Halák o výmene z Montrealu: To najlepšie, čo sa nám s Priceom mohlo stať

Jaroslav Halák počas kariéry v NHL odchytal stovky zápasov, no ani po jej skončení sa od hokeja nevzdialil. Na zimných štadiónoch trávi množstvo času aj dnes, hoci už v úplne inej úlohe.
Bývalý slovenský brankár žije s rodinou v okolí Bostonu a venuje sa svojim dvom deťom. Trinásťročná dcéra Nina aj desaťročný syn Nathan sa rozhodli vydať v jeho stopách. Obaja chytajú za mládežnícky klub Boston Junior Eagles.
„Ako bývalý brankár som od nich vetu ‚chcem byť brankárom‘ pravdupovediac nikdy nechcel počuť,“ priznal Halák v rozhovore pre oficiálnu stránku NHL.
Syn chytá už piatu sezónu, dcéra druhú. Halák sa im snaží odovzdávať skúsenosti, ktoré nazbieral počas sedemnástich sezón v NHL.
„Tráviť čas sledovaním detí je celkovo zábavnejšie, aj keď je to svojím spôsobom tiež stresujúce, pretože nechcem, aby dostávali góly."
Hoci profesionálnu kariéru ukončil, hokej mu stále prináša nové zážitky. Jeden z nich zažil aj počas uplynulého víkendu, keď sa po rokoch opäť obliekol do dresu Montrealu.
Manželka ho presvedčila na návrat
Počas uplynulého víkendu nastúpil za legendy Canadiens v exhibičnom zápase proti bývalým hráčom Winnipegu v rámci podujatia Heritage Classic, ktorého hlavným programom bol duel základnej časti NHL.
Montreal v ňom zdolal Jets 2:1, asistenciu v stretnutí si pripísal aj Juraj Slafkovský.
Halák odchytal úvodnú polovicu exhibície, po ktorej ho vystriedal Yann Danis. Výber Montrealu napokon zvíťazil 7:4.
Pre slovenského brankára to bol ďalší výnimočný moment spojený s klubom, v ktorom odštartoval kariéru v NHL.
Ešte počas májového play-off sa vrátil do Bell Centre, kde pred štvrtým zápasom finále Východnej konferencie proti Caroline niesol symbolickú pochodeň Canadiens.
V druhej ruke držal dopravnú značku STOP s menom Jakuba Dobeša, čím pripomenul vlastné výkony z play-off v roku 2010.
Práve vtedy sa v meste začali objavovať značky stop s nápisom Halak. Jednu z nich si Halák doniesol aj na Slovensko.
„Bolo to veľmi príjemné a oživilo mi to veľa spomienok. Obliecť si znova dres a počuť fandiť celú halu? Skvelý pocit,“ priznal Halák v rozhovore.
Nad ponukou pritom najskôr váhal. Napokon ho presvedčila manželka a podľa vlastných slov bol vďačný, že mohol byť súčasťou predzápasového ceremoniálu.
Práve počas tejto návštevy sa ho zástupcovia klubu opýtali, či by si nechcel zahrať aj v pripravovanom zápase legiend proti Winnipegu.
Halák mal pochybnosti. V bránke nestál už tri roky a nevedel, či sa dokáže na návrat dostatočne pripraviť. Napokon začal trénovať a pozvanie prijal. Medzičasom si zachytal aj na rozlúčkovom zápase Zdena Cháru v Trenčíne.
Aj po šestnástich rokoch od odchodu z Montrealu ho teší, že naňho tamojší fanúšikovia nezabudli.
„Keď stretnem niekoho z Montrealu, vždy mi vtedajšie boje o Stanley Cup pripomenie. Je to výnimočný pocit, pretože Canadiens boli tím, ktorý ma draftoval a dal mi prvú šancu zachytať si v NHL," spomína.
Canadiens vtedy vstupovali do play-off z ôsmeho miesta Východnej konferencie, no postupne vyradili favorizovaný Washington s Alexandrom Ovečkinom aj Pittsburgh so Sidneym Crosbym. Ich nečakaná jazda sa skončila až vo finále konferencie proti Philadelphii.
Hokejový trh v Montreale je náročný
Bývalý slovenský reprezentant pozorne sleduje aj súčasnú generáciu Canadiens, ktorej dôležitou súčasťou je okrem iných aj Juraj Slafkovský.
„Momentálne je to na Slovensku náš najlepší hráč,“ vyhlásil Halák.
Pripomenul, že výber Slafkovského z prvého miesta draftu NHL bol pre slovenský hokej mimoriadnou udalosťou.
Napriek tomu, že už patrí medzi dôležitých hráčov Montrealu, podľa Haláka má stále veľký priestor na zlepšovanie.
„Hokejový trh v Montreale je veľmi náročný, fanúšikovia dajú hráčom najavo, keď sa nedarí, ale na druhú stranu vie výrazne oceniť, keď podávate dobré výkony," zhodnotil.
O tom vie svoje aj samotný Halák, ktorý si počas pôsobenia v Montreale prešiel úspešnými aj náročnejšími obdobiami.
V tíme totiž súperil o miesto v bránke s Careym Priceom. Obaja boli mladí, talentovaní a chceli chytať čo najviac zápasov.
Po pamätnom play-off v roku 2010 sa však Canadiens rozhodli staviť na Pricea a slovenského brankára vymenili do St. Louis Blues.
„Nakoniec sa možno stalo to najlepšie, čo sa mohlo. Po mojom odchode do St. Louis sme obaja dostali šancu byť jednotkami tímu," vraví Halák.
„Carey mal fantastickú kariéru a ani ja svoju neľutujem, takže nemám žiadne výčitky."
A čo by poradil súčasným brankárom Montrealu Jakubovi Dobešovi a Jacobovi Fowlerovi?
„Nech hráte kdekoľvek, tak práca brankára ostáva rovnaká - musíte zastaviť puk. Tlak je obrovský sám osebe, takže si ho na seba nesmiete ešte viac nakladať.
Dôležité je na ľade príliš nemyslieť, ísť tam, baviť sa hrou a chytať puky.
Znie to jednoducho, aj keď to, ale také jednoduché to nie je. Sezóna je dlhá a každý profesionálny športovec zažije lepšie aj horšie obdobia, z ktorých sa musíme vedieť dostať. Ale keď sa tímu darí, tak neexistuje lepšie miesto pre hokej ako Montreal."
Tabuľky NHL
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