Nitra vstáva z popola, ťažký víkend pre Košice a slovanistický McDavid (Hokejový BOSS)

Ďalší nabitý hokejový týždeň je za nami, a tak je tu ďalší Hokejový BOSS. Nitra vstáva z Popola ako bájny Fénix.
Víkend jej prial – najskôr zdolala jasne Košice, aby následne v rámci Sunday Hockey Night vyhrala aj nad Popradom.
Spišskej nestačilo na výhru ani 68 striel, Slovan doma v 'El Clásico' konečne dominoval.
Moderátor Stano Benčat privítal klasickú zostavu – Boris Valábik a Ondrej Rusnák. Obaja počas víkendu komentovali zápasy, v ktorých hrali Košice. Obaja teda videli, ako východniari svoje zápasy prehrali. Najskôr v piatok v Nitre 1:5, následne na Slovane 0:3.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Košice sú na svojom strope možností. Káder aký majú im viac nepovolí, a hoci tréner Dan Ceman má svoj game plan neustále pripravený, na top tímy to, ako vidíme, nie vždy stačí,“ zhodli sa Boris s Ondrom.
„Ich individuality sú navyše nie také výrazné. Áno, obranca Mislav Rosandič potvrdzuje, že je stále vysoká trieda a patrí k najproduktívnejším hráčom ligy, primárne zbiera asistencie, ale od takého Tomáša Jurča sa čakalo viac.
Zatiaľ je v tomto celom hernom systéme Košíc trocha 'utopený',“ poznamenal Stano s tým, že bronzový medailista z hier v Pekingu má na konte len dva góly, aj to zo začiatku sezónu.
Kto sa však prebral je Nitra. Tím, ktorý má momentálne najlepšiu formu – vyhral posledných päť zápasov, pričom zdolal Spišskú Novú Ves, Prešov, Slovan, Košice aj lídra z Popradu.
Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?
- Ako vnímajú chalani vzostup Nitry?
- Bol reálne počas zlého úvodu v hre možný koniec trénera Čaládiho?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Čo priniesli do kabíny nové tváre Jurusik a Rantakari?
- Ako hodnotil Boris výkon Slovana proti Košiciam?
- Čo hovorí na atmosféru na Slovane?
- Čo závidí Bratislavčanom?
- Prečo sa trápi Tomáš Jurčo?
- Spišská mala 68 striel a prehrala, ako to vnímajú chalani?
- Za čo dostal Róbert Ľupták finančnú pokutu?
Nielen o týchto témach sme sa rozprávali v novom vydaní Hokejový BOSS.