VIDEO: Famózna Pohánková je v semifinále. Vyradila aj Američanku a má na dosah top 100

WTA Tokio 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Alycia Parksová (USA) 7:6 (3), 6:3
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu.
Osemnásťročná Slovenka zvíťazila v ranných hodinách nad 65. hráčkou svetového rebríčka Alyciou Parksovou 7:6 (3), 6:3.
Jej súperkou v boji o postup do finále bude víťazka zápasu medzi Ruskou Dianou Šnajderovou (13. vo WTA) a Filipínčankou Alexandrou Ealovou (19.).
Pohánková v Japonsku pokračuje vo výbornej jazde, v osemfinále senzačne vyradila bývalú svetovú jednotku a domácu hráčku Naomi Osakovú (6:3, 7:5).
V hlavnej súťaži na turnaji kategórie 500 ide o jej premiéru a zatiaľ najlepší výsledok od vstupu na WTA Tour.
VIDEO: Zostrih zápasu Pohánková - Parksová
Na okruhu WTA Tour debutovala v hlavnej súťaži pred rokom na podujatí v indickom Chennai.
Pohánkovej sa na jesenných ázijských podujatiach darí. V čínskom Wu-Chane sa v debute na „tisíckovom“ turnaji dostala do osemfinále, vďaka čomu sa prvýkrát v kariére stala slovenskou jednotkou v dvojhre.
Ak zvládne semifinále, prenikne do TOP 100
Tokijské semifinále zároveň znamená Pohánkovej skok minimálne na 116. miesto rebríčka WTA vo dvojhre, hoci pred turnajom figurovala na 144. pozícii.
Takto pred rokom bola vo svetovom rebríčku na 659. mieste. Ak zvládne aj v semifinále, prenikne do najlepšej stovky.
Opäť by sa mala vrátiť na tento post a preskočiť krajanku Rebeccu Šramkovú o takmer 30 priečok.
Štvrťfinále v podaní hráčky s voľnou kartou (Pohánková) proti kvalifikantke (Parksová) sa rozhodne nečakalo.
Mladá Slovenka viedla v úvode zápasu 2:0 aj 3:1, ale potom Parksová zvýšila razanciu aj riziko svojich úderov a otočila na 3:4.
Tento nadmieru ofenzívny štýl jej však nemohol vydržať dlho a na jej konto pribúdali aj nevynútené chyby.
Napokon ich v prvom sete urobila až 22 a tie rozhodujúce v tajbrejku, keď súperku pustila do náskoku 3:1 a neskôr aj 6:3.
Wimbledonská šampiónka v kategórii dievčat spred roka premenila hneď prvý setbal a za hodinu viedla 1:0 na sety.
Slovenka hrala oveľa istejšie ako Parksová. Na konto mladej Levičanky nepribúdali víťazné údery tak závratne rýchlo, ale ani chyby. Naopak jej súperka riskovala a po brejku sa ujala v druhom sete vedenia 2:1.
Od tej chvíli však Pohánková zlepšila svoju hru a aj vďaka dvom "čistým hrám" otočila na 5:2.
Za tohto stavu si čoraz nervóznejšia americká hráčka predsa len podržala servis, ale pri následnom podaní Slovenky už prišiel koniec zápasu.
Pohánková sa dostala k mečbalu a premenila ho ukážkovým víťazným bekhendom po čiare.
Na hlavnom ženskom okruhu vôbec po prvý raz v kariére vyhrala tri zápasy za sebou na jednom turnaji.
Súperka na mňa vyvíjala veľký tlak
„Bol to naozaj veľmi, veľmi náročný zápas. Súperka na mňa vyvíjala veľký tlak, bojovala o každú loptičku a ja som sa snažila zo všetkých síl bojovať tiež.
Som veľmi šťastná, že sa mi napokon podarilo zvíťaziť,“ uviedla Pohánková v pozápasovom interview priamo na dvorci: „Tu v Tokiu sa cítim naozaj veľmi dobre.
Je úžasné, že sa mi podarilo vyhrať tri zápasy a turnaj sa pre mňa ešte neskončil.
V každom stretnutí sa snažím podať svoj najlepší výkon a dúfam, že aj zajtra odohrám dobrý zápas. Ešte nie je koniec a stále máme pred sebou veľa práce. Chcem pokračovať v tom, čo robím a aj naďalej zo seba vydávať maximum.“