VIDEO: Slafkovský ukázal prehľad v hre, bodoval aj Fehérváry. Všetci Slováci sa tešili

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Dallasu 5:2 v nočnom zápase zámorskej NHL.
Bod za asistenciu si pripísal aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington uspel v Nashville 4:3.
Erik Černák sa tešil z triumfu Tampy Bay nad Winnipegom 6:4, St. Louis s Daliborom Dvorským zdolalo Boston 4:1.
Pod štvrté víťazstvo Montrealu v rade sa dvoma gólmi podpísali Cole Caufield a Alex Newhook. Slafkovský bodoval v 17. minúte.
VIDEO: Asistencia Slafkovského
Spoza bránkovej čiary našiel Adama Engströma, ktorého strela sa od žŕdky odrazila ku Caufieldovi a ten zvýšil na priebežných 3:1.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
13
2
7
9
+2
2.
Šimon Nemec
Calgary
12
0
5
5
-9
3.
Martin Pospíšil
Calgary
12
2
2
4
-5
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
13
2
1
3
-1
5.
Martin Fehérváry
Washington
12
0
3
3
+1
6.
Erik Černák
Tampa Bay
12
0
2
2
+6
7.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Slovenský útočník zaznamenal siedmu asistenciu v sezóne, odohral 18:26 minúty a do štatistík si pripísal aj dva plusové body.
Triumf Washingtonu zariadil v polovici záverečnej tretiny Alex Tuch, 20-ročný obranca Cole Hutson zaznamenal prvý dvojgólový zápas v kariére.
Fehérváry bodoval tretíkrát v sezóne, keď sa podieľal na zásahu Boonea Jennera na 2:1. Odohral necelých 20 minút, zaznamenal aj „plusku“, strelu na bránku, dva bodyčeky a dvojminútový trest za vysokú hokejku.
VIDEO: Fehérváryho asistencia
V Tampe zažiaril štvorbodový Pontus Holmberg (1+3) a vytvoril si osobné maximum v profilige.
Lightning v prebiehajúcom ročníku neprehrali ani jeden zo šiestich domácich duelov, čím vyrovnali klubový rekord. Černák strávil na ľade viac než 19 minút, mal mínusový bod a dva bodyčeky.
St. Louis doviedli k víťazstvu Robert Thomas a Philip Broberg, ktorí zaznamenali po góle a dvoch asistenciách.
Blues ukončili dvojzápasové strelecké suchoty, ktoré trvali 139 minút a 38 sekúnd.
Dvorský nebodoval v šiestom stretnutí za sebou. Na ľade strávil 11:49 minúty, pripísal si „plusku“, jednu zblokovanú strelu a na vhadzovaniach mal 60-percentnú úspešnosť.
NHL - výsledky (piatok, 30. október):
Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)
Góly: 3. Point (Kučerov, Guentzel), 30. Geekie (James, Truchon-Viel), 36. Cirelli (Holmberg, Goncalves), 39. Carlson (Holmberg, Hagel), 40. Hagel (Cirelli, Holmberg), 59. Holmberg (Cirelli, Hagel) - 18. Pionk (Perfetti, Scheifele), 47. Samberg (Perfetti, Scheifele), 49. Pionk (Mercer, Connor), 58. Connor (Scheifele, Samberg).
Brankári: Vasilevskij - Skinner (41. Daws), strely na bránku: 31:21.
Pittsburgh Penguins - Utah Mammoth 3:4 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Góly: 29. Karlsson (Kindel, Malkin), 51. Rakell (Korczak), 60. Kindel (Malkin, Činachov) - 5. Cooley, 15. Cooley (Crouse, Peeke), 60. Cooley (Trocheck, Keller), 64. Sergačov (Hayton),
Brankári: Šilovs - Cossa, strely na bránku: 34:33.
