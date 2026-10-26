Nitra vstáva z popola, ťažký víkend pre Košice a slovanistický McDavid (Hokejový BOSS)

Boris Valábik a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS.
Boris Valábik a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|26. okt 2026 o 17:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si ôsmy diel tretej série podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2026/2027.

Ďalší nabitý hokejový týždeň je za nami, a tak je tu ďalší Hokejový BOSS. Nitra vstáva z Popola ako bájny Fénix.

Víkend jej prial – najskôr zdolala jasne Košice, aby následne v rámci Sunday Hockey Night vyhrala aj nad Popradom.

Spišskej nestačilo na výhru ani 68 striel, Slovan doma v 'El Clásico' konečne dominoval. 

Moderátor Stano Benčat privítal klasickú zostavu – Boris Valábik a Ondrej Rusnák. Obaja počas víkendu komentovali zápasy, v ktorých hrali Košice. Obaja teda videli, ako východniari svoje zápasy prehrali. Najskôr v piatok v Nitre 1:5, následne na Slovane 0:3.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Košice sú na svojom strope možností. Káder aký majú im viac nepovolí, a hoci tréner Dan Ceman má svoj game plan neustále pripravený, na top tímy to, ako vidíme, nie vždy stačí,“ zhodli sa Boris s Ondrom.

„Ich individuality sú navyše nie také výrazné. Áno, obranca Mislav Rosandič potvrdzuje, že je stále vysoká trieda a patrí k najproduktívnejším hráčom ligy, primárne zbiera asistencie, ale od takého Tomáša Jurča sa čakalo viac.

Zatiaľ je v tomto celom hernom systéme Košíc trocha 'utopený',“ poznamenal Stano s tým, že bronzový medailista z hier v Pekingu má na konte len dva góly, aj to zo začiatku sezónu.

Kto sa však prebral je Nitra. Tím, ktorý má momentálne najlepšiu formu – vyhral posledných päť zápasov, pričom zdolal Spišskú Novú Ves, Prešov, Slovan, Košice aj lídra z Popradu.

Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?

  • Ako vnímajú chalani vzostup Nitry?
  • Bol reálne počas zlého úvodu v hre možný koniec trénera Čaládiho?
  • Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
  • Čo priniesli do kabíny nové tváre Jurusik a Rantakari?
  • Ako hodnotil Boris výkon Slovana proti Košiciam?
  • Čo hovorí na atmosféru na Slovane?
  • Čo závidí Bratislavčanom?
  • Prečo sa trápi Tomáš Jurčo?
  • Spišská mala 68 striel a prehrala, ako to vnímajú chalani?
  • Za čo dostal Róbert Ľupták finančnú pokutu?

Nielen o týchto témach sme sa rozprávali v novom vydaní Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2026/2027 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Boris Valábik a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS.
Boris Valábik a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS.
Nitra vstáva z popola, ťažký víkend pre Košice a slovanistický McDavid (Hokejový BOSS)
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nitra vstáva z popola, ťažký víkend pre Košice a slovanistický McDavid (Hokejový BOSS)