne majstrovstvo.
Tréningovým procesom môžete pomôcť hráčovi, ale v šestnástke už hráč rieši situáciu podľa svojej hlavy, dynamickej techniky, kvality a inštinktu.
Keď som bol mladší, neskúsený, bol som trochu viac sebavedomý, ako som mal byť.
Po majstrovstvách sveta som si myslel: „Fú, porazili sme Talianov, mám všetku múdrosť sveta.“ Za dva týždne to neplatilo, dostal som jednu facku zľava, druhú sprava a bol som opäť na zemi.
Mám skúsenosť, že čím väčší tréner, tým skromnejší. Mal som možnosť stretnúť sa s Pepom Guardiolom, vystískal ma Vincent Kompany, ktorý bol Vladovým spoluhráčom v Manchestri City.
Treba si vážiť starších trénerov, aj vo svete je ich veľa: Ancelotti, Gasperini, Mourinho...“
O pokutách pre hráčov
„Všade, kam prídem, začínam vetou: „Nemusíte ma milovať, ale nesmiete ma nenávidieť.“ Od tejto vety sa odvíja všetko.
Som na hráčov prísny, ale viem im dať aj cukor. Nemôžete len vyžadovať totálnu disciplínu, lebo hráči vás znenávidia, a tak nemáte šancu na úspech.
Snažím sa s hráčmi vychádzať dobre, v rámci určitých mantinelov.
Lídrom kabíny v reprezentácii je Milan Škriniar. To, čo povie v kabíne, je písmo sväté. Stano Lobotka, Ondro Duda či Dávid Hancko sú tichší, majú veľký vplyv na mužstvo, sú lídri na ihrisku, ale nemajú takú emóciu.
Milan je ten, ktorý stmeľuje mužstvo, ide za mnou, ak niečo treba, presadzuje svoje myšlienky a keď sú dobré, tak ich aj schválim.
Nerobím nejaké zoznamy pokút, oni majú svoj poriadok v kabíne v rámci zábavy.
Nikdy som netrestal hráčov finančne, lebo v tom nevidím zmysel. Podľa mňa to nie je trest.
Trest pre hráča je, keď ho tréner nepostaví, keď hráč vie, že nehrá preto, lebo niečo urobil, aj keď na to kvalitu má.
Na druhej strane však tréner sám seba vytrestá, ak dobrého hráča nepostaví. Toto teda nerobím. Snažím sa k nemu nájsť takú cestu, aby tú chybu viackrát nezopakoval.“
O trénerskom inštinkte
„Vo futbale sú teraz prítomné moderné technológie. Mladí tréneri sú často počítačoví tréneri, aj ja ich mám v tíme, sedia desať hodín pri počítači, analyzujú zápasy.
Ja som staršia škola, ktorá čerpá zo skúseností, herného plánu, dobrej taktiky.
Keď si šéf reprezentácie, musíš mať dobrý inštinkt, musíš z hráča vytiahnuť maximum, preniesť svoje myšlienky do jeho duše, aby robil niekedy aj to, čo predtým nerobil.
Príkladom je Tomáš Suslov, ktorému som povedal, že bude hrať nižšie, lebo má dobrý dribling, vie dať finálnu prihrávku, má dobrú streľbu zo strednej vzdialenosti. Na krídle bol dobrý, ale nemal čísla, mal málo gólov a prihrávok.
Na novom poste bude možno užitočnejší. Typologicky tam z neho môže vyrastať líder našej ofenzívy.“
O brankároch v reprezentácii
„Výber brankára bol na predchádzajúcom zraze pre mňa najťažšou voľbou.
Maťo Dúbravka je desať rokov jednotkou v bránke Slovenska. Má 37 rokov, a to, že ho v takom veku angažuje veľkoklub ako Tottenham Hotspur, je veľké vyznamenanie preňho a pre celú jeho kariéru.
Sú tu však aj ďalší vynikajúci brankári: Marek Rodák, Dominik Greif, Jakub Surovčík, Dominik Takáč a ďalší mladí… Tu nás topánka netlačí.
Povedať Dúbravkovi, že dnes nechytá, ide na lavičku, je veľmi ťažké. Dlhé roky bol hviezdou tímu, mal veľký podiel na výsledkoch, v každom zápase chytil čisté góly.
Bol muž momentu, jeho výkonnosť pomohla národnému mužstvu dosiahnuť tie úspechy, aké dosiahlo.
Dal som šancu Greifovi, nehovorím, že už je čistá jednotka, ale chytať môže len jeden. Je to moja zodpovednosť.
Tréner brankárov Ján Novota dostal ponuku do Liberca od Braňa Fodreka, požiadal ma o uvoľnenie, v čom som mu vyhovel. Angažoval som na tento post Kamila Čontofalského.
Nepoznal som ho úplne, ale keď som pôsobil v Rusku, on hral za Zenit Petrohrad. Videl som ho aj v štúdiu počas prenosov Ligy majstrov.
Videl som črty jeho osobnosti a veril som, že bude dobrý tréner brankárov pre reprezentačné mužstvo. Nebojí sa mi povedať pravdu, vážim si jeho názor.
Má výbornú komunikáciu s brankármi, zatiaľ som s ním veľmi spokojný. Má dobrý zmysel pre humor, čo je pre mňa pozitívne, lebo futbal sa nehrá len na ihrisku, nerozhoduje sa len pri analýzach.
Futbal je aj kultúra, voľný čas. Trikrát denne ste pri jednom stole ako partia hráčov a trénerov a to si musí všetko sadnúť, aby ste boli úspešní.“
O spravodlivosti
„Tigrana Barseghjana som poznal z Kazachstanu. On hral v Astane, ja som pracoval v Kajrate. Bol problémový hráč, ale s veľkou kvalitou.
Predložil som vedeniu Slovana návrh, aby sme ho angažovali. Išli o ňom zlé chýry, ale poznal som jeho kvalitu. Dnes už má 33 rokov, ale odviedol pre Slovan neuveriteľné penzum práce.
Musíte s ním vedieť narábať, takisto ako aj s mojím synom. Nie všetci tréneri to vedeli. Treba nájsť cestu k hráčovi, každý má inú povahu. V Slovane som mal v kolektíve 13 národností.
Vedel som, kedy musím na Tigrana nakričať či kedy musím Vlada ako vlastného syna spucovať pred mužstvom.
To je trénerská robota. Musíte robiť správne rozhodnutia v správny moment, dobre koučovať, dobre striedať, ale hlavné je viesť mužstvo spravodlivo, aby si vás hráči vážili.“