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Góly: 16. Martinook (Jarvis, Slavin), 28. Stankoven (Ehlers, Blake), 41. Jankowski (Jarvis, Chatfield) - 47. Mateychuk (Christiansen, Monahan), 50. Johnson (Coyle, Werenski).
Brankári: Kočetkov - Greaves, strely na bránku: 27:26.
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Góly: 28. Arvidsson (Wallinder, DeBrincat), 42. Raymond (Seider, Arvidsson), 56. Arvidsson (DeBrincat, Compher), 57. Arvidsson (Finnie) - 6. Bedard (Kaiser, Kantserov).
Brankári: Gibson - Knight, strely na bránku: 29:19.
St. Louis Blues - Boston Bruins 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 16. Snuggerud (Broberg, Thomas), 26. Broberg (McMichael, Holloway), 33. Thomas (Barron), 53. Neighbours (Broberg, Thomas) - 6. Hagens (Mittelstadt).
Brankári: Hofer - Swayman, strely na bránku: 18:32.
Nashville Predators - Washington Capitals 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Góly: 13. Forsberg (O'Reilly, Josi), 30. Forsberg (Josi), 47. Colton (Edström, Josi) - 17. Hutson (St. Ivany, Dubois), 25. Jenner (A. Protas, Fehérváry), 34. Hutson (A. Protas, St. Ivany), 51. Tuch (Kyrou, Chychrun).
Brankári: Saros - Lindgren, strely na bránku: 28:29.
Dallas Stars - Montreal Canadiens 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Góly: 13. Johnston (Rantanen, Heiskanen), 29. Benn (Rantanen, Johnston) - 8. Caufield (Danault, Carrier), 17. Newhook (Dobson, Hutson), 17. Caufield (Engström, Slafkovský), 26. Newhook (Kreider, Dobson), 60. Danault (Evans).
Brankári: Oettinger - Dobeš, strely na bránku: 19:21.
Minnesota Wild - New York Islanders 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 1. Eriksson Ek (Kaprizov, Hughes), 38. Hughes (Hartman, Brodin), 57. Boldy - 17. Schaefer (Heineman, Eklund), 22. Horvat (Holmström, Schaefer), 48. Pelech, 61. Schaefer (Pageau).
Brankári: Wallstedt - Sorokin, strely na bránku: 25:26.
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 6:7 (3:3, 0:2, 3:2)
Góly: 2. Granlund (LaCombe, Carlsson), 3. Gauthier (Sennecke, Carlsson), 11. McQueen (Colangelo, Jensen), 48. Gauthier (LaCombe, Carlsson), 59. Luneau (Caulfield), 60. Sennecke - 11. Kozak (Carrick, Samuelsson), 12. Östlund (Benson, Thompson), 16. Thompson (Benson, Krebs), 39. Thompson (Krebs), 39. Thompson (Dahlin, Krebs), 42. Quinn (Thompson, Dahlin), 47. Benson (Zellweger).
Brankári: Husso - Ellis, strely na bránku: 35:31.
Los Angeles Kings - Ottawa Senators 6:5 pp (1:1, 4:0, 0:4 - 1:0)
Góly: 16. Haula (Clarke, Doughty), 27. Moore (Byfield, Doughty), 31. Anderson (Dumoulin), 31. Armia, 36. Panarin, 64. Byfield (Doughty, Panarin) - 12. Kleven (Zetterlund, Stützle), 48. Cozens (Stützle, Matinpalo), 48. Batherson (Sanderson), 53. Cozens (Stützle, Batherson), 59. Pinto (Batherson, Cozens).
Brankári: Kuemper - Johansson (31. Ersson), strely na bránku: 38:22.
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Góly: 48. Smith (Orlov, Marchment), 51. Smith (Celebrini, Kesselring), 51. Marchment (Sherwood, Allan) - 14. O'Connor (Elias Pettersson), 39. Öhgren (Hronek).
Brankári: Askarov - Meriläinen, strely na bránku: 24:25.
Tabuľky NHL
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