Pokračujú hokejové ligy. Športový program na dnes (30. október)

HC Košice – HK Poprad
HC Košice – HK Poprad (Autor: TASR)
Sportnet|30. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 30. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 30. októbra

Futbal

  • 16:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Žilina B, 15. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – ŠK Slovan Bratislava B, 15. kolo MONACObet ligy
  • 19:00 Le Havre AC – Paríž Saint-Germain, 9. kolo Ligue 1
  • 19:00 OGC Nice – Stade Rennes, 9. kolo Ligue 1
  • 21:05 Lille OSC – RC Lens, 9. kolo Ligue 1
  • 20:30 SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05, 8. kolo Bundesligy
  • 21:00 Villarreal CF – Espanyol Barcelona, 11. kolo La Ligy

Hokej

  • 23:00 Vegas Golden Knights – New Jersey Devils, NHL
  • 0:00 Tampa Bay Lightning – Winnipeg Jets, NHL
  • 0:00 Pittsburgh Penguins – Utah Mammoth, NHL
  • 0:00 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets, NHL
  • 0:30 Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks, NHL
  • 1:00 St. Louis Blues – Boston Bruins, NHL
  • 1:00 Nashville Predators – Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Dallas Stars – Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Minnesota Wild – New York Islanders, NHL
  • 3:00 Anaheim Ducks – Buffalo Sabres, NHL
  • 3:00 Los Angeles Kings – Ottawa Senators, NHL
  • 3:00 San Jose Sharks – Vancouver Canucks, NHL
  • 17:30 HC '05 Banská Bystrica – HC Prešov, 15. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Dukla Michalovce – HK Dukla Trenčín, 15. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Poprad – HC Košice, 15. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina – HK Nitra, 15. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Spišská Nová Ves, 15. kolo Tipsport ligy
  • 18:30 HC Slovan Bratislava – HKM Zvolen, 15. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 HK Skalica – HK Žiar nad Hronom, 14. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Levice – Rytieri Martin, 14. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky – TSS Group Dubnica, 14. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Mušla Topoľčany – HK '95 Považská Bystrica, 14. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK Gladiators Trnava, 14. kolo Tipos SHL
  • 18:30 HC TEBS Bratislava – HK Detva, 14. kolo Tipos SHL

  • 17:30 HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera, 16. kolo českej extraligy
  • 17:30 BK Mladá Boleslav – Sparta Praha, 16. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec, 16. kolo českej extraligy
  • 18:00 Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice, 16. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec, 16. kolo českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc – Motor České Budějovice, 16. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
  • Turnaj ATP v Bazileji a Viedni

Basketbal

  • 0:00 Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers, NBA
  • 1:00 New Orleans Pelicans – Sacramento Kings, NBA
  • 3:00 Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies, NBA
  • 18:00 BC Slovan Bratislava – Inter Basket, 7. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Hádzaná

  • 17:30 Handball Club Zlín – MŠK Iuventa Michalovce, 8. kolo Doprastav ligy
  • 18:30 HK AGRO Topoľčany – Tatran Prešov, 9. kolo Handball Extraligy
  • 19:00 MHC ŠTART Nové Zámky – MŠK Považská Bystrica, 9. kolo Handball Extraligy

Zápasenie

  • od 6:30 MS 2026

Džudo

  • od 10:00 ME do 23 rokov
TV program: piatok, 30. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